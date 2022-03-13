Con khỏe mạnh, mẹ yên tâm từ những giấc ngủ ngon nhất, đây là những bí quyết giúp phụ huynh đảm bảo giấc ngủ tuyệt vời cho con thơ của mình

Nuôi dạy con 13/03/2022 09:06

Giấc ngủ là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống của bất kỳ người nào, đặc biệt là trẻ em. Một giấc ngủ ngon là cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh về thể chất, cảm xúc và tinh thần của con.

Con khỏe mạnh, mẹ yên tâm từ những giấc ngủ ngon nhất, đây là những bí quyết giúp phụ huynh đảm bảo giấc ngủ tuyệt vời cho con thơ của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Giờ đi ngủ cũng có thể là một cuộc chiến đang diễn ra với các bậc cha mẹ. Những câu hỏi như, "Làm thế nào để con tôi ngủ đúng giờ?" hoặc "Làm cách nào để đảm bảo rằng con ngủ đủ giấc?" là rất phổ biến. Mặc dù nhu cầu cá nhân của mỗi hộ gia đình và mỗi đứa trẻ là khác nhau, nhưng những lời khuyên này có thể giúp bạn thiết lập một thói quen đi ngủ nhất quán cho con thơ:

  • Loại bỏ mọi thiết bị điện tử khỏi phòng ngủ của con bạn. Thời gian sử dụng thiết bị có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ cả về số lượng và chất lượng. Nên hạn chế sử dụng đồ điện tử ít nhất một giờ trước khi con đi ngủ.
  • Các thói quen trước khi đi ngủ nên yên tĩnh và diễn ra trong phòng ngủ của trẻ. Đây là thời điểm lý tưởng để đọc truyện cùng con bạn!
Con khỏe mạnh, mẹ yên tâm từ những giấc ngủ ngon nhất, đây là những bí quyết giúp phụ huynh đảm bảo giấc ngủ tuyệt vời cho con thơ của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa
  • Tạo một lịch trình cho từng bước thói quen trước khi đi ngủ. Một số trẻ sẽ được hưởng lợi từ một lịch trình trực quan có hình ảnh của từng bước riêng lẻ.
  • Hãy nhớ rằng mỗi đứa trẻ là khác nhau. Điều gì hiệu quả với đứa trẻ này có thể không hiệu quả với đứa trẻ khác. Một số trẻ có thể thấy thời gian tắm là một trải nghiệm thư giãn, trong khi những trẻ khác trở nên hào hứng hơn nữa nếu đi tắm. Bạn có thể cần dời thời gian tắm sớm hơn vào buổi tối nếu việc tắm có xu hướng tiếp thêm sinh lực cho con bạn.
Con khỏe mạnh, mẹ yên tâm từ những giấc ngủ ngon nhất, đây là những bí quyết giúp phụ huynh đảm bảo giấc ngủ tuyệt vời cho con thơ của mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa
  • Nhìn vào nơi con bạn sẽ ngủ có nhiều đồ chơi và thú nhồi bông không? Nếu vậy, những thứ này có thể làm mất tập trung và khiến con bạn chơi khi chúng đáng ra đang ngủ. Hãy thử giới hạn một hoặc hai con thú nhồi bông trên giường của con thôi.
Con khỏe mạnh, mẹ yên tâm từ những giấc ngủ ngon nhất, đây là những bí quyết giúp phụ huynh đảm bảo giấc ngủ tuyệt vời cho con thơ của mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa
  • Nếu con bạn sợ ngủ một mình hoặc không thích bóng tối, hãy pha một ít "Xịt thanh lọc" bằng cách đổ một ít nước vào bình xịt và một hoặc hai giọt tinh dầu có mùi hương dịu nhẹ như hoa oải hương. Xịt nó quanh phòng như một phần của thói quen trước khi đi ngủ cho con.
  • Nếu con bạn gọi bạn, hãy đợi vài giây trước khi trả lời. Làm cho thời gian chờ lâu hơn mỗi khi con gọi bạn. Như vậy sẽ cho trẻ cơ hội tự đi ngủ.
  • Đảm bảo phòng ngủ của trẻ thoáng mát.
Con khỏe mạnh, mẹ yên tâm từ những giấc ngủ ngon nhất, đây là những bí quyết giúp phụ huynh đảm bảo giấc ngủ tuyệt vời cho con thơ của mình - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Mỗi đứa trẻ trong nhà bạn cần có thời gian để hình thành và thiết lập một thói quen đi ngủ đúng giờ, phù hợp với từng cá nhân. Khi bạn đã tìm ra điều gì phù hợp nhất với từng đứa trẻ, hãy đảm bảo rằng bạn luôn tuân thủ theo điều đã đặt ra với con. Nhất quán là chìa khóa cho một thời khóa biểu thành công cho con! 

Ngay cả vào cuối tuần và khi đi nghỉ, việc tuân thủ thói quen đi ngủ càng chặt chẽ càng tốt sẽ giúp con bạn thiết lập đồng hồ bên trong cơ thể. Bạn sẽ thấy kết quả tích cực về lâu dài.

Theo La Petite Academy

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