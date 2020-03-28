Cổ tử cung mở 1cm bao giờ sinh và các thông tin mẹ bầu nên biết

Cổ tử cung mở 1cm bao giờ sinh là câu hỏi của rất nhiều mẹ bầu khi gần tới thời điểm sinh con. Trong các dấu hiệu dự báo sắp sinh thì biểu hiện của cổ tử cung mở là rất quan trọng. Càng gần tới thời điểm sinh cổ tử cung sẽ càng co giãn và mở dần dần để tạo điều kiện cho em bé chào đời. Dưới đây là các vấn đề xoay quanh việc cổ tử cung mở để giải đáp các thắc mắc cho mẹ bầu.

Vậy cổ tử cung mở 1cm thì bao giờ sinh? Quá trình mở cổ tử cung sẽ diễn ra tuần tự như sau:

Cổ tử cung mở 1cm dày là gì? Hiện tượng cổ tử cung của mẹ bầu mở 1cm thường sẽ đi kèm một số các dấu hiệu khác mà mẹ bầu nên để ý như xuất hiện máu báo sinh, đau lưng, co thắt tử cung,... Đây chính là các dấu hiệu dự báo con sắp chào đời mà các bác sĩ khoa sản thường hay nhắc tới đối với mẹ bầu.

Ở giai đoạn đầu: Cổ tử cung của mẹ bầu thường sẽ mở từ 1-4cm, đồng thời, cơn đau sẽ xuất hiện nhưng với tần suất thấp, không liên tục, khoảng 15 phút một lần.

Giai đoạn 2: Cổ tử cung sẽ mở rộng hơn, khoảng 4-7cm kèm theo tăng các cơn đau chuyển dạ, tần suất các cơn đau sẽ dày hơn, khoảng 5-7 phút xuất hiện một lần.

Giai đoạn 3: Cổ tử cung mở rộng 7-9cm, các cơn đau sẽ liên tục và với cường độ mạnh, dữ dội hơn, tần suất dày khoảng 2 phút một lần.

Giai đoạn cuối cùng: Cổ tử cung mở hoàn toàn 10cm, ở giai đoạn này, thông qua các cử động rặn đẻ đúng cách cùng sự trợ giúp của bác sĩ, ngay sau đó em bé sẽ được chào đời.

Các giai đoạn mở cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet.

Như vậy, mẹ bầu có thể trả lời câu hỏi cổ tử cung mở 1cm bao giờ sinh dựa vào các giai đoạn này. Khi cổ tử cung mở 1cm, mẹ bầu cần trải qua các giai đoạn mở cổ tử cung tiếp theo đồng thời cần có các dấu hiệu khác để chẩn đoán sắp sinh.

Dấu hiệu cổ tử cung mở sớm

Thông thường, quá trình chuyển dạ của mẹ bầu sẽ xuất hiện song song cùng với hiện tượng mở cổ tử cung để chuẩn bị cho sự chào đời của em bé. Vậy nên hiện tượng mở cổ tử cung sớm là tử cung mở trước khi người mẹ chuyển dạ.

Trạng thái này không xảy ra với nhiều người, chỉ xuất hiện ở khoảng 2% thai phụ. Tình trạng này thường dẫn tới nguy cơ thai phụ sinh non hoặc bị sảy thai.

Các dấu hiệu tử cung mở sớm thường khó phân biệt, tuy nhiên, mẹ bầu có thể lưu ý nếu thấy xuất hiện tình trạng:

Đau lưng liên tục và không có dấu hiệu chấm dứt.

Vùng khung xương chậu bên dưới bị đau và áp lực nặng nề.

Xuất hiện các cơn gò nhẹ ở tử cung và bị đau bụng dưới gần giống với đau bụng gần tới ngày kinh nguyệt.

Cổ tử cung mở sớm khiến mẹ bầu đau bụng, dễ bị sảy thai - Ảnh minh họa: Internet.

Âm đạo tiết nhiều dịch liên tục.

Xuất hiện máu âm đạo có màu hồng nhạt hoặc đỏ.

Vì sao không mở cổ tử cung?

Đây cũng là tình trạng không hề hiếm gặp ở mẹ bầu. Tình trạng này khiến cho thai phụ gặp khó khăn trong quá trình sinh nở. Đồng thời, sẽ dễ bị chuyển dạ kéo dài gây đau đớn nhiều hơn cho thai phụ.

Một số nguyên nhân có thể dẫn tới tình trạng này là:

Cổ tử cung của thai phụ bị xơ cứng hoặc nhiễm trùng.

Các vết sẹo ở cổ tử cung xuất hiện trước đó do các thủ thuật can thiệp.

Do rối loạn các cơn gò khi chuyển dạ.

Cổ tử cung bị xơ nên không mở - Ảnh minh họa: Internet.

Bí quyết khiến cổ tử cung mở nhanh chóng

Cổ tử cung mở nhanh chóng sẽ giúp cho mẹ bầu chuyển dạ ngắn và dễ sinh hơn. Vậy làm sao để giúp cổ tử cung mở nhanh?

Đi bộ nhẹ nhàng

Đây là bí quyết được nhiều bác sĩ khuyên áp dụng trước khi sinh. Sau khi kiểm tra độ mở của cổ tử cung, bác sĩ thường khuyên thai phụ đi lại nhẹ nhàng, chậm rãi xung quanh khu vực phòng sinh để kích thích cổ tử cung mở nhanh hơn.

Đi bộ nhẹ nhàng để dễ sinh hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Khi đi lại chậm rãi, bụng của thai phụ sẽ chịu áp lực và sức nặng khiến thai nhi nhanh tụt xuống, chuyển động về đúng vị trí để chuẩn bị chào đời. Nhờ vậy, quá trình sinh em bé của thai phụ sẽ diễn ra nhanh hơn, cổ tử cung sẽ mở nhanh chóng.

Tiêm thuốc kích thích sinh nở

Biện pháp này thường được các bác sĩ áp dụng với những thai phụ mất quá nhiều thời gian cho quá trình sinh nở. Các loại thuốc này sẽ do bác sĩ chỉ định và có sự quan sát chuyển biến của thai phụ. Nếu không thấy có tác dụng, thai phụ có thể sẽ chuyển sang đẻ mổ.

Tiêm thuốc để kích thích mở cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là các giải đáp cho thắc mắc cổ tử cung mở 1cm bao giờ sinh và các thông tin mà thai phụ cần nắm được khi chuẩn bị đến ngày sinh con. Mẹ bầu cần nắm được các kiến thức này để quá trình chuyển dạ bớt đau và sinh nở dễ dàng hơn.