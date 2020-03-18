Tìm hiểu niêm mạc tử cung dày bao nhiêu thì có thai? 

Niêm mạc tử cung là lớp mô bao phủ bề mặt phía trong tử cung. Lớp niêm mạc tử cung đóng vai trò quan trọng đối với khả năng thụ thai cũng như bảo vệ trong suốt giai đoạn mang thai ở người phụ nữ. Vậy niêm mạc tử cung dày bao nhiêu thì có thai ? Hãy cùng đi lời giải đáp qua nội dung bài viết dưới đây!

Niêm mạc tử cung dày lên là dấu hiệu cho thấy trứng đã thụ tinh vào làm tổ trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Nếu như trứng không được thụ tinh thì lớp niêm mạc bị bong tróc và đẩy ra ngoài cơ thể mà chị em vẫn thường gọi là chu kỳ kinh nguyệt. Niêm mạc tử cung được cấu tạo bởi 2 phần:

Niêm mạc tử cung còn có tên gọi khác là nội mạc tử cung. Nó bao phủ toàn bộ bề mặt bên trong của tử cung. Với sự tác động của hormone sinh dục nữ estrogen, lớp niêm mạc có thể dày lên theo từng thời điểm cụ thể trong tháng.

Lớp đáy: bao gồm các tế bào biểu mô trụ tuyến và mô đệm, không chịu sự tác động của chu kỳ kinh nguyệt.

Lớp nông: chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt.

Niêm mạc tử cung được cấu tạo gồm 2 phần - Ảnh minh họa: Internet

Niêm mạc tử cung dày bao nhiêu thì có thai?

Để trả lời thắc mắc niêm mạc tử cung dày bao nhiêu thì có thai, bạn hãy tham khảo về độ dày niêm mạc tử cung ở một người phụ nữ bình thường:

Giai đoạn mới qua hành kinh: Độ dày niêm mạc tử cung khoảng 3 – 4mm.

Giai đoạn giữa chu kỳ kinh nguyệt: Độ dày niêm mạc tử cung dày từ 8 – 12mm.

Giai đoạn sắp hành kinh: Độ dày niêm mạc tử cung từ 12 – 16mm.

Đối với những chị em phụ nữ ở trạng thái bình thường, lớp niêm mạc tử cung nếu mỏng dưới 8mm thì rất khó thụ thai. Ngay cả khi thai đã làm tổ thì khả năng giữ thai trong tử cung cũng gặp rất nhiều khó khăn. Lý do bởi lớp niêm mạc tử cung quá mỏng không đủ khả năng lưu giữ thai nhi, dẫn đến thai nhi dễ bị bong và xảy ra hiện tượng thai lưu hoặc sảy thai.

Niêm mạc tử cung quá mỏng không đủ khả năng lưu giữ thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Những phụ nữ có lớp niêm mạc tử cung dày hơn 20mm được xem là quá dày. Trường hợp này cũng gây nhiều bất lợi cho quá trình thụ thai. Hàm lượng estrogen sản sinh quá mức trong cơ thể của phụ nữ kích thích lớp niêm mạc tử cung phát triển, dày lên gây cản trở quá trình làm tổ của thai nhi. Với trường hợp này, chị em phụ nữ sẽ gặp những dấu hiệu như: rong kinh, vô kinh thứ phát, buồng trứng đa nang,… khiến cho quá trình thụ thai của bạn gặp nhiều khó khăn.

Niêm mạc tử cung quá dày khiến quá trình thụ thai trở nên khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị niêm mạc tử cung bất thường

Việc điều trị niêm mạc tử cung bất thường phải dựa vào các nguyên nhân gây bệnh để từ đó tìm ra các phương pháp điều trị phù hợp:

Thăm khám bác sĩ khi niêm mạc tử cung bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp niêm mạc tử cung mỏng

Niêm mạc tử cung quá mỏng có thể do nhiều nguyên nhân như: thiếu hụt estrogen, lớp nội mạc tử cung bị tổn thương, cơ thể thiếu máu,…Trong trường hợp này, bạn phải đến các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám để tìm ra nguyên nhân, từ đó có phác đồ điều trị phù hợp. Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, phụ nữ có lớp niêm mạc tử cung quá mỏng nên xây dựng một chế độ sinh hoạt hợp lý như sau:

Bổ sung các thực phẩm giàu chất sắt, vitamin C và vitamin E. Ngoài ra, bạn nên ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ đậu nành có thành phần tường tự estrogen.

Không nạo phá thai hoặc lạm dụng các thuộc kích trứng.

Cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý và hạn chế thức khuya.

Trường hợp niêm mạc tử cung dày

Niêm mạc tử cung quá dày có thể do các nguyên nhân như: phụ nữ mắc bệnh buồng trứng đa nang, phụ nữ sử dụng các thuốc chứa estrogen không kèm progesterone, phụ nữ bị béo phì,…. Với những trường hợp này, bác sĩ thường điều trị bằng hormone để thiết lập sự cân bằng giữa estrogen và progesterone bên trong cơ thể. Từ đó gia tăng khả năng thụ thai ở người phụ nữ. Phụ nữ có lớp niêm mạc tử cung dày nên xây dựng chế độ sinh hoạt điều độ như sau:

Tăng cường luyện tập thể dục thể thao: để tiêu hao bớt lượng hormone estrogen trong cơ thể đồng thời duy trì cân nặng ở trạng thái hợp lý.

Không thức khuya: Ngủ đủ giấc giúp cơ thể tiết hormone cân bằng.

Không nên sử dụng các thực phẩm từ đậu nành, thực phẩm chứa nhiều vitamin C, E, thực phẩm chứa nhiều chất sắt.

Tái khám định kỳ khi điều trị niêm mạc tử cung dày.

Xây dựng chế độ sinh hoạt hợp lý khi niêm mạc tử cung bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc niêm mạc tử cung dày bao nhiêu thì có thai. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để chị em phụ nữ biết thăm khám và xây dựng chế độ sinh hoạt phù hợp nếu lớp niêm mạc tử cung của bạn gặp những triệu chứng bất thường.