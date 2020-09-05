Câu trả lời cho câu hỏi có nên cắt móng tay cho trẻ sơ sinh không là Nên Cắt nhưng phải lựa chọn thời điểm. Bởi:

Có nên cắt móng tay cho trẻ sơ sinh ? Khi nào cắt móng tay cho bé ? Cách cắt móng tay cho trẻ sơ sinh thế nào? là vấn đề quan tâm và cũng gặp nhiều e ngại của các bậc cha mẹ. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin bạn cần xung quanh việc Có nên cắt móng tay cho trẻ sơ sinh.

Nhưng nếu không chú ý thời điểm cắt mẹ sẽ gặp khó khăn khi cắt móng tay còn mềm, nhỏ xíu, hoặc làm bé vô tình bị thương hoặc khiến móng tay bé mọc nhanh hơn bình thường.

Dù móng tay của trẻ sơ sinh không cứng và đủ độ sắc như móng người lớn nhưng vẫn sẽ khiến da mỏng manh của trẻ bị thương hoặc có thể làm vô tình làm xước giác mạc của bé khi chạm phải.

2. Khi nào cắt móng tay cho trẻ sơ sinh?

Mẹ có biết Khi nào cắt móng tay cho trẻ sơ sinh không?

Bố mẹ chú ý, không cắt móng tay cho trẻ sơ sinh trong 2 tuần đầu tiên. Khi trẻ chào đời, móng tay, móng chân bám chặt vào da nên rất khó cắt. Hầu hết các bậc cha mẹ đợi ba đến bốn tuần sau khi sinh để cắt chúng. Trừ khi bạn có thể dễ dàng nhìn thấy sự phân tách giữa móng tay và thịt ở bé thì hãy tiến hành bằng dụng cụ dành riêng cho việc cắt móng tay ở trẻ sơ sinh. Tránh dùng kéo cắt móng tay

Thời điểm cắt móng tay cho trẻ sơ sinh an toàn nhất là lựa lúc các bé ngủ say vì đó là lúc các bé không hiếu động, cựa quậy, giúp mẹ cắt móng tay đơn giản và nhanh nhất.

Mẹ cũng có thể tranh thủ khi bé đang phân tâm làm việc gì đó như khi bú, ngắm nhìn bóng bay, bông hoa, những đồ chơi mới lạ,... lúc này bé đang bận tập trung với điều gì đó nên cũng sẽ bớt vặn vẹo và không sợ đồ lạ như mọi khi.

Ngoài ra, thời điểm lý tưởng cắt móng tay cho trẻ sinh nữa là sau khi tắm, lúc này móng tay còn mềm do ngâm nước nên cắt cũng dễ và ít gây đau đớn cho em bé hơn.

3. Bao lâu thì cắt móng tay cho trẻ sơ sinh?

Bao lâu thì cắt móng tay cho trẻ sơ sinh? Những điều mẹ cần biết

Móng tay của trẻ sơ sinh mọc rất nhanh, rất có thể bạn sẽ phải cắt 2 lần/tuần. Còn móng chân mọc chậm hơn nên bạn sẽ chỉ phải cắt 1 lần/tuần. Nhưng tần suất này không cố định ở mọi trẻ.

Móng tay, móng chân của trẻ có xu hướng mọc nhanh, không đồng đều nên rất dễ bị móng tay lởm chởm và dài nếu không được cắt tỉa thường xuyên. Nên không cần quan tâm quá nhiều về bao lâu thì cắt móng tay cho trẻ sơ sinh. Quan trọng là việc quan sát và theo dõi của bạn với sự phát triển móng tay của trẻ.

4. Cách cắt móng tay cho trẻ sơ sinh

Móng tay của bé phát triển nhanh chóng, vì vậy cũng dễ hiểu nếu bạn lo lắng rằng bé sẽ gãi vào mặt.

Với móng tay còn mềm, bạn có thể ngâm tay bé trong nước một chút để đảm bảo móng mềm hơn, sau đó có thể dễ dàng bóc được phần móng dài ra một cách nhẹ nhàng và không hề đau đớn cho bé. Vì móng tay đang rất mềm nên bạn sẽ cắt được móng tay cho trẻ đơn giản.

Một cách cắt móng tay cho trẻ sơ sinh an toàn hơn nữa là sử dụng bảng nhám để giũa móng tay cho bé một cách nhẹ nhàng. Khi bé lớn hơn một chút, bạn cũng có thể sử dụng một tấm bảng nhám để mài bớt các cạnh lởm chởm sau khi cắt.

Cách cắt móng tay cho trẻ sơ sinh bằng dũa chuyên dụng

Khi em bé từ một tháng tuổi, móng tay của trẻ sẽ bắt đầu cứng lại một chút và sẽ có phần rìa cứng hơn. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng cắt tỉa chúng hơn bằng cách sử dụng kéo hoặc bấm móng tay trẻ em có đầu tròn, dụng cụ cắt móng tay chuyên dụng cho trẻ sơ sinh có thiết kế đặc biệt với móng tay còn nhỏ của các bé. Khác hẳn với cắt móng tay dành cho người lớn luôn quá khổ.

Hướng dẫn Cách cắt móng tay cho trẻ sơ sinh như sau: Nhấn phần đệm thịt dưới ngón tay của bé ra xa móng tay để tránh làm xước da và giữ chặt tay bé khi bạn cắt hoặc kẹp. Cắt móng tay và móng chân thẳng ngang. Đừng cắt hai bên móng tay hoặc móng chân vì điều này có thể khiến móng mọc ngược và nhiễm trùng. Hãy cắt trong điều kiện ánh sáng tốt nhất. Cắt chậm và cẩn thận.

Hướng dẫn cách cắt móng tay cho trẻ sơ sinh

Tuy nhiên, khuyến cáo trong 2 tuần đầu sau sinh của bé thì thay vì cắt ngắn móng tay cho trẻ sơ sinh, bạn có thể đeo găng tay hoặc tất vào tay trẻ để ngăn trẻ tự gãi. Hoặc quấn tay bé trong bộ body để hạn chế bé đưa tay gần mặt.

Bởi thời điểm này, móng tay của trẻ sơ sinh mềm và bám sát vào thịt bên dưới nên thật khó để biết phần móng nào còn bám vào thịt hay không. Đầu ngón tay sẽ chảy máu nếu bạn cắt tỉa móng quá thấp. Điều này sẽ gây đau cho em bé của bạn và phần tiếp xúc nhanh chóng có thể bị nhiễm trùng.

Việc cắt móng tay cho trẻ sơ sinh có thể dễ dàng hơn nếu bạn có người giúp đỡ. Một trong hai người có thể nhẹ nhàng bế con, trong khi người kia cắt móng tay.

5. Cắt móng tay lần đầu cho trẻ sơ sinh

Cắt móng tay lần đầu cho trẻ sơ sinh và những lầm tưởng

Có rất nhiều lầm tưởng về việc cắt móng tay lần đầu cho trẻ sơ sinh.

Một số người cho rằng làm điều đó quá sớm có thể khiến trẻ dễ bị thương, đau, không tốt, mang đến những điều không may hoặc bệnh tật. Tuy nhiên, thực tế, không có giới hạn nghiêm ngặt nào về thời điểm bạn có thể cắt móng tay lần đầu cho trẻ sơ sinh cả.

Trẻ sơ sinh có làn da mỏng manh bẩm sinh. Khi được sinh ra, trẻ đã ở trong môi trường lỏng trong chín tháng. Chính vì điều này tác động nên thoạt đầu, móng tay của trẻ mềm và dễ gãy. Do đó, lý tưởng nhất là bạn nên đợi móng tay cứng lại một chút, điều này sẽ giúp cắt dễ dàng hơn. Và như đã nói ở trên, có thể tiến hành ở lúc trẻ sơ sinh được 3-4 tuần.

Tuy nhiên, một số trẻ được sinh ra có thể đã có móng tay dài hơn bình thường. Điều này khiến trẻ có nguy cơ bị trầy xước do chưa tự kiểm soát được tay chân của mình. Trong những trường hợp này, cha mẹ cần phải dũa hoặc cắt móng tay cho trẻ sơ sinh một cách cẩn thận.

6. Cắt móng tay cho trẻ sơ sinh bị chảy máu?

Xử lý khi cắt móng tay cho trẻ sơ sinh bị chảy máu

Nếu bạn vô tình cắt móng tay cho trẻ sơ sinh bị chảy máu, đừng lo lắng và giữ bình tĩnh. Nhẹ nhàng cầm một miếng bông gòn sạch và ấn nhẹ lên đầu ngón tay bị chảy máu trong một lúc. Máu sẽ sớm ngừng chảy, để vết thương hở và khô thoáng, bé sẽ rất nhanh tự liền vết thương.

Chú ý không cần băng bó quá chặt sẽ khiến hạn chế lưu thông máu đến ngón tay bé, lâu lành hơn.

7. Sai lầm phổ biến cần tránh khi cắt móng tay cho trẻ sơ sinh

Những sai lầm cần tránh khi cắt móng tay cho trẻ sơ sinh

- Cắt quá ngắn: Một số cha mẹ mắc sai lầm là cắt ngay phần móng bị dính vào thịt. Điều này khiến một phần nhạy cảm của ngón tay bị tổn thương và nhiễm trùng.

- Gặm móng tay thay vì cắt: Vì sợ dùng kéo, một số bà mẹ chọn dùng răng. Tốt nhất là không nên gặm đầu móng tay của trẻ sơ sinh để giữ móng không bị dài ra. Vi khuẩn từ miệng của bạn có thể gây nhiễm trùng.

- Để móng tay bị gãy tự nhiên: Một kết quả khác của việc cha mẹ sợ cắt móng tay cho con là để chúng mọc và gãy tự nhiên. Đôi khi có thể dẫn đến vết gãy móng sắc nhọn, vết gãy sâu phần móng và khiến trẻ có nguy cơ tự xây xát cao hơn.

- Lạm dụng bao tay: Để tránh trầy xước, một số cha mẹ cho con mình đeo bao tay vào mọi lúc. Đây là một sai lầm: Chỉ nên sử dụng loại phụ kiện này để bảo vệ bé khỏi cái lạnh ngoài trời. Đừng quên rằng bàn tay của trẻ sơ sinh sờ nắm mọi thứ xung quanh là cách chúng tương tác với môi trường của trẻ.

Sự kết hợp làn da mềm mỏng của em bé với ngón tay, ngón chân nhỏ xíu và nỗi sợ sẽ khiến bé chảy máu, bị thương khiến cho công việc cắt móng tay cho trẻ sơ sinh tưởng như đơn giản lại gặp nhiều áp lực. Nhưng cũng không thể bỏ qua công việc cắt móng tay cho trẻ nhỏ được.

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Hi vọng với bài viết Có nên cắt móng tay cho trẻ sơ sinh đã giúp các vị phụ huynh có câu trả lời cho bản thân về thời điểm khi nào cắt móng tay cho trẻ sơ sinh, bao lâu thì cắt móng tay cho trẻ sơ sinh cũng như cách cắt móng tay cho trẻ sơ sinh chi tiết, cụ thể nhất,... giúp công việc này thật dễ dàng và không còn lo lắng sẽ làm bị thương cho bé con nữa. Còn vấn đề gì chưa rõ, các bạn hãy để lại bình luận dưới bài viết để được giải đáp nhé.