Chọn giờ tắm cho trẻ sơ sinh đúng chuẩn

Việc tắm cho trẻ sơ sinh ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của bé. Tuy nhiên, không phải bạn cứ thích tắm cho trẻ vào lúc nào là có thể tắm vào giờ đó. Cần phải lựa chọn giờ tắm cho trẻ sơ sinh và trong quá trình tắm cũng cần lưu ý một số vấn đề để đảm bảo tốt nhất cho trẻ.

Mẹ không nên cho trẻ sơ sinh tắm vào những thời điểm sau:

Thời gian tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa đông: từ 10h đến 10h30 sáng và 14h đến 15h buổi chiều.

Thời gian tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa hè: từ 10h đến 11h sáng hoặc 15h đến 16h chiều.

Thực tế thì không có thời gian tắm cố định cho trẻ sơ sinh tuy nhiên để tốt nhất cho trẻ thì mẹ nên tắm vào thời điểm sau:

Sau 16h, nhiệt độ sẽ hạ thấp vì vậy không nên tắm cho trẻ, nếu không trẻ rất dễ bị viêm phế quản.

Không tắm khi trẻ đang buồn ngủ. Sau khi trẻ bú mẹ thường sẽ buồn ngủ. Mẹ nên để thời gian tắm theo thứ tự: tắm bé – cho bé bú – cho bé ngủ là hợp lý nhất.

Không nên tắm khi trẻ đói bụng.

Không tắm nếu như thân nhiệt của bé thấp, bị lạnh. Bởi khi tắm, lỗ chân lông sẽ giãn rộng ra tạo điều kiện cho không khí lạnh thâm nhập vào cơ thể khiến cho trẻ bị ốm.

Không tắm khi vừa ăn no sẽ khiến cho trẻ bị trào ngược dạ dày. Nếu gội đầu khiến cho não của trẻ bị thiếu dưỡng khí, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe

Cũng không nên tắm khi da bé bị tổn thương vì sẽ gây nhiễm trùng và lâu hồi phục hơn.

Sau khi con bị nôn trớ, nhiều mẹ tắm cho con để giúp bé sạch sẽ. Tuy nhiên, mẹ sẽ khiến con bị hoảng sợ. Mẹ chỉ nên lau người và thay quần áo cho trẻ và đợi đến khi nào bình tĩnh hơn mới tắm.

Khi tâm trạng của bé không tốt, không vui mẹ cũng không nên bắt trẻ đi tắm. Cần phải hỏi han và nhẹ nhàng an ủi để trẻ không cảm thấy bị tổn thương.

Sau khi trẻ đi tiêm phòng về, mẹ hãy đợi khoảng 1 đến 2 ngày sau mới tắm và cũng nên tránh cho vết thương không tiếp xúc với nước, xà phòng dễ khiến con bị nhiễm trùng, sưng tấy.

Tắm sau khi trẻ vận động cũng không nên. Khi đó bé sẽ cảm thấy mệt và cơ thể nhiều mồ hôi. Hãy đợi bé thoải mái, khô người và tán nhiệt ra bên ngoài rồi mới tắm.

Đây là những lưu ý khi lựa chọn giờ tắm cho trẻ sơ sinh mà mẹ luôn luôn phải ghi nhớ và thực hiện.

Ghi nhớ thời gian không nên tắm cho trẻ để tránh - Ảnh minh họa: Internet

Nên tắm cho trẻ với tần suất như thế nào?

Trẻ dưới 6 tháng tuổi không cần ngày nào cũng phải tắm mà một tuần mẹ chỉ nên tắm bé từ 2 đến 3 lần. Tuy nhiên, mẹ nên sử dụng khăn ấm để lau rửa mặt, các khe và nếp gấp của da, vùng quấn tã hằng ngày.

Tắm cho trẻ trong thời gian bao lâu?

Tắm cho trẻ sơ sinh chỉ nên kéo dài từ 5 đến 10 phút mỗi lần là đủ. Không cần phải tắm quá lâu bởi làn da của bé rất mỏng manh, nếu mẹ ngâm lâu sẽ khiến lớp bảo vệ da mất đi, đồng thời trẻ sẽ bị ngấm lạnh và ốm. Sau khi tắm cho bé, mẹ nên thoa sữa dưỡng cho trẻ để giúp trẻ có được làn da mềm mại, không khô ráp.

Hướng dẫn cách tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách

Việc tắm cho trẻ sơ sinh như thế nào cho đúng cách cũng là điều hết sức quan trọng. Hãy thực hiện theo các bước sau đây.

Chuẩn bị trước khi tắm

Trước khi tắm, mẹ hãy chuẩn bị đủ đồ - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi tắm, mẹ hãy chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để việc tắm được diễn ra nhanh chóng, dễ dàng. Đồ dùng cần chuẩn bị là:

2 thau tắm, 2 chiếc khăn xô sữa nhỏ, sữa tắm, nước ấm và dầu gội dành cho bé.

Quần áo, tăm bông, dưỡng da, dầu tràm, bao tay, bao chân, tã giấy, khăn lớn, nước muối sinh lý, miếng để rơ lưỡi.

Thực hiện tắm cho trẻ sơ sinh

Mẹ hãy tắm cho bé thật nhanh, sạch sẽ theo trình tự:

Đặt bé trên giường sau đó cởi hết quần áo và tã trên người.

Mẹ bế bé và ngồi xổm bên cạnh thau tắm, đặt bé lên trên đùi, tay trái đỡ lấy phần gáy của trẻ.

Tay phải nhúng cho khăn xô ướt và xoa lên đầu để giúp cho tóc của trẻ ướt rồi xoa dầu gội đầu cho trẻ. Dùng khăn lau sạch dầu gội có trên đầu của con.

Vắt bớt nước ở khăn, lau mặt trẻ, chú ý mắt và 2 tai.

Thả nhẹ bé vào chậu tắm tay vẫn đỡ cố định phần cổ. Làm ướt mình bé, xoa sữa tắm lên khắp người và nên giữ khô rốn.

Sau đó, nhấc bé cho lên chậu nước thứ 2 và tráng sạch người rồi đặt lên khăn đã trải sẵn.

Tắm nhẹ nhàng và nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc trẻ sau khi tắm

Quấn bé vào khăn khô và thấm đều cơ thể trẻ.

Nhỏ 1 giọt nước muối sinh lý vào mắt, mũi, miếng rơ lưỡi để vệ sinh lưỡi.

Lau khô vành tai bằng tăm bông.

Nhỏ nước muối sinh lý vào cuống rốn.

Thoa kem dưỡng cho trẻ rồi mặc tã.

Xoa dầu tràm vào 2 tay và chà vào lồng ngực, lưng, bàn chân và bàn tay để giữ ấm. Mang bao tay, cuối cùng ôm con vào lòng giữ ấm.

Lau người và ôm để bé ổn định thân nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Để tắm cho trẻ an toàn, hiệu quả, mẹ hãy ghi nhớ giờ tắm cho trẻ sơ sinh cố định và tắm đúng cách.