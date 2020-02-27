Tắm gì cho trẻ sơ sinh trắng ngay tại nhà?

Nuôi dạy con 27/02/2020 14:22

Tắm gì cho trẻ sơ sinh trắng? Các mẹ cần lưu ý gì khi tắm cho bé bằng các loại lá trong tự nhiên? Bé sơ sinh mấy tháng tuổi có thể tắm lá?

Vấn đề sức khỏe và làn da của bé luôn được các mẹ quan tâm đầu tiên. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về câu hỏi tắm gì cho trẻ sơ sinh trắng, liệu có thể làm trắng da của trẻ sơ sinh từ các loại lá hay không?

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Tắm gì cho trẻ sơ sinh trắng ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tắm nước dừa cho trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh mấy tháng tuổi thì được tắm nước dừa?

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, trẻ sơ sinh từ 2 tháng tuổi trở lên mẹ mới được tắm cho bé bằng nước dừa, bên cạnh đó mẹ cũng nên đun sôi nước để ấm vừa với da bé.

Mẹ cũng chỉ nên tắm cho bé bằng nước dừa 1 lần trong tuần và tắm lại cho bé bằng nước sạch vì trong nước dừa có vị ngọt, nếu bé không được làm sạch lại sẽ dễ dàng bị côn trùng tấn công.

Những lưu ý khi tắm cho bé sơ sinh bằng nước dừa

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Tắm cho trẻ sơ sinh bằng nước dừa - Ảnh minh họa: Internet
  • Các mẹ nên sử dụng nước dừa nguyên chất, chưa thêm đường, đặc biệt không bị chua vì nước dừa như vậy có chứa vi khuẩn làm tổn thương da của bé.
  • Khi tắm cho bé mẹ cần chú ý đến nhiệt độ của nước, mẹ nên đun sôi nước dừa, sau đó để nguội rồi mới tắm cho bé.
  • Sau khi tắm với nước dừa, mẹ tắm lại cho bé bằng nước sạch, cần lưu ý các khe tay, chân, đùi và các bộ phận khác trên cơ thể bé để tránh nước dừa đọng lại.

Tắm lá vối cho trẻ sơ sinh

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Lá vối có thể tắm cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Theo đông y lá vối có công dụng tiêu độc và điều trị các bệnh về da như mẩn ngứa hay nổi đỏ... Y học hiện đại cũng đã chỉ ra trong nụ vối có chứa chất chát, tanin, tinh dầu giúp kháng khuẩn vì thế mẹ có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng lá vối làm nguyên liệu tắm cho bé sơ sinh.

Cách tắm cho bé sơ sinh bằng lá vối an toàn hiệu quả

  • Lưu ý đầu tiên là mẹ có thể sử dụng lá vối tươi hoặc lá vối phơi khô để tắm cho bé.
  • Dùng lá vối tươi sẽ tốt hơn. Mẹ rửa sạch lá vối sau đó ngâm với nước muối hay thuốc tím để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.
  • Sau đó bạn cho lá vào nồi nấu với nước.
  • Mẹ tắm cho bé trước bằng sữa tắm trước khi tắm với lá vối.
  • Sau khi nước lá vối sôi mẹ hòa loãng với nước sạch canh đến độ ấm vừa phải rồi mẹ tắm cho bé.
  • Mẹ dùng khăn bông mềm thấm với nước lá vối rồi lau nhẹ ở các vùng hay bị hăm như mông, bẹn, háng.
  • Sau khi đã tắm xong với nước lá vối, mẹ tắm qua cho bé bằng nước ấm sạch rồi lau khô người bé.

Tắm bằng lá vối có tác dụng trị rôm sảy và hăm, đây là công dụng phổ biến mà các mẹ nhắc đến khi nói đến phương pháp này. 

Tắm trẻ sơ sinh bằng lá chè xanh

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Tắm cho bé bằng lá chè xanh - Ảnh minh họa: Internet

Lá chè xanh có công dụng trị mụn và rôm sảy vì thành phần có chất chống oxy hóa với khả năng kháng viêm rất tốt. Bên cạnh đó tinh chất trong lá chè xanh còn có tác dụng thúc đẩy sự tái sinh các tổ chức và dịch máu làm tăng khả năng miễn dịch cho da.

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Lá chè xanh có công dụng trị rôm sảy - Ảnh minh họa: Internet

Cách tắm cho trẻ sơ sinh bằng lá chè xanh:

  • Đầu tiên bạn lấy 100g lá chè xanh tươi ngâm cùng với nước muối sau đó rửa sạch lại vài lần với nước.
  • Tiếp theo bạn vò nát lá chè cho vào nồi, thêm vào đó từ 1 đến 2 lít nước sạch sau đó đun sôi khoảng 10 phút rồi để nguội.
  • Các mẹ có thể dùng nước lá chè xanh nguyên chất hay pha loãng với nước lạnh, để nhiệt độ thích hợp rồi tắm cho bé.
  • Khi tắm cho bé, mẹ nên kỳ rửa nhẹ nhàng, không nên chà sát mạnh để tránh làm tổn thương cho da bé.
  • Mẹ tắm cho bé trong thời gian 5 phút, sau khi tắm xong không cần tắm lại và dùng khăn bông mềm thấm khô người cho bé.
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Thấm khô người cho bé sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet
  • Mẹ thực hiện tắm cho bé từ 2 đến 3 lần trong một tuần để thấy hiệu quả cho làn da của bé.

Việc tắm gì cho trẻ sơ sinh trắng qua những bài thuốc trong dân gian cho đến nay vẫn chưa được khoa học công nhận hiệu quả. Tuy nhiên công dụng của bài thuốc này trong việc trị rôm sảy, mẩn ngứa là không thể chối cãi. Các mẹ có thể yên tâm tắm cho bé bằng những loại lá trên theo đúng cách để bé nhà mình luôn được khỏe mạnh thoải mái.

Hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh đơn giản và an toàn tại nhà

Hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh đơn giản và an toàn tại nhà

Tắm cho trẻ sơ sinh đòi hỏi sự khéo léo vì bé còn rất nhỏ, dễ bị nhiễm trùng rốn và tai. Dưới đây là hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh đơn giản và an toàn tại nhà.

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