Việc tắm cho trẻ sơ sinh dù vào mùa nào cũng sẽ quan trọng. Nó giúp làm sạch cơ thể để bé thoải mái, dễ chịu hơn. Vào mùa hè, khi thời tiết oi bức, trẻ rất dễ bị ngứa, rôm sảy cũng như gặp phải các bệnh ngoài da. Mẹ thường sẽ sử dụng thêm một vài loại quả, cây cỏ theo cách dân gian để tắm cho bé. Một trong số những loại quả được nhiều mẹ tin tưởng sử dụng đó là mướp đắng. Tuy nhiên khi tắm mướp đắng cho trẻ sơ sinh mẹ cũng cần phải chú ý thực hiện đúng để không gây hại cho trẻ.

Tắm mướp đắng cho trẻ sơ sinh có an toàn không? - Ảnh minh họa: Internet

Tắm mướp đắng cho trẻ có tác dụng gì?

Quả mướp đắng còn có tên gọi là khổ qua, cẩm lệ chi, mướp mủ, lương qua hay chua hoa. Đây vừa là một loại thực phẩm, vừa là một loại thuốc rất được ưa chuộng. Trong Đông y, có tính nhiệt, vị đắng, khi đi vào tỳ vị, tâm can sẽ giúp giải nhiệt, giảm nóng, mụn nhọt và bù nước.