Tắm mướp đắng cho trẻ sơ sinh có an toàn không?

Nuôi dạy con 29/02/2020 14:03

Làn da của trẻ sơ sinh rất mỏng manh vì vậy, khi mẹ tắm cho trẻ cũng cần phải lưu ý. Tắm mướp đắng cho trẻ sơ sinh có an toàn không? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Việc tắm cho trẻ sơ sinh dù vào mùa nào cũng sẽ quan trọng. Nó giúp làm sạch cơ thể để bé thoải mái, dễ chịu hơn. Vào mùa hè, khi thời tiết oi bức, trẻ rất dễ bị ngứa, rôm sảy cũng như gặp phải các bệnh ngoài da. Mẹ thường sẽ sử dụng thêm một vài loại quả, cây cỏ theo cách dân gian để tắm cho bé. Một trong số những loại quả được nhiều mẹ tin tưởng sử dụng đó là mướp đắng. Tuy nhiên khi tắm mướp đắng cho trẻ sơ sinh mẹ cũng cần phải chú ý thực hiện đúng để không gây hại cho trẻ.

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Tắm mướp đắng cho trẻ sơ sinh có an toàn không? - Ảnh minh họa: Internet

Tắm mướp đắng cho trẻ có tác dụng gì?

Quả mướp đắng còn có tên gọi là khổ qua, cẩm lệ chi, mướp mủ, lương qua hay chua hoa. Đây vừa là một loại thực phẩm, vừa là một loại thuốc rất được ưa chuộng. Trong Đông y, có tính nhiệt, vị đắng, khi đi vào tỳ vị, tâm can sẽ giúp giải nhiệt, giảm nóng, mụn nhọt và bù nước. 

Mướp đắng tươi có thành phần kháng thể cao giúp chống lại virus cũng như ngăn ngừa lây lan vi khuẩn trên tế bào da một cách hiệu quả. Bên cạnh đó còn có thể kiểm soát, khống chế các bệnh về da cực kỳ tốt. Chính vì lý do này mà mướp đắng khi được dùng để tắm cho trẻ sơ sinh sẽ giúp giải nhiệt, kháng khuẩn, sạch da, loại bỏ rôm sảy.

Khi dùng mướp đắng, mẹ nên dùng quả tươi chứ không nên dùng mướp đắng phơi khô tắm cho bé để phát huy hiệu quả tốt nhất. Có 2 sự lựa chọn là mướp đắng ăn bình thường hoặc mướp đắng rừng để tắm cho trẻ. Mẹ có thể lựa chọn loại nào cũng được. Tuy nhiên, nếu có thể hãy sử dụng mướp đắng rừng sẽ tốt hơn.

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Nên sử dụng mướp đắng rừng để cho hiệu quả tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu nước mướp đắng để tắm cho trẻ sơ sinh

Cách nấu nước tắm bằng mướp đắng cho trẻ cũng khá đơn giản với nhiều cách thực hiện khác nhau.

Dùng quả mướp đắng 

  • Mẹ mua 1 đến 2 quả mướp đắng thường hoặc 4 đến 5 quả  mướp đắng rừng về và rửa sạch sau đó ngâm bằng nước muối. 
  • Tắm mướp đắng có bỏ hạt không? Câu trả lời là có. Sau khi đã ngâm mướp đắng trong nước muối, mẹ bổ đôi, bỏ phần ruột và hạt của quả. Tiếp theo đó là thái mỏng như thường nấu canh.
  • Cho phần mướp đắng đã thái lên nồi và nấu chính trong khoảng 25 phút. 
  • Vớt bỏ quần cái mướp đắng sau đó pha thêm cùng với nước sạch cho phù hợp với cơ thể của trẻ và lấy nước đó để tắm.
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Mẹ có thể dùng nước quả mướp đắng đun chín để tắm cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Nấu nước tắm cho bé với thân và lá mướp đắng rừng

  • Lấy 1 đến 2 nắm lá cùng với thân của cây mướp đắng rừng còn tươi sau đó rửa sạch và ngâm với nước muối.
  • Bắc bếp, đun thân và lá mướp đắng trong thời gian khoảng 15 đến 20 phút.
  • Cuối cùng với bỏ thân và lá mướp đắng sau đó pha phần nước này cùng với nước lạnh để tắm cho trẻ.
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Tắm bằng lá, thân mướp đắng cũng rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tắm trẻ bằng nước cốt của quả mướp đắng

  • Chọn 2 đến 3 trái mướp đắng còn xanh, không chọn các loại quả già, chín sau đó rửa sạch và ngâm nước muối khoảng 30 phút. 
  • Thái mướp thành các khoanh tròn dài khoảng 1cm, không cần phải bỏ ruột và hạt. 
  • Cho mướp đắng vừa thái vào máy xay sinh tố, đổ nước cho xâm xấp mặt rồi xay mướp đắng thật nhuyễn. 
  • Đổ nước cốt mướp đắng qua giá lọc cho vào nồi. Cho nồi nước cốt lên bếp gas sau đó đun sôi khoảng 5 phút.
  • Đổ phần nước mướp đắng đun sôi ra chậu. Cho thêm khoảng 2 đến 3 lít nước sạch. Không nên pha quá loãng. Thử nhiệt độ ở khoảng 35 đến 38 độ C là đủ tắm cho bé.
  • Đặt bé vào chậu tắm nhẹ nhàng, nhúng khăn ướt nước và đắp lên chỗ bị rôm sảy. 
  • Cuối cùng tắm tráng cho bé bằng nước sạch. Thực hiện phương pháp này từ 2 đến 3 lần/tuần.
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Cách thực hiện nước mướp đắng tắm cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh bằng mướp đắng

  • Rửa sạch quả, lá, thân mướp đắng trước khi nấu. Mẹ hãy ngâm nước muối các loại nguyên liệu này trong khoảng thời gian từ 15 đến 30 phút trước khi chế biến.
  • Vẫn nên tắm tráng lại bằng nước sạch hoặc bằng sữa tắm sau khi đã tắm mướp đắng. Nước mướp đắng chỉ có tác dụng làm mát cũng như sát trùng cho da của trẻ. Vì vậy, nếu muốn hết các chất nhờn, mồ hôi và bụi bẩn trên da thì mẹ nên tắm tráng lại cho trẻ tránh nhiễm khuẩn. 
  • Không tự ý dùng mướp đắng tắm cho trẻ khi bị rôm quá nặng. Mướp đắng chỉ có tác dụng khi trẻ mới bị rôm sảy nhẹ còn khi đã viêm nặng thành mủ thì mẹ cần phải đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn cách chăm sóc và mua thuốc bôi.
  • Chỉ dùng nước mướp đắng pha loãng để tắm cho trẻ. Không phải muốn con nhanh khỏi bệnh, mẹ cho con tắm bằng nước đặc hoặc tăm nhiều lần trong ngày là con sẽ nhanh khỏi. Bởi da trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, rất dễ bị kích ứng, mẩn đỏ cũng như phồng rộp.
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Ghi nhớ những lưu ý để việc tắm cho trẻ bằng mướp đắng đạt hiệu quả hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với những kiến thức về việc tắm mướp đắng cho trẻ sơ sinh có hiệu quả không? Hy vong các mẹ đã có được đầy đủ những kinh nghiệm để sử dụng phương thuốc này một cách chính xác, giúp con dễ chịu hơn. 

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