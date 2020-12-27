Cháo gà ác nấu với rau gì cho bé ngon miệng và giàu dinh dưỡng

Gà ác là một món ăn rất bổ dưỡng cho cả người lớn và trẻ nhỏ, phù hợp với người có sức khỏe yếu, người mới ốm dậy. Bên cạnh đó cháo gà ác còn rất tốt cho trẻ nhỏ, tuy nhiên cháo gà ác nấu với rau gì cho bé ngon miệng thì chưa hẳn mẹ nào cũng biết, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu chi tiết vấn đề này qua nội dung bài viết dưới đây.

Cháo gà ác là một món ăn dặm rất tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tuy nhiên nếu việc chế biến gà ác cho người lớn khá dễ dàng với nhiều món ăn như gà ác hầm thuốc bắc, gà ác hầm hạt sen, gà ác hầm ngải cứu, gác ác hầm đẳng sâm… thì việc chế biến loại gia cầm này cho trẻ nhỏ cần các loại rau phù hợp cũng như có sự tỉ mỉ hơn rất nhiều, đảm bảo được sự thơm ngon, kích thích bé ăn ngon miệng hơn.

Thành phần thịt gà ác rất giàu các chất dinh dưỡng như: lysine, histidine, methionine giúp tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Hàm lượng dinh dưỡng trong gà ác cao hơn rất nhiều so với các loại thịt khác. Do đó đây là một món ăn không chỉ tốt cho người trưởng thành mà còn phù hợp với cả trẻ nhỏ. Nó cung cấp các chất dinh dưỡng giúp bé phát triển cả về thể chất lẫn trí não.

Thịt gà ác rất nhiều dưỡng chất tốt cho cả người lớn và trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cháo gà ác nấu với rau gì cho bé ngon miệng, đủ dưỡng chất

Do gà ác có nhiều chất dinh dưỡng nên vấn đề cháo gà ác nấu với rau gì phù hợp cho bé được rất nhiều các mẹ quan tâm, tìm hiểu. Dưới đây là một số loại rau, củ phù hợp khi kết hợp nấu cùng với gà ác.

Cháo gà ác với cà rốt, nấm hương

Cà rốt, nấm hương khi cho vào nấu cháo với gà ác sẽ mang đến một món ăn rất bổ dưỡng và thơm ngon cho bé. Ngoài ra, món cháo này còn rất kích thích vị giác, giúp bé ăn ngon miệng hơn và ăn được nhiều hơn.

Cách thực hiện:

Mẹ cần chuẩn bị các nguyên liệu trước khi làm bao gồm: thịt gà ác, gạo tẻ, nấm hương, cà rốt, hành lá, gừng, rau mùi, hành tươi.

Nấu cháo gà ác với cà rốt và nấm hương cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Gà ác sau khi làm sạch lông, đem rửa sạch, cho một ít muối và gừng hòa vào nước để khử hết mùi tanh của gà ác. Tiếp theo cho gà ác vào nồi hầm chín, gỡ lấy thịt rồi thái nhỏ.

Bước 2: Cho gạo tẻ vào nồi nước vừa hâm gà, ninh nhừ.

Bước 3: Cà rốt cạo vỏ, rửa sạch, nấm hương rửa sau. Tiếp theo thái nhỏ dạng hạt lựu, sau đó đem luộc chín.

Bước 4: Bắc chảo lên bếp, cho dầu và phi thơm hành, sau đó cho thịt gà ác, nấm hương, cà rốt vào đảo đều. Sau đó cho hỗn hợp này vào nồi cháo, nêm nếm gia vị. Tiếp tục ninh cho cháo nhừ, khi cháo gần chín cho thêm hành lá, rau mùi vào nồi, rồi tắt bếp, múc ra bát, đút cho trẻ khi còn ấm nóng.

Cháo gà ác nấu với bí đỏ

Nếu như các mẹ đang thắc mắc cháo gà ác nấu với gì giúp bé dễ ăn và tốt cho hệ tiêu hóa thì bí đỏ là một lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Cách thực hiện:

Mẹ chuẩn bị các nguyên liệu như: gà ác, bí đỏ, gạo tẻ, hành khô, hành lá, gừng, các loại gia vị.

Nấu cháo gà ác kết hợp với bí đỏ cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Gà làm sạch lông, rửa sạch, khử mùi tanh trong hỗn hợp nước pha muối lẫn gừng. Đem luộc chín gà ác, gỡ lấy thịt, băm nhỏ. Sau đó cho thịt gà vào xào phi thơm.

Bước 2: Vo gạo tẻ, sau đó cho vào nồi nước luộc gà ninh nhừ thành cháo.

Bước 3: Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, thái hình hạt lựu. Đem bí đỏ luộc hoặc hấp chín, sau đó đem nghiền nhuyễn.

Bước 4: Cho thịt gà ác và bí đỏ vào nồi cháo, tiếp tục ninh.

Bước 5: Nêm nếm thêm gia vị, khi cháo gần chín thì cho hành lá, rau mùi thái nhỏ vào trong nồi. Tắt bếp và múc cháo ra bát, đút cho bé ăn khi còn ấm.

Một số lưu ý khi nấu cháo gà ác với rau cho bé

Khi chế biến món ăn này, mẹ cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

Mẹ chỉ nên cho trẻ ăn cháo gà ác 1 tuần/ 1 lần, không nên cho trẻ ăn với tần suất quá nhiều có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ.

Chỉ nên cho trẻ ăn cháo gà ác 1 lần trong 1 tuần - Ảnh minh họa: Internet

Nên hạn chế cho quá nhiều gia vị khi nấu cháo gà ác với rau cho bé bởi lúc này thận của bé còn rất yếu, ăn nhiều gia vị sẽ ảnh hưởng xấu đến thận.

Gà ác cần được lọc bỏ hết xương, thái nhỏ, rau củ cần được thái nhỏ, ninh nhừ để tránh làm cho trẻ bị hóc khi ăn cháo.

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Cháo gà ác cho bé phải được ninh nhừ, lọc bỏ hết xương - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã giải đáp thắc mắc cho các Mẹ biết cháo gà ác nấu với rau gì cho bé thơm ngon, bổ dưỡng. Hy vọng qua những thông tin bài viết cung cấp, mẹ sẽ nấu được nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng cho bé từ thịt gà ác kết hợp với rau củ quả, đa dạng các bữa ăn cho con yêu.