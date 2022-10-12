Chân có nốt ruồi ở vị trí này báo hiệu phúc lộc về sau, trẻ nào sở hữu thì gặp vạn điều may, thông minh tài giỏi, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Giống như ngón tay cái của chúng ta, ngón chân cái trên bàn chân cũng là biểu trưng của quyền lực. Các chuyên gia nhân tướng học tiết lộ rằng người sở hữu nốt ruồi ở ngón chân cái thường là người tài năng hơn người.

Họ có năng khiếu lãng đạo nên sẽ biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình. Không những thế, người có nốt ruồi này, dù thua cũng không nản, luôn kiên trì cố gắng. Sớm muộn gì họ cũng sẽ thành danh, hưởng trọn quyền lực.

Những người có nốt ruồi ở ngón chân giữa mang những đặc điểm tính cách thông minh, có đầu óc tính toán thấu đáo, biết lo xa.

Hơn nữa, với bản tính khiêm tốn, cẩn trọng trong mọi việc nên làm tới đâu chắc chắn tới đó và sống vô cùng có trách nhiệm từ công việc tới gia đình.

Họ sẽ có địa vị xã hội cao, quyền lực từ khi còn trẻ. Biết phấn đấu lại có nhiều người giúp sức nên mọi kế hoạch, chiến lược đề ra ban đầu đều thành công vượt kỳ vọng

Họ luôn biết nắm bắt thời cơ để phát triển nên chỉ trong một thời gian ngắn đã có tên tuổi lớn, địa vị xã hội ngày càng cao.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Nhân tướng học có nói, những ai sở hữu được nốt ruồi này thì cả đời sung túc, viên mãn không muộn phiền âu lo.

Người sở hữu những nốt ruồi dưới lòng bàn chân sinh ra đã có một tấm lòng hướng thiện, biết yêu thương gia đình, giúp đỡ cộng đồng và san sẻ mọi khó khăn. Chính vì thế, họ luôn được quý nhân bên cạnh giúp đỡ, chở che.

Ảnh minh họa

Những người sở hữu nốt ruồi này, nếu không phải sinh ra trong gia đình vương giả, tiền bạc dồi dào thì cũng có tài sản đủ để sống thoải mái, hưởng thụ. Đặc biệt, càng trưởng thành, những người này càng gặp nhiều may mắn và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Nốt ruồi ở gót chân

Vị trí ở gót chân của nốt ruồi này cho thấy chủ nhân của nó ắt hẳn phải là một người giàu có, số sướng từ khi chào đời. Họ thường xuất thân từ một gia đình khá giả, có điều kiện học hành, phát triển sự nghiệp. Người có nốt ruồi này thường được người người cung phụng, cả đời số phận cực kỳ may mắn.

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