Chân có nốt ruồi ở vị trí này báo hiệu phúc lộc về sau, trẻ nào sở hữu thì gặp vạn điều may, thông minh tài giỏi, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Nuôi dạy con 12/10/2022 07:16

Ai sở hữu những nốt ruồi tài lộc này ở chân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, đường công danh sự nghiệp lúc nào cũng rộng mở thênh thang. 

Nốt ruồi ở ngón chân cái

Giống như ngón tay cái của chúng ta, ngón chân cái trên bàn chân cũng là biểu trưng của quyền lực. Các chuyên gia nhân tướng học tiết lộ rằng người sở hữu nốt ruồi ở ngón chân cái thường là người tài năng hơn người.

Họ có năng khiếu lãng đạo nên sẽ biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình. Không những thế, người có nốt ruồi này, dù thua cũng không nản, luôn kiên trì cố gắng. Sớm muộn gì họ cũng sẽ thành danh, hưởng trọn quyền lực.

Chân có nốt ruồi ở vị trí này báo hiệu phúc lộc về sau, trẻ nào sở hữu thì gặp vạn điều may, thông minh tài giỏi, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Nốt ruồi ở ngón chân giữa

Những người có nốt ruồi ở ngón chân giữa mang những đặc điểm tính cách thông minh, có đầu óc tính toán thấu đáo, biết lo xa.

Hơn nữa, với bản tính khiêm tốn, cẩn trọng trong mọi việc nên làm tới đâu chắc chắn tới đó và sống vô cùng có trách nhiệm từ công việc tới gia đình.

Họ sẽ có địa vị xã hội cao, quyền lực từ khi còn trẻ. Biết phấn đấu lại có nhiều người giúp sức nên mọi kế hoạch, chiến lược đề ra ban đầu đều thành công vượt kỳ vọng

Họ luôn biết nắm bắt thời cơ để phát triển nên chỉ trong một thời gian ngắn đã có tên tuổi lớn, địa vị xã hội ngày càng cao.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Nhân tướng học có nói, những ai sở hữu được nốt ruồi này thì cả đời sung túc, viên mãn không muộn phiền âu lo.

Người sở hữu những nốt ruồi dưới lòng bàn chân sinh ra đã có một tấm lòng hướng thiện, biết yêu thương gia đình, giúp đỡ cộng đồng và san sẻ mọi khó khăn. Chính vì thế, họ luôn được quý nhân bên cạnh giúp đỡ, chở che.

Chân có nốt ruồi ở vị trí này báo hiệu phúc lộc về sau, trẻ nào sở hữu thì gặp vạn điều may, thông minh tài giỏi, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Những người sở hữu nốt ruồi này, nếu không phải sinh ra trong gia đình vương giả, tiền bạc dồi dào thì cũng có tài sản đủ để sống thoải mái, hưởng thụ. Đặc biệt, càng trưởng thành, những người này càng gặp nhiều may mắn và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Nốt ruồi ở gót chân

Vị trí ở gót chân của nốt ruồi này cho thấy chủ nhân của nó ắt hẳn phải là một người giàu có, số sướng từ khi chào đời. Họ thường xuất thân từ một gia đình khá giả, có điều kiện học hành, phát triển sự nghiệp. Người có nốt ruồi này thường được người người cung phụng, cả đời số phận cực kỳ may mắn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   dự đoán tương lai của trẻ biểu hiện bé thông minh trẻ tài năng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 23 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 23 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 23 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?