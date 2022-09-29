Càng lớn, 2 ái nữ nhà Lý Hải càng chăm nuôi tóc dài, dân tình cũng phải bật cười vì loạt ảnh nhìn y đúc hai vợ chồng

Nhiều mẹ bỉm mê mẩn mái tóc xoăn mượt của 2 cô con gái nhà Lý Hải - Minh Hà. Bên cạnh đó, dân tình còn dành nhiều lời khen cho cách nuôi dạy con khéo léo của của hai vợ chồng.

Người ta thường nói: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Có bố mẹ là những người làm trong nghệ thuật nên việc chú trọng ngoại hình chỉnh chu và xinh đẹp là một điều vô cùng cần thiết. Ngay từ bé, các nhóc tì nhà sao Việt đã được thừa hưởng phần nào những tính nghệ thuật trong mình, đặc biệt là việc chăm sóc cho vẻ ngoài của mình luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Đặc biệt, những điều này thường thấy ở các bé gái nhà sao Việt. Những bé gái càng lớn sẽ càng thay đổi diện mạo, nhất là về mái tóc để trở nên dịu dàng, xinh xắn hơn mà bố mẹ phải bất ngờ. Hai cô con gái nhà nam ca sĩ Lý Hải cũng vậy. Trong chia sẻ mới đây nhất của ông bố đông con, anh tự hào khoe hai cô con gái sở hữu mái tóc dài xoăn siêu đẹp.

Lý Hải vui vẻ khoe mái tóc dài, xoăn mượt của hai tiểu công chúa Lý Hải cho hay, anh không tin hai tiểu công chúa Cherry và Sunny lúc còn nhỏ đầu thì trọc lốc mà khi lớn lên lại hoàn toàn khác hẳn. Nhìn vào bức ảnh mà Lý Hải đăng tải nhiều người cũng phải xuýt xoa khen ngợi mái tóc vừa dài, vừa dày và vừa đẹp của hai cô bé. Nhiều mẹ cũng khen ngợi kiểu tóc xoăn sóng tự nhiên mà bà xã Lý Hải làm đẹp cho con gái rất khó để làm nhưng Cherry và Sunny đều giữ gìn được. Cả hai cô công chúa, trước đó, dù đã 3, 4 tuổi nhưng tóc vẫn rất lưa thưa Được biết, ngoài sở hữu mái tóc đẹp, hai con gái Lý Hải có diện mạo cũng vô cùng xinh xắn, càng lớn lại càng ra dáng thiếu nữ. Bé Cherry 9 tuổi có gương mặt giống mẹ Hà còn em gái Sunny giống bố nhiều hơn. Hai nhóc tỳ thường xuyên được mẹ diện những bộ đầm đẹp, làm tóc và thêm phụ kiện cho giống công chúa.

Bên cạnh việc ăn mặc đồng điệu với cả gia đình, để tóc "đôi" chính là bí quyết để cả ba mẹ con trở nên ăn ý, nổi bật mỗi lúc chung khung hình. Khi mẹ Hà búi tóc củ tỏi hay uốn xù sóng nước điệu đà thì đều sao y bản chính cho Cherry và Sunny. Nhìn những hình ảnh này, dân tình cũng phải bật cười vì trông y hệt bản sao của cả hai vợ chồng Lý Hải. Không chỉ chăm chút cho mái tóc luôn suôn mượt, khỏe khoắn, hai nhóc tì nhà Lý Hải còn rất chăm phấn son điệu đà. Nhất là bé Cherry - cô con gái thứ 2 nhà Lý Hải - Minh Hà đã làm cộng đồng mạng không khỏi thích thú khi được bố mẹ ghi lại những hình ảnh trổ tài "múa cọ", tập tành trang điểm. Thậm chí, tiểu công chúa còn thể hiện tài năng makeup bằng cách hoạ mặt cho em gái Sunny. Trong hình ảnh được bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội, Cherry hút mọi ánh nhìn khi chăm chú cầm gương và cọ mắt một cách điêu luyện để tô điểm cho khuôn mặt thêm xinh. Trước nhiều bình luận về việc cho con sử dụng đồ make up quá sớm sẽ gây hại đến làn da của các con, bà xã Lý Hải đã có những chia sẻ chân thật, cô khá thoải mái khi con trang mượn đồ trang điểm của mình. Bởi Cherry là con gái nên cũng thích được xinh đẹp. Tuy nhiên, bà xã Lý Hải cũng chỉ cho bé dừng ở việc đánh tí son và dặm chút má hồng là đủ lung linh. Việc trong nhà có những cô công chúa, rất khó để tránh việc các con điệu đà, tuy nhiên, trong thời buổi hiện tại, thời buổi của sắc đẹp lên ngôi, việc thấy các bà mẹ làm điệu cho các con không còn quá xa lạ. Minh Hà cũng là một điển hình cụ thể, cô rất chăm làm đẹp cùng các con, và thoải mái cho các con tìm hiểu những điều mình thích trong phạm vi kiểm soát. Vợ chồng Lý Hải thường đưa các con ra hàng làm đẹp và chăm sóc cho mái tóc Cách dạy con như vậy của gia đình Lý Hải đã nhận được vô số lời khen, bởi chỉ có như vậy, con cái mới có thể tìm tòi và phát triển bản thân của chúng một cách toàn vẹn được. Cách nuôi dạy con vô cùng hợp lí của vợ chồng Lý Hải được nhiều bậc phụ huynh học hỏi, dù vẫn nằm trong sự kiểm soát nhưng các nhóc tì nhà sao ngay từ nhỏ đã có tính tự lập, biết khám phá và phát triển bản thân mình một cách toàn diện.

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