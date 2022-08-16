Pha sữa với nước sông không đun sôi, bé gái 3 tháng nhập viện vì bị xuất huyết tiêu hóa nặng

Thói quen lấy nước sông lắng phèn, không đun sôi, để pha sữa, bé gái 3 tháng tuổi bị xuất huyết đường tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, nhiễm giun.

Theo thông tin từ báo Người lao động, vào ngày 16/8, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây đang điều trị cho bé gái D.T.N.T (3 tháng tuổi, ngụ Kiên Giang) bị xuất huyết tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, nhiễm giun... nghi do bú sữa pha bằng nước sông lắng phèn, không đun sôi. Theo đó, bé T. nhập viện trong tình trạng sốc mạch nhanh, huyết áp khó đo, tim đều, phổi trong, bụng mềm chướng, da xanh tái, niêm nhợt nhạt, chỉ số các tế bào hồng cầu trong máu chỉ còn 14% (bình thường ở tuổi này là 28-32%).

Khai thác bệnh sử, trước đó, bé T. được bố mẹ đưa đi khám tại bác sĩ tư nhân ở địa phương và được chẩn đoán tiêu chảy nhiễm trùng. Sau 8 ngày điều trị, bé hết sốt nhưng vẫn tiêu chảy 3-4 lần/ ngày. Đáng chú ý, da và môi của bé tái nhợt nên đưa đến bệnh viện huyện tại địa phương thăm khám và được các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, bé được chẩn đoán viêm ruột nhiễm trùng, xuất huyết tiêu hóa và phải điều trị thêm 7 ngày với kháng sinh, truyền hồng cầu lắng. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm bé vẫn còn tiêu phân đen, ói ra dịch xanh nên bệnh viện tỉnh chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục điều trị.

Tại bệnh viện, sau thăm khám, các bác sĩ hội chẩn và chẩn đoán bé xuất huyết tiêu hóa dưới kéo dài, chưa loại trừ do viêm túi thừa meckel (là bệnh bẩm sinh xảy ra khi có túi nhỏ phình ra ngoài thành ruột non). Qua nội soi, thám sát ổ bụng kết luận bé bị viêm phù nề niêm mạc dạ dày - tá tràng (đoạn cuối hồi tràng), nhiễm giun. Bé gái 3 tháng bị viêm ruột nặng do phụ huynh có thói quen pha sữa bằng nước sông lắng phèn, không đun sôi. Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, bé gái được chuyển vào khoa hồi sức ngoại để tiếp tục điều trị hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, truyền máu, chế phẩm máu, kháng sinh, xổ giun... Kết quả sau hơn một tuần điều trị, trẻ tỉnh táo, hồng hào, hết xuất huyết tiêu hóa, cai máy thở, bú khá. Bác sĩ Tiến cho biết thêm, qua khai thác về cách nuôi dưỡng trẻ, được biết phụ huynh có thói quen lấy nước sông lắng phèn, không đun sôi, để pha sữa cho trẻ bú. Các bác sĩ nghi ngờ trứng giun xâm nhập từ đây. "Phụ huynh lưu ý chăm sóc con em mình kỹ lưỡng, ăn chín, uống sôi, rửa tay khi chế biến thức ăn, vệ sinh… để đảm bảo trẻ không bị lây nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng", bác sĩ Tiến khuyến cáo.

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