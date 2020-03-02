Cách sơ cứu, xử lý kịp thời khi trẻ bị bỏng nước sôi

Những thông tin nào cha mẹ cần nắm được về tai nạn bỏng nước sôi ở trẻ, cách sơ cứu và xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi như thế nào để an toàn và kịp thời?

Bỏng là một trong những tai nạn thường gặp ở trẻ em, tỷ lệ trẻ em bị bỏng nước sôi ngày càng gia tăng. Việc sơ cứu bỏng tại nhà là vô cùng quan trọng để giảm nhẹ vết thương và tránh những hậu quả nghiêm trọng sau này. Vậy những thông tin nào cha mẹ cần nắm được về bỏng nước sôi ở trẻ, sơ cứu và xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi như thế nào để an toàn và kịp thời?

Sơ cứu, xử lý kịp thời khi trẻ bị bỏng nước sôi - Ảnh minh họa: Internet. Những tác nhân khiến trẻ bị bỏng nước sôi Bất cứ vị trí nào có nước sôi đều có thể gây bỏng cho trẻ. Điển hình như nước uống nóng ở ấm nước, nước nóng đun nấu trên bếp lửa, bồn tắm nước nóng là những tác nhân dễ dàng gây bỏng cho trẻ nhất. Bất kỳ thời điểm nào trẻ cũng có thể bị bỏng do nước sôi nếu cha mẹ không chú ý quan sát và đảm bảo an toàn cho bé. Trẻ rất dễ bị bỏng nước sôi nếu cha mẹ không chú ý - Ảnh minh họa: Internet. Trẻ bị bỏng nước sôi nguy hiểm như thế nào? Tiếp xúc với các vật hoặc chất lỏng ở nhiệt độ cao, da của trẻ sẽ bị tổn thương. Mức độ nghiêm trọng của vết thương khi bé bị phỏng nước sôi còn phụ thuộc vào thời gian và độ nóng của vật mà trẻ tiếp xúc:

Nếu trẻ tiếp xúc với nước sôi ở nhiệt độ cao, da sẽ bị phá hủy và tổn thương trong chưa đầy vài giây.

Ở một số vùng da nhạy cảm của trẻ, đặc biệt là khu vực niêm mạc hở như: Mắt, mũi, miệng, vết thương do bỏng rất nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nếu vết thương sâu và không được sơ cứu kịp thời.

Một số trường hợp, mạch máu của trẻ có thể bị phá hủy dẫn tới hậu quả hoại tử da thịt. Trẻ sẽ dễ bị sốc do mạch máu không đủ để đi nuôi cơ thể và da. Nhiều trường hợp bé bị hoại tử vì bỏng nặng - Ảnh minh họa: Internet. Các cấp độ của bỏng nước sôi Điều quan trọng mà bạn cần xác định là xem trẻ bị bỏng ở cấp độ nào để kịp thời có phương pháp xử lý. Bỏng cấp độ 1 Bỏng cấp độ 1 là tình trạng bỏng trên bề mặt đến lớp da đầu tiên, triệu chứng gồm: Da lớp trên cùng bị tổn thương.

Da bị rát, khô, đỏ và đau.

Da bị tái hoặc chuyển màu trắng.

Bỏng cấp độ 1 thường sẽ tự lành trong vài ngày và không để lại sẹo. Bỏng cấp độ 2 Trẻ bị bỏng nước sôi với nhiệt độ nước cao hơn và thời gian dài hơn được xác định là bỏng cấp độ 2, triệu chứng: Hai lớp da ngoài cùng tổn thương, tuy nhiên lớp da thứ hai chỉ bị tổn thương nhẹ.

Vết bỏng đỏ và bị chảy dịch.

Xuất hiện mụn nước trên bề mặt.

Da chuyển màu trắng tái và đau khi chạm nhẹ.

Bỏng cấp độ 1 tự khỏi sau 1-3 tuần có để lại sẹo nhẹ như thay đổi màu da. Bỏng cấp độ 2 ở trẻ nhỏ, da bị tổn thương hai lớp - Ảnh minh họa: Internet. Bỏng cấp độ 3 Bỏng cấp độ 3 xảy ra khi trẻ tiếp xúc với nước vô cùng nóng hoặc da tiếp xúc trong thời gian quá dài, triệu chứng bao gồm: Tổn thương hai lớp da.

Vết thương bị đau khi ấn vào, nhiều trường hợp chưa đau do chết dây thần kinh.

Da không chuyển màu trắng mà có lớp vảy đen và rám trên da hoặc thậm chí là bị lột da.

Có mụn nước xuất hiện.

Trường hợp bỏng cấp độ 3 cần được nhập viện để bác sĩ kịp thời xử lý. Bỏng cấp độ 4 Bỏng cấp độ 4 là trường hợp bỏng nặng nhất, xảy ra khi da bị tổn thương nghiêm trọng, cần được chăm sóc ngay lập tức. Triệu chứng của bỏng cấp độ 4 gồm: Hai lớp da bị tổn thương hoàn toàn, tổn thương đến cả các lớp mỡ và cơ bên trong, phần xương cũng có thể bị ảnh hưởng.

Da chuyển màu trắng - xám hoặc đen.

Cần được phẫu thuật điều trị và nhập viện. Bé bị bỏng nước sôi cấp độ 4 tình trạng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet. Sơ cứu và xử lý kịp thời khi trẻ bị bỏng nước sôi Tùy theo từng cấp độ bỏng mà bạn cần có cách xử lý khác nhau để đảm bảo an toàn cho trẻ. Sơ cứu khi trẻ bị bỏng nhẹ Đối với trường hợp trẻ bị bỏng nhẹ, ở cấp độ 1 hoặc cấp độ 2, cha mẹ cần ngay lập tức tiến hành cách chữa bỏng nước sôi ở trẻ em như sau: Bước 1: Nhanh chóng đưa vùng da bị bỏng của bé ngâm vào nước nguội để vệ sinh sau đó xả nước mát nhẹ nhàng trong 15 phút để hạ nhiệt. Vết thương do bỏng sẽ dịu đi và bớt đau rát hoặc sưng tấy, vết bỏng cũng sẽ bớt lan rộng. Xả vùng bỏng dưới nước mát để giảm nhiệt - Ảnh minh họa: Internet. Bước 2: Sử dụng bông gòn hoặc tay sạch thoa thuốc mỡ kháng sinh lên vết bỏng để ngăn ngừa nhiễm trùng. Bước 3: Sử dụng gạc không dính băng vết bỏng lại tránh tiếp xúc với bụi bẩn hoặc nước bẩn. Băng cho bé bằng gạc không dính - Ảnh minh họa: Internet Xử lý trong trường hợp bỏng nặng Trẻ bị bỏng ở cấp độ 3 hoặc cấp độ 4 là bỏng nặng, bạn cần gọi cấp cứu khẩn cấp. Sau khi gọi cấp cứu, bạn quan sát tình hình của bé, nếu bé bị sốc, bạn cần xử lý như sau: Nếu bé khó thở hoặc ngưng thở, có thể ép ngực trong khi chờ cấp cứu.

Cởi bớt quần áo của bé, đặc biệt là các trang sức ở gần khu vực bị bỏng.

Giữ ấm cho bé vì bỏng nặng dễ gây sốc.

Không tự ý đụng lên vết bỏng hoặc bôi thuốc mỡ lên vết bỏng vì vết bỏng đã ăn sâu. Gọi cấp cứu trong trường hợp bé bị bỏng nặng - Ảnh minh họa: Internet. Trên đây là các thông tin và cách sơ cứu, xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi. Cha mẹ nên tham khảo để kịp thời xử lý tránh những hậu quả đáng tiếc. Ngoài ra, cha mẹ cần hết sức lưu ý giữ an toàn cho bé, tránh để các vật dễ gây bỏng ở tầm với để tránh bé bị bỏng.

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