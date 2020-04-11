Cách khắc phục tình trạng trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng

Nuôi dạy con 11/04/2020 19:10

Trẻ sơ sinh thở khò khè như có đờm là tình trạng phổ biến thường gặp khiến nhiều mẹ cảm thấy lo lắng. Vậy làm sao để khắc phục trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng?

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Trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng là tình trạng trẻ khi thở sẽ phát ra âm khò khè mà mẹ có thể quan sát và nghe thấy. Đây có thể là biểu hiện của một số bệnh liên quan đến hệ hô hấp, vì vậy mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân và cách giảm khò khè cho trẻ sơ sinh để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của bé. Bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn nguyên nhân cũng như cách khắc phục trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng.

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Cách khắc phục trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng là như thế nào?

Thở khò khè là tình trạng khi bé thở sẽ phát ra những âm thanh bất thường hoặc tiếng khò khè. Các mẹ có thể quan sát kỹ và nhận biết bằng cách áp tai vào gần cánh mũi hoặc miệng của bé. Đặc biệt là trong lúc bé ngủ, mẹ sẽ có thể thấy bé thở ra tiếng lạ, thở không đều và gần giống như tiếng ngáy nhẹ.

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Thở khò khè là tình trạng khi bé thở sẽ phát ra những âm thanh bất thường hoặc tiếng khò khè - Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ chuyên gia, các bệnh lý về đường hô hấp xảy ra đối với trẻ sơ sinh thường rất nguy hiểm và tiến triển rất nhanh. Do đó, khi thấy trẻ sơ sinh có biểu hiện thở khò khè như có đờm, các mẹ cần lưu ý và quan sát thường xuyên vì rất có thể đây là biểu hiện bé đang bị viêm phế quản, viêm amidan hoặc các chứng ho hay mềm sụn thanh quản.

Nguyên nhân tình trạng trẻ bị thở khò khè

Nếu quan sát thấy bé thở bị khò khè, mẹ nên để ý xem âm thanh phát ra ở cổ họng của bé như thế nào. Vì điều này sẽ giúp mẹ nhanh chóng xác định chính xác được bé có gặp các về nguy hiểm liên quan đến đường hô hấp hay không. 

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Mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ bị thở khò khè sớm - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể xác định biểu hiện của bé như sau:

  • Bệnh sốt hoặc cảm cúm thông thường cũng có thể là nguyên nhân khiến trẻ bị khó thở. Khi mới bị bệnh, trẻ có thể ho nhiều và có đờm nên rất dễ bị thở khò khè. Đối với trường hợp này, mẹ nên nhanh chóng đưa bé đi khám vì có thể bé bị viêm phổi.
  • Khi trẻ bị dị tật ở phổi hoặc dị tật bất thường ở hệ hô hấp cũng có thể xuất hiện triệu chứng ban đầu là thở khò khè.
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Trẻ sơ sinh thở bị khò khè và khàn tiếng - Ảnh minh họa: Internet
  • Trẻ sơ sinh thở bị khò khè và khàn tiếng: Tình trạng tắc nghẽn không khí ở thanh quản sẽ khiến trẻ phát ra âm thanh bị khàn khàn khi thở. Đây thường là biểu hiện của bệnh viêm phế quản, đặc biệt đây là chứng bệnh thường gây phù nề cho thanh quản và khí quản. Nguyên nhân là do đường dẫn khí bên dưới của dây thanh âm bị hẹp đi, khiến cho âm thanh khi thở bị nặng nề và khàn hơn.
  • Một số tác động từ môi trường xung quanh cũng có thể là nguyên nhân khiến trẻ bị thở khò khè như nằm gối quá cao, quần áo không phù hợp, bé ngủ sấp…

Trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng có nguy hiểm không?

Trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng không phải là biểu hiện quá nguy hiểm đến sức khỏe của bé. Tuy nhiên, nếu trẻ bị thở khò khè kéo dài và xuất hiện thêm một trong các biểu hiện sau, thì mẹ nên nhanh chóng đưa bé đến thăm khám bác sĩ:

  • Trẻ thở khò khè kèm những cơn sốt và nôn mửa
  • Trẻ thở khò khè nặng nề và khó khăn hơn, da bé bị tím tái và xanh xao
  • Tình trạng trẻ thở khò khè kéo dài trên 3 tuần không dứt
  • Trẻ dưới 3 tháng tuổi nếu có hiện tượng thở khò khè cần đưa đến bác sĩ ngay.
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Trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng có nguy hiểm không? - Ảnh minh họa: Internet

Cách khắc phục tình trạng trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng

Do có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trẻ sơ sinh bị khò khè, vì vậy để có thể tìm được phương pháp điều trị thích hợp, các mẹ cần quan sát thật kỹ các biểu hiện và tình trạng sức khỏe của bé. 

Để hạn chế tình trạng bé bị thở khò khè, các mẹ thường xuyên vệ sinh hệ tai – mũi – họng cho bé sạch sẽ và không để bé bị ứ đờm trong khoang mũi. Các mẹ có thể nhỏ từ 2 – 3 giọt nước muối sinh lý để thông rửa mũi cho trẻ. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý không nên nhỏ quá nhiều. Các mẹ có thể tham khảo cách rửa mũi cho trẻ sơ sinh khò khè ở cổ như sau:

  • Đặt bé ở tư thế nằm nghiêng sao cho phù hợp để nước muối chảy từ từ vào trong khoang mũi bé. 
  • Sau đó nhỏ 2 – 3 giọt nước muối vào mũi bé hoặc mẹ có thể nhấn nhẹ xung quanh mũi của bé trong vòng 2 – 3 giây.
  • Nghiêng đầu trẻ về bên còn lại và thực hiện như trên.
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Cách khắc phục tình trạng trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mẹ cũng nên chú ý giữ ấm cơ thể cho trẻ, tránh để bé hay khịt mũi làm cho nước mũi chảy vào cuống họng gây ra tình trạng ho.

Mẹ cũng cần cho trẻ uống nước thường xuyên để làm sạch và mát cổ họng cho trẻ. Các mẹ có thể pha một chút nước cốt chanh vào trong nước ấm rồi cho bé uống để làm sạch dịch  đờm còn sót lại ở cổ họng.

Như vậy, qua những thông tin chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn về nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng. Bên cạnh đó, nếu thấy bé xuất hiện thêm những dấu hiệu bất thường mẹ cần đưa bé đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám.

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