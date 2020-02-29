Biểu hiện trẻ thiếu canxi và cách khắc phục

Trẻ thiếu canxi là một hiện tượng cực kỳ phổ biến. Vậy biểu hiện trẻ thiếu canxi là gì và cách khắc phục nhanh chóng nhất? Cùng tìm hiểu trong bài viết này!
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Canxi là một thành phần đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển thể chất của em bé. Thiếu hụt canxi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bé. Tuy nhiên, nếu không để ý thì ba mẹ cũng không thể biết được con mình có thiếu canxi hay không. Vậy những biểu hiện trẻ thiếu canxi là gì và nên khắc phục tình trạng này bằng những cách nào? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu tại bài viết dưới đây!
Biểu hiện trẻ thiếu canxi
Theo nghiên cứu khoa học cho thấy, 70% cấu tạo nên xương chính là canxi. Không những thế, canxi còn ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh, sức đề kháng và miễn dịch của bé. Cách kiểm tra trẻ thiếu canxi hay không đó chính là làm xét nghiệm tại các trung tâm y tế. Tuy nhiên, bằng mắt thường, các bậc làm cha mẹ có thể nhận biết qua một số biểu hiện sau:
- Vào ban đêm trẻ ngủ không ngon giấc: Phải nói rằng trẻ thiếu canxi có những dấu hiệu không ngờ đến. Canxi đóng vai trò cân bằng trạng thái của vỏ não và tham gia trực tiếp vào quá trình dẫn truyền thần kinh. Chính vì thế, nếu thiếu hụt canxi, con sẽ ngủ không ngon giấc, giật mình, ngủ không sâu và hay quấy khóc đêm.
- Bé hay bị nấc cụt và ọc sữa: Thiếu canxi ở trẻ là một trong những nguyên nhân dẫn đến co thắt thanh quản, khó thở, co thắt dạ dày. Điều này khiến bé thường xuyên bị nấc cụt và nôn trớ liên tục.
- Khi ngủ bé đổ nhiều mồ hôi: Khi nhận thấy con đổ mồ hôi nhiều, đặc biệt là vào ban đêm khi đi ngủ thì nguyên nhân chính là do bé bị thiếu hụt hàm lượng vitamin D. Vitamin D có vai trò dẫn truyền để cơ thể hấp thu canxi một cách tốt hơn. Thiếu vitamin D cũng đồng nghĩa với việc thiếu hụt canxi.
- Răng mọc chậm và sâu răng: Thêm một biểu hiện trẻ thiếu canxi nữa đó chính là tốc độ mọc răng chậm, đảm bảo chế độ ăn uống và vệ sinh răng miệng rồi nhưng con vẫn thường xuyên bị sâu răng.
- Phần thóp trên đỉnh đầu lâu liền: Giai đoạn từ 12 đến 18 tháng tuổi, thóp của bé bắt đầu hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu vào thời điểm này, mẹ vẫn thấy thóp của con mềm yếu thì khả năng cao là con đang bị thiếu hụt canxi trầm trọng.
Ba mẹ cần để ý sự thay đổi hàng ngày trên cơ thể con. Nếu nhận thấy em bé nhà mình có đầy đủ hoặc gần như là đủ các biểu hiện nêu trên thì chắc chắn bé đang bị thiếu hụt canxi.
Cách khắc phục trẻ thiếu canxi
Đầu tiên, khi quan sát thấy những biểu hiện trẻ thiếu canxi, tốt nhất ba mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Từ đó, ba mẹ sẽ nhận được lời khuyên tốt nhất cũng như phác đồ điều trị hiệu quả của chuyên gia dinh dưỡng. Dưới đây là một số cách khắc phục hiện tượng trẻ thiếu canxi:
- Cho con phơi nắng thường xuyên: Đây là một cách khắc phục thiếu canxi ở trẻ sơ sinh. Đến thời điểm con cứng cáp khoảng 2 đến 3 tháng, mẹ nên bế con hứng nắng mặt trời vào thời điểm từ 6 đến 8h sáng. Hấp thụ ánh sáng mặt trời trong thời gian này sẽ cung cấp một hàm lượng vitamin D không hề nhỏ cho sức khỏe của bé yêu. Thời gian tắm nắng tối đa mỗi ngày từ 10 đến 15 phút.
- Nếu trời không nắng thì mẹ có thể đưa con đi bổ sung vitamin D định kỳ theo sự chỉ dẫn của chuyên gia dinh dưỡng tại các cơ sở y tế.
- Điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ chất cho bé. Tuy nhiên, không phải bổ sung dồn dập các loại thức ăn giàu canxi từ ngày này qua tháng khác cho bé. Bởi nếu bổ sung canxi quá nhiều sẽ khiến cho con dễ bị táo bón, hệ dưỡng chất trong cơ thể không được cân bằng và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
- Ngoài việc bổ sung canxi thông qua các thực phẩm như cua, ghẹ, tôm, cá thì mẹ đừng quên bổ sung canxi qua rau xanh và một số loại trái cây như cải xoăn, bông cải xanh, bắp cải, mâm xôi, kiwi, lựu, bưởi, mâm xôi,... Ngoài ra, hàm lượng canxi còn rất dồi dào trong các sản phẩm từ sữa như: phô mai, váng sữa,...
Trên đây chính là những biểu hiện trẻ thiếu canxi và một số cách khắc phục mà bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể thực hiện được. Còi xương, suy dinh dưỡng, phát triển chậm và ảnh hưởng đến chiều cao chính là những hệ quả của việc thiếu canxi. Chính vì thế ba mẹ nên để ý và bổ sung canxi cho con đầy đủ để con phát triển toàn diện hơn.