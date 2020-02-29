Canxi là một thành phần đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển thể chất của em bé. Thiếu hụt canxi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bé. Tuy nhiên, nếu không để ý thì ba mẹ cũng không thể biết được con mình có thiếu canxi hay không. Vậy những biểu hiện trẻ thiếu canxi là gì và nên khắc phục tình trạng này bằng những cách nào? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu tại bài viết dưới đây!

Biểu hiện trẻ thiếu canxi và cách khắc phục - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện trẻ thiếu canxi

Theo nghiên cứu khoa học cho thấy, 70% cấu tạo nên xương chính là canxi. Không những thế, canxi còn ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh, sức đề kháng và miễn dịch của bé. Cách kiểm tra trẻ thiếu canxi hay không đó chính là làm xét nghiệm tại các trung tâm y tế. Tuy nhiên, bằng mắt thường, các bậc làm cha mẹ có thể nhận biết qua một số biểu hiện sau: