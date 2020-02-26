Cách bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh để tránh bị còi xương

Nuôi dạy con 26/02/2020 17:24

Ở giai đoạn sơ sinh, bổ sung canxi cho bé bằng cách nào? Dưới đây là cách bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh đúng cách để tránh bị còi xương, các mẹ nên tham khảo.

Canxi là thành phần quan trọng cho quá trình phát triển của bé. Đặc biệt ở giai đoạn đầu đời, khi bé còn đang ở độ tuổi sơ sinh. Tuy nhiên, nhiều mẹ vẫn thắc mắc ở giai đoạn này bé vẫn bú mẹ, thì bổ sung canxi cho bé bằng cách nào? Dưới đây là cách bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh đúng cách để tránh bị còi xương để mẹ tham khảo.

Cach bo sung canxi cho tre so sinh
Cách bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh đúng cách để tránh bị còi xương - Ảnh minh họa: Internet.

Tại sao cần bổ sung cho trẻ sơ sinh

Nhiều mẹ cho rằng trẻ trên một tuổi mới cần bổ sung thêm các chất như canxi. Nhưng quan điểm này không đúng. Mẹ không chỉ cần bổ sung canxi cho bé trên 1 tuổi mà cần ngay từ sau khi bé lọt lòng mẹ, thậm chí là từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ.

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Canxi đóng vai trò quan trọng đối với hệ xương của trẻ khi lớn lên - Ảnh minh họa: Internet.

Trẻ nhỏ cần đủ lượng canxi và vitamin D cần thiết để phòng ngừa bệnh còi xương. Trẻ bị thiếu hụt canxi sẽ bị xương nhỏ, yếu và dễ bị gãy xương, chậm lớn hơn so với bạn cùng trang lứa. Đặc biệt là trẻ bị còi xương thì thường có sức khỏe và thể lực yếu hơn bình thường.

Cũng như người lớn, trẻ sơ sinh cũng cần canxi để sau này phát triển một hệ thống xương vững chắc và một cơ thể với sức khỏe đảm bảo. Nếu được cung cấp đủ canxi, trẻ sẽ phát triển bình thường, khỏe mạnh và toàn diện, giảm thiểu nguy cơ gãy xương khi bé lớn lên.

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Vai trò vô cùng quan trọng của cơ thể đối với hệ xương và răng - Ảnh minh họa: Internet.

Theo các nghiên cứu khoa học, 99% lượng canxi của cơ thể người nằm ở răng và xương, chỉ có 1% còn lại là nằm ở tế bào máu. Mặc dù hàm lượng canxi trong máu rất nhỏ nhưng đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh. Thiếu đi 1% nhỏ này, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái bị co giật và gần như ngừng hoạt động. Vì vậy, bổ sung canxi ở trẻ sơ sinh là điều vô cùng cần thiết mà mẹ cần lưu ý.

Cách bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh đúng chuẩn

Để bổ sung canxi cho trẻ, mẹ cần lựa chọn các phương thức khác nhau nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng mà cơ thể trẻ sơ sinh cần, mẹ có thể tham khảo các các bí quyết sau:

Bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh đúng liều lượng

Đối với trẻ sơ sinh, mẹ không nên tùy tiện bổ sung theo liều lượng bất kỳ mà cần phải có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa nhi hoặc bác sĩ dinh dưỡng. Ở mỗi độ tuổi, cơ thể trẻ lại cần một lượng canxi khác nhau. Cơ thể của trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh và lượng canxi cũng cần tăng theo. Vì vậy, các bác sĩ chuyên khoa sẽ căn cứ trên nhu cầu cơ thể của trẻ sơ sinh để đưa ra liều lượng phù hợp và phương pháp tốt nhất.

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Liều lượng bổ sung canxi hợp lý cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet.

Trẻ sơ sinh thuộc nhóm độ tuổi là dưới 6 tháng, nhu cầu canxi của trẻ sơ sinh là 300mg mỗi ngày. Tuy nhiên, một số trường hợp khác, lượng bổ sung có thể sẽ nhiều hơn, điển hình như một số trẻ có nguy cơ thiếu canxi cao.

Bổ sung canxi cho bé sơ sinh qua sữa mẹ

Vì ở giai đoạn sơ sinh, bé chủ yếu là bú mẹ. Vì vậy, bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh qua đường sữa mẹ là phù hợp nhất. Mẹ phải đảm bảo đủ canxi thì mới đảm bảo cho con đủ lượng canxi cần thiết.

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Tốt nhất là bổ sung canxi cho bé sơ sinh qua sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet.

Vì vậy, mẹ cần tăng cường bổ sung canxi qua các con đường khác nhau như uống sữa canxi, ăn các món ăn chứa nhiều canxi như tôm, cua,... Khi chọn thực phẩm, mẹ cần lưu ý theo nguyên tắc “mẹ ăn dưỡng chất nào, con hấp thụ dưỡng chất đó” để chọn các thực phẩm an toàn cho con.

Bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh bằng thực phẩm chức năng

Với những bé bị thiếu hụt canxi nặng, cách khắc phục thiếu canxi ở trẻ sơ sinh tốt nhất là nên bổ sung bằng các thực phẩm chức năng giàu canxi. Tuy nhiên, việc sử dụng thực phẩm chức năng cần có sự tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ. Bởi để trẻ hấp thụ được đủ lượng canxi cần thiết, mẹ cần bổ sung cả vitamin để giúp bé hấp thụ tốt hơn như vitamin D, vitamin K2, Magie.

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Việc bổ sung canxi từ thực phẩm chức năng cần có sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa - Ảnh minh họa: Internet.

Lý do là vì nếu mẹ chỉ bổ sung đơn thuần vitamin A và canxi, cơ thể bé không hấp thụ được hết sẽ dẫn đến bị ứ đọng trong cơ thể. Việc tồn đọng lượng canxi không được hấp thụ dễ dẫn tới nguy cơ bị vôi hóa, xơ hóa mạch máu và ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Nguyên tắc bổ sung canxi 

Khi áp dụng cách bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh, mẹ cần lưu ý:

  • Uống canxi vào buổi sáng là tốt nhất, không nên uống vào chiều hoặc tối để có sự chuyển hóa và hấp thụ tốt nhất.
  • Uống canxi trong và sau khi ăn, không uống khi đói.
  • Không uống canxi kèm với sữa.
  • Mẹ có thể tắm nắng cho con khoảng 20 phút mỗi ngày để cơ thể bé tự tổng hợp vitamin A, hỗ trợ hấp thụ canxi tốt hơn.
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Tắm nắng cho trẻ sơ sinh để tăng cường hấp thụ vitamin D - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là các cách bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh đúng cách để tránh bị còi xương. Canxi là thành phần vô cùng quan trọng quyết định hệ xương, răng và sức khỏe, thể lực của bé sau này. Vì vậy, ngay từ khi bé mới lọt lòng, mẹ hãy quan tâm và chú ý bổ sung đầy đủ canxi cho bé.

 

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