Bí quyết để quản lý con cái trên mạng xã hội

Chúng ta từ lâu đã biết từ lâu mạng xã hội có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần của bất kỳ ai, đặc biệt là của các trẻ vị thành niên. Công ty chủ của Instagram và Facebook tiết lộ rằng nghiên cứu của họ cho thấy việc sử dụng Instagram có thể gây rối loạn ăn uống, các vấn đề về ngoại hình, trầm cảm làm tăng ý định tự tử của các bé gái.

Các nền tảng truyền thông xã hội có ảnh hưởng lớn đến việc gây khủng hoảng sức khỏe tinh thần của giới trẻ, đặc biệt là đối với các cô gái tuổi vị thành niên. Hầu như 98% trẻ vị thành niên trong khảo sát đều sử dụng một hoặc nhiều nền tảng mạng xã hội (YouTube (85%), TikTok (73%), Instagram (59%) và Snapchat (57%)).

TikTok được xếp hạng cao nhất với thời lượng sử dụng trung bình mỗi ngày là 2 giờ 39 và YouTube đứng ở vị trí thứ hai, với 2 giờ 33 phút mỗi ngày. Một đứa trẻ có thể sử dụng nhiều ứng dụng và thời gian có thể là hơn tám giờ mỗi ngày.

Nền tảng được họ đánh giá cao nhất là YouTube. Có 65% người cho rằng họ nghĩ rằng nó có tác động tích cực, 5% nói rằng nó có tác động tiêu cực và 30% cho là trung lập. Trong khi có 43% người khảo sát cho biết TikTok có tác động chủ yếu là tích cực và 26% cho biết tác động của nó chủ yếu là tiêu cực. 45% người dùng TikTok cho biết họ cảm thấy “nghiện” hoặc sử dụng nó nhiều hơn ý định mỗi tuần. Đáng chú ý, báo cáo cho thấy không phải tất cả trẻ em đều phải nhận về ảnh hưởng tiêu cực.

Những đứa trẻ đã trải qua các triệu chứng trầm cảm từ trung bình đến nặng bị mạng xã hội ảnh hưởng xấu nhiều hơn. Vậy thì ba mẹ của những đứa trẻ bị trầm cảm tự hỏi liệu việc giữ con họ tránh xa mạng xã hội có hữu ích hay không. Trong một số trường hợp, mạng xã hội có thể là động lực tích cực trong cuộc sống của các con.

Tiến sĩ Michael Rich, một bác sĩ nhi khoa tại Phòng khám Sức khỏe Kỹ thuật tại Bệnh viện Nhi Boston cho biết ông đã nghiên cứu các cuộc khảo sát và nhận ra nếu con cái cảm thấy thất vọng về bản thân, chúng sẽ lên mạng xã hội và giải tỏa tâm trạng. Và hơn hết ba mẹ phải có trách nhiệm “giúp con mình học cách sử dụng những công cụ hỗ trợ này theo cách hiệu quả nhất".





Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi bạn quản lý con mình sử dụng mạng xã hội

Nói chuyện cởi mở với chúng về các trang mạng xã hội

Nếu bạn muốn giúp đỡ con mình khi chúng gặp khó khăn, bạn phải hiểu được chúng đang cảm thấy thế nào. Hỏi xem chúng đang muốn gì và cần gì theo một cách cởi mở và không phán xét. Chắc chắn rằng bạn không xem thường sở thích và mối bận tâm của con. Bạn cũng có thể nói chuyện thẳng thắn về sức khỏe tinh thần của chúng, lưu ý nên chọn thời điểm thật thích hợp.

Bạn chia sẻ cách bạn dùng mạng xã hội và thể hiện rằng bạn cũng muốn con bạn làm như thế. Bạn càng hiểu rõ về con mình thì càng có nhiều cơ sở để chăm sóc sức khỏe tinh thần và giúp con bạn trưởng thành hơn.

Nếu con bạn đang gặp vấn đề về mặt cảm xúc, bạn nên hạn chế con tiếp xúc với mạng xã hội.

Ví dụ bạn sẽ cùng con nghĩ ra một kế hoạch giúp chúng sống khỏe mạnh và cảm thấy an toàn hơn. Đối với một số trẻ, việc kết nối với bạn bè đồng trang lứa, đặc biệt là những người mà chúng có thể chia sẻ nỗi niềm rất quan trọng. Bạn có thể cùng con tham gia các hoạt động khác để chúng tạm quên đi mạng xã hội.

Đừng phạm sai lầm khi cố kiểm soát con bạn

Bạn có thể hạn chế con cái tiếp xúc với những nội dung không phù hợp với lứa tuổi nhưng đừng nghĩ rằng đó là việc con bạn phải làm. Bạn cũng có thể thỏa thuận với con mình về những ứng dụng chúng có thể sử dụng hoặc yêu cầu có quyền truy cập vào tất cả các tài khoản mạng xã hội của chúng.

Hạn chế con cái dùng mạng xã hội bằng các kế hoạch dành cho gia đình

Ví dụ như bạn có thể để trẻ tham gia vào các hoạt động ngoài trời hoặc khóa học nào đó mà con trẻ thích. Sau các hoạt động cùng nhau bạn có thể thưởng cho con như một bữa tối toàn món con thích, đi công viên trò chơi. Đây cũng là cơ hội kết nối ba mẹ với con cái của mình.

Tránh cho con dùng điện thoại vào ban đêm

Điện thoại có ảnh hưởng không tốt đối với giấc ngủ của người dùng ở mọi lứa tuổi. Một giải pháp mà một số gia đình sử dụng là để bộ sạc trong phòng khách, vì vậy mọi thành viên trong gia đình phải đặt điện thoại ở đó trước khi đi ngủ. Tất cả chúng ta đều quen sử dụng điện thoại làm báo thức, nhưng chúng ta có thể thay bằng đồng hồ báo thức. Một lợi ích khác của việc không để điện thoại của trẻ trong phòng là chúng sẽ ít có khả năng tìm kiếm các nội dung xấu hơn.

Cuối cùng, bạn phải chắc chắn rằng con bạn biết nếu chúng gặp nguy hiểm trên mạng, điều đầu tiên cần làm là tìm đến bạn. Con cái cần biết rằng bạn rất quan tâm đến sự an toàn của chúng. Nếu chúng ta có thể dạy con cách sử dụng mạng xã hội đúng cách thì nó sẽ trở thành công cụ rất hữu dụng.

Theo Huffpost