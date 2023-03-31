Đã đến lúc! Phụ huynh cần quan tâm hơn đến việc phòng cận thị ở trẻ nhỏ

Nhiều người nghĩ rằng cận thị chỉ khiến trẻ gặp khó khăn trong khi nhìn mọi vật, nhưng ít người biết rằng nó còn dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng, bong/rách võng mạc, thậm chí là gây mù lòa vĩnh viễn.

Đeo kính cận thị tức là hết cận thị. Phần lớn cha mẹ khi có con bị cận thì đưa con đi đo kính và yên tâm rằng vậy là ổn. Thế nhưng kính cận chỉ là phương pháp khắc phục tạm thời, nếu trẻ nhỏ không được bảo vệ mắt đúng cách thì thị lực của trẻ sẽ tiếp tục bị suy giảm.

Mặc dù tật cận thị không còn quá xa lạ với mỗi chúng ta, thế nhưng vẫn còn rất nhiều hiểu lầm về tình trạng này. Cụ thể:

Chỉ cần mổ là sẽ hết cận thị. Cho đến hiện tại, gần như không có phương pháp nào có thể giúp trẻ hết bị cận. Và kể cả phẫu thuật thì các bé vẫn có khả năng bị tái lại nếu không có biện pháp bảo vệ mắt đúng cách.

Không cho con đeo kính sớm vì sợ lệ thuộc kính. Đây là suy nghĩ của khá nhiều phụ huynh, tuy nhiên đây là quan điểm hoàn toàn không đúng. Khi trẻ đã bị cận, nếu không đeo kính để khắc phục kịp thời thì sẽ gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, đồng thời việc này sẽ khiến độ cận của trẻ tăng lên.

Những sai lầm phổ biến về cận thị ở trẻ nhỏ

Thực trạng đáng báo động về cận thị ở trẻ nhỏ

Theo thống kê, ở nước ta hiện có gần 3 triệu trẻ em độ tuổi 0 - 15 tuổi bị mắc các tật khúc xạ, trong đó tỉ lệ cận thị chiếm tới 2/3. Không chỉ vậy, tỷ lệ học sinh đeo kính ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hoá xuống cả độ tuổi tiểu học.

Nguyên nhân là bởi, trong thời đại công nghệ như hiện nay, trẻ nhỏ kể cả từ 2 - 3 tuổi đã có thể dễ dàng tiếp xúc với các thiết bị điện tử trong thời gian dài. Trong khi đó, giai đoạn từ 1 - 6 tuổi, thị lực của trẻ vẫn chưa hoàn thiện dễ bị tổn thương bởi các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là tác động từ ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử.

Đồng thời các bé còn nhỏ, rất khó nói cho ba mẹ biết vấn đề mình gặp phải. Chỉ khi phụ huynh thấy: Trẻ nháy mắt nhiều, nheo mắt liên tục, đau đầu chóng mặt,.. thì lúc này tế bào mắt đã bị tổn thương và thị lực cùng đã suy giảm.

Tình trạng cận thị ở trẻ nhỏ đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hoá.

Làm sao để bảo vệ thị lực cho trẻ một cách toàn diện?

Theo lời khuyên của các chuyên gia mắt, có nhiều biện pháp phòng tránh cận thị ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các phương pháp sẽ chủ yếu tập trung vào 2 hướng:

Nuôi dưỡng và hoàn thiện thị lực từ bên trong

Việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các dưỡng chất bổ mắt rất quan trọng với trẻ nhỏ. Một chế độ ăn giàu DHA, EPA như các loại cá ngừ, cá thu, cá hồi… trong bữa ăn hằng ngày sẽ giúp nuôi dưỡng mắt khỏe mạnh. Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như: Vitamin A, vitamin E,..trong cà rốt, gấc, khoai lang, rau xanh,.. sẽ giúp đẩy nhanh quá trình làm lành các tổn thương mắt, tránh để nó lan rộng.

Tránh các tác động xấu từ bên ngoài

Ba mẹ nên đi đưa bé đi khám mắt định kỳ 6-12 tháng/ lần để kịp thời phát hiện các bệnh về mắt.

Ngoài ra ba mẹ cần đảm bảo góc học tập của trẻ đủ ánh sáng và ngồi học đúng tư thế; thực hiện thời gian biểu học tập, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo mắt được nghỉ ngơi.

Đồng thời ba mẹ cần tránh tác động của ánh sáng xanh bằng cách hạn chế cho bé sử dụng máy tính, điện thoại, tivi,..để tránh tổn thương mắt cho bé.

Quả thực, hành trình giữ cho đôi mắt của trẻ luôn sáng khỏe đòi hỏi rất nhiều công sức, thời gian và cả sự kiên trì. Do đó, sử dụng thêm các sản phẩm chuyên biệt giúp sáng mắt đang là phương pháp được rất nhiều phụ huynh tin chọn.