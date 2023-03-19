Bệnh thận mãn tính ở trẻ em: Dấu hiệu cảnh báo, triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị!

Nuôi dạy con 19/03/2023 09:00

Bệnh thận mãn tính ở trẻ em xảy ra khi một đứa trẻ được sinh ra với khiếm khuyết cấu trúc ở thận hoặc hệ tiết niệu. Dưới đây là các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của bệnh thận mãn tính ở trẻ em. Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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Bệnh thận mãn tính ở trẻ em là gì?

Thận khỏe mạnh rất quan trọng để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể và duy trì sự cân bằng của các chất điện giải. Thật vậy, khi thận của chúng ta không hoạt động bình thường, nó có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh khác như bệnh gút, thiếu máu, cường cận giáp thứ phát, bệnh về xương, bệnh tim cho đến tích nước. Bên cạnh đó, trong bệnh thận mãn tính, một tình trạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi đó là thận bị tổn thương không thể phục hồi và không thể lọc máu hiệu quả.

Bệnh thận mãn tính ở trẻ em: Dấu hiệu cảnh báo, triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị! - Ảnh 1
 Bệnh thận mãn tính là một tình trạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi!

Mặc dù bệnh thận mãn tính phổ biến hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và các tình trạng sức khỏe khác, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến những đứa trẻ sinh ra với dị tật bẩm sinh này hoặc thanh thiếu niên mắc các bệnh như viêm cầu thận (viêm thận) hoặc hội chứng thận hư.

Theo Tiến sĩ Nisha Krishnamurthy, Chuyên gia tư vấn, Khoa Thận Nhi cho biết: "Bệnh thận mãn tính là một tình trạng y tế ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải và chất lỏng dư thừa từ máu của thận. Giống như người lớn, bệnh cũng có thể xảy ra ở trẻ em. Đặc biệt, trẻ sơ sinh nhẹ cân có nhiều khả năng sinh ra với thận kém phát triển, khiến chúng có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính cao hơn.”

Nguyên nhân gây bệnh thận mãn tính ở trẻ em

Bệnh thận mãn tính ở trẻ em: Dấu hiệu cảnh báo, triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị! - Ảnh 2
 Nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh thận mãn tính ở trẻ em là dị tật bẩm sinh!

Nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh thận mãn tính ở trẻ em là dị tật bẩm sinh, nghĩa là đứa trẻ được sinh ra với khiếm khuyết về cấu trúc ở thận hoặc hệ thống tiết niệu.

Các nguyên nhân khác có thể bao gồm sinh non, nhiễm trùng, viêm, viêm cầu thận (viêm các đơn vị lọc), trào ngược bàng quang niệu quản (nước tiểu chảy ngược vào thận từ bàng quang), hội chứng urê huyết tán huyết (một tình trạng hiếm gặp xảy ra sau khi nhiễm vi khuẩn) và bệnh đa nang (một tình trạng di truyền trong đó các nang chứa đầy chất lỏng phát triển trong thận).

Các triệu chứng của bệnh thận mãn tính ở trẻ em

Bệnh thận mãn tính ở trẻ em: Dấu hiệu cảnh báo, triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị! - Ảnh 3
 Trong giai đoạn đầu, bệnh thận mãn tính ở trẻ có thể không có bất kỳ triệu chứng nào!

Tiến sĩ Krishnamurthy cho biết: trong giai đoạn đầu, bệnh thận mãn tính có thể không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào. Nhưng khi tình trạng tiến triển, trẻ có thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, kém ăn, sụt cân, lượng nước tiểu giảm, nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt, sưng tay, chân hoặc mặt, huyết áp cao, tiểu ra máu, thiếu máu,...

Các phương pháp điều trị

Phương pháp chữa bệnh của bệnh thận mãn tính là ghép thận. Nhưng vẫn có các phương pháp điều trị khác để kiểm soát các triệu chứng và làm chậm sự tiến triển của tình trạng này:

Bệnh thận mãn tính ở trẻ em: Dấu hiệu cảnh báo, triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị! - Ảnh 4
 Ngoài ghép thận, thì vẫn có nhiều biện pháp khác để cải thiện tình trạng của thận!

- Thuốc: Tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra bệnh thận mãn tính ở trẻ em, bác sĩ của con bạn có thể kê đơn thuốc để giúp kiểm soát các triệu chứng như huyết áp cao, thiếu máu và bệnh về xương.

- Thay đổi chế độ ăn uống: Chế độ ăn ít muối, kali và phốt pho có thể được khuyến nghị để giúp giảm khối lượng công việc cho thận.

- Chạy thận: Trong những trường hợp nặng của CKD, cần chạy thận để lọc chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi máu. Chạy thận nhân tạo và thẩm phân phúc mạc là hai hình thức lọc máu. Chạy thận nhân tạo sử dụng máy để lọc máu, trong khi thẩm phân phúc mạc sử dụng niêm mạc khoang bụng để lọc máu.

- Ghép thận: Các trường hợp bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối yêu cầu phải cấy ghép bao gồm phẫu thuật cấy ghép một quả thận khỏe mạnh từ người hiến tặng vào cơ thể trẻ. Giải pháp này cũng có thể được thực hiện trước để tránh chạy thận nhân tạo.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ chuyên khoa thận nhi khoa, những người có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên môn cao cho trẻ em. Thật vậy, sẽ luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Suy thận có thể được kiểm soát tốt để mang lại cho con bạn một cuộc sống năng động và gần như bình thường. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé.

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