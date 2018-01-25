Bật mí cách nấu cháo tôm hấp dẫn cho bé 7 tháng tuổi ăn dặm, mẹ không còn lo trẻ bị còi xương

Bắt đầu từ tháng thứ 7, mẹ đã có thể cho bé ăn dặm bằng cháo tôm. Tôm cung cấp hàm lượng lớn vitamin, đặc biệt là A và D giúp hệ xương của bé phát triển tối ưu. Để kích thích con ăn ngon miệng, mẹ có thể kết hợp tôm với một số nguyên liêu khác như bí đỏ, rau ngót, cà rốt…Sau đây là cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm 7 tháng"}" data-sheets-userformat="{"2":33584065,"3":{"1":0},"9":0,"10":2,"11":3,"12":0,"15":"Arial","16":10,"17":1,"28":1}"> cách nấu cháo tôm cho bé ăn dặm 7 tháng tuổi.

- Đậu xanh cà vỏ: 1 muỗng

- Rau ngót: 1 bó nhỏ

- Phô mai: 1 miếng

- Gia vị (nước mắm, dầu ôliu...)

Sơ chế nguyên liệu:

- Gạo và đậu xanh trộn lẫn, đem vo sạch rồi để riêng.

- Rau ngót nhặt sạch lá, bỏ lá héo úa, để ráo nước. Tiếp đến vò nát và băm nhuyễn phần rau này.

- Tôm cắt đầu, đuôi, lột vỏ và và rút chỉ đen. Sau đó bạn rửa sạch, băm nhuyễn, ướp thêm ít nước mắm.

Tôm cần làm sạch, băm nhuyễn trước khi cho vào nồi cháo - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu:

- Ninh nhừ gạo và đậu xanh đến khi thành cháo thì vặn nhỏ lửa.

- Xào chín phần tôm đã ướp với phô mai, đến khi tôm chuyển sang màu hồng cam và dậy mùi thơm thì tắt bếp.

- Cho phần tôm đã xào chín vào nồi cháo đang nấu nhừ, khuấy đều tay. Tiếp tục cho lần lượt rau ngót và phô mai vào khuấy đều. Nêm thêm ít nước mắm và 1 thìa dầu ô liu. Đến khi cháo sôi thêm lần nữa thì tắt bếp.

- Đợi cháo bớt nóng, mẹ hãy múc cháo ra cho bé thưởng thức.

Cháo tôm bí đỏ

Cháo tôm bí đỏ có màu sắc hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng cao sẽ khiến trẻ thích thú - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bí đỏ: 100g

- Gạo nếp: 200g

- Tôm tươi: 200g

- Dầu ăn: 1 muỗng

- Gia vị (muối, hạt nêm, ngò, hành lá…).

Sơ chế:

- Gạo vo sạch và ngâm trước vài giờ đồng hồ cho nở.

- Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc nhỏ hoặc thái mỏng.

- Tôm rửa sạch, bóc vỏ, rút chỉ đen. Tiếp đến, đem xay nhuyễn hoặc băm nhỏ phù hợp với khả năng nhai của con. Ướp với hạt nêm và một ít đầu hành trắng giã nhuyễn.

Cách nấu:

- Ninh nhừ gạo nếp và bí đỏ. Mẹ lưu ý nên cho lượng nước gấp đôi lượng gạo. Trong thời gian nấu thỉnh thoảng nên khuấy đều để cháo không dính nồi, tránh bị khét.

- Cháo chín nhừ cho tôm vào khuấy đều, nêm nếm gia vị vừa ăn. Mẹ lưu ý trong giai đoạn này, cơ quan tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện nên cần cho con ăn nhạt tối đa, tránh ảnh hưởng đến thận.

- Cho dầu ăn vào và múc cháo cho bé ăn khi còn ấm.

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Cháo tôm cà rốt

Cháo tôm cà rốt dồi dào vitamin A, rất tốt cho sự phát triển của trẻ 7 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Tôm tươi: 100g

- Gạo tẻ: 5 muỗng

- Gạo nếp: 2 muỗng

- Cà rốt: ½ củ

- Dầu ôliu, nước mắm.

Sơ chế nguyên liệu:

Cà rốt rửa sạch, cắt nhỏ hạt lựu - Ảnh minh họa: Internet

Cách sơ chế tôm và ngâm gạo tương tự như cách sơ chế nguyên liệu khi nấu cháo tôm đậu xanh rau ngót hoặc cháo tôm bí đỏ. Phần cà rốt mẹ cần rửa sạch, gọt vỏ và cắt hạt lựu để riêng.

Cách nấu:

- Cho gạo vào nồi ninh nhừ thành cháo. Khi cháo đã bắt đầu nhừ, cho cà rốt đã cắt nhỏ vào ninh cùng. Thỉnh thoảng, mẹ nhớ khuấy đều tay để cháo và cà rốt quyện với nhau.

- Để lửa riu riu khi ninh cháo và cà rốt. Cháo chín nhừ, mẹ cho tôm vào khuấy đều cho tan ra, không bị vón cục. Tôm chuyển sang màu hồng cam thì mẹ cho vào một muỗng cà phê dầu ô liu, một ít nước mắm, khuấy đều lần nữa rồi tắt bếp. Vậy là mẹ đã có món cháo tôm cà rốt bổ dưỡng cho bé ăn dặm.

Chúc bạn thành công với những cách nấu cháo tôm cho bé 7 tháng tuổi thơm ngon, hấp dẫn này.