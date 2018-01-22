Cách nấu cháo cá chép thơm ngon đúng điệu cho bà bầu để con sinh ra môi hồng, da trắng

Để nấu được món cháo cá chép thơm ngon, hấp dẫn, mẹ bầu chỉ cần thực hiện theo những cách làm dưới đây.

Cá chép bổ tỳ vị, lợi tiểu, mát sữa có công dụng chữa ho, trị các bệnh ngoài da, giảm phù nề ở bà bầu. Theo quan niệm dân gian, mẹ bầu ăn nhiều cá chép khi mang thai sẽ giúp bé thông minh, có làn da trắng ngần và đôi môi đỏ mọng.

Có hai cách chế biến món cháo cá chép ngon phổ biến cho bà bầu: Cháo cá chép đậu xanh và cháo cá chép nấu nấm.

Khi chọn cá chép, mẹ bầu nên chọn cá còn tươi sống. Chọn loại cá to, thịt nhiều, ít xương. Theo kinh nghiệm dân gian, khi nấu cháo cá chép cho mẹ bầu tốt nhất nên nấu nguyên con, thậm chí để nguyên mật cá. Tuy nhiên, mẹ bầu nên làm sạch cá trước khi nấu để đảm bản an toàn. Ngoài ra, cháo cá chép rất bổ dưỡng nhưng mẹ bầu chỉ nên ăn 2 – 3 lần/tuần.

Cháo cá chép đậu xanh

Cháo cá chép đậu xanh vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng cho cả mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Cá chép sống: 1 con nặng khoảng 500 gram

- Đậu xanh: 500 gram

- Gạo tẻ: ½ chén ăn cơm

- Gạp nếp: 1 nắm

- Gia vị (nước mắm, muối, hành khô, hành lá, thì là, tiêu, gừng)

Cách làm:

- Cá chép bỏ sạch ruột, đánh vẩy và rửa sạch. Bạn nên chú ý cạo sạch lớp màng đen trong bụng cá. Để giảm độ tanh, bạn có thể rửa với rượu mạnh hoặc với muối và gừng.

- Đun sôi nước, cho thêm ít gừng đập dập. Khi nước sôi, cho cá vào luộc chín, vớt sạch bọt, đun lửa cho riu riu trong vòng 40 phút để cá chín đều thì vớt ra, lóc lấy thịt.

- Thịt cá sau khi gỡ xương đem ướp với nước mắm ngon, ít tiêu để thấm vị. Xương cá đem giã nát rồi lọc lấy nước cốt.

- Bắc chảo lên bếp phi hành thơm, cho phần thịt cá đã ướp vào xào săn trong 3 phút rồi tắt bếp. Chị em lưu ý đảo nhẹ tay để cá không nát.

- Gạo vo sạch cho vào nồi cơm điện, đậu xanh rang vàng cho vào nấu chung. Đong lượng nước phù hợp tùy theo sở thích ăn cháo đặc hay loãng của mẹ bầu. Bạn có thể lấy nước cốt xương cá để nấu.

- Múc cháo đã nấu ra tô, thêm phần thịt cá chép đã xào vào. Nêm gia vị vừa miệng ăn, cho hành và thì là vào cháo. Mẹ bầu nên nên thưởng thức cháo lúc còn nóng hổi để giữ nguyên vị thơm ngon của món ăn.

Cháo cá chép nấu nấm

Nấm rơm tươi nấu cháo cá chép rất tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

- Cá chép sống: 1 con nặng khoảng 500 gram

- Nấm rơm: 100 gram

- Đậu xanh: 50 gram

- Gạo tẻ: ½ chén ăn cơm

- Cà rốt: 1 củ

- Nghệ tươi: 1 củ nhỏ

- Gia vị (dầu ăn, nước mắm, tiêu)

- Thì là: 1 nắm

Thực hiện:

- Làm sạch và khử tanh cá chép tương tự như cách nấu cháo cá chép đậu xanh.

- Cà rốt và nghệ thái chỉ.

- Nấm rơm ngâm vào nước cho nở ra rồi xé sợi. Nếu có nấm rơm tươi, món cháo cá chép càng thơm ngon.

- Cá chép luộc chín, lọc lấy thịt để riêng. Cho gạo trắng và đậu xanh đã vo sạch vào nước luộc cá, nấu nhừ.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành rồi cho nghệ, cà rốt, nấm vào xào, đảo đều tay. Sau 2 phút thì đổ phần thịt cá chép đã lọc và xào chung. Nêm gia vị vừa miệng.

- Khi cháo đã nhừ, cho hỗn hợp thịt cá chép, cà rốt, nghệ, nấm đã xào vào nấu sôi trong 10 phút. Rắc thêm rau thì là và tiêu vào là chị em có thể thưởng thức.

Chúc mẹ bầu thành công với cách nấu cháo cá chép thơm ngon, dễ thực hiện này!