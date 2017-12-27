Cách nấu cháo cá chép nguyên con đơn giản lại không hề bị tanh, ai ăn cũng mê ngay

Chị em có thể nấu cháo cá chép nguyên con để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình. Cách nấu món ăn này rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để món cháo không bị tanh và thơm ngon đúng điệu.

Cá chép là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, mang lại những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe . Thịt cá chép chứa nhiều protid, lipid cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất... giúp tăng cường khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật, nhất là trong những ngày se lạnh.

Nguyên liệu:

- 1 con cá chép to

- 500g gạo tẻ

- 1 củ cà rốt

- Nấm rơm

- Nghệ, gừng, hành củ, hành lá, rau mùi

- Gia vị thông thường: nước mắm, hạt nêm, tiêu, muối...

Nguyên liệu để nấu món cháo cá chép rất đơn giản - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bước đầu tiên, bạn cần sơ chế các nguyên liệu đã chuẩn bị:

Trước khi nấu, gạo tẻ đem vo sạch rồi ngâm trong nước ấm khoảng 30 – 60 phút để hạt gạo nở đều, giúp cháo nhanh nhừ.

- Làm sạch cá: Cá chép đánh sạch vẩy, mổ bụng lấy hết chất bẩn bên trong, nhất là phần màng đen trong bụng cá để không bị tanh. Dùng gừng cạo vỏ, giã nát rồi chà xát nhẹ nhàng lên mình cá để khử mùi, giúp món ăn thêm hấp dẫn.

- Luộc cá: Cho cá vào nồi luộc chín rồi gạn lấy phần nước, gắp cá để ra đĩa riêng, chú ý không để cá bị nát. Ướp thịt cá với một chút mắm để thêm vị đậm đà cho món ăn.

Khi luộc cần chú ý để cá không bị nát, mất ngon - Ảnh: Internet

- Cà rốt và nghệ cạo vỏ, rửa sạch rồi cắt thành hạt lựu. Hành củ, hành lá và nấm rơm rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Bước cuối cùng là nấu cháo:

Cho gạo đã ngâm vào nồi nấu cùng với nước, thêm vào một chút muối, đun với lửa vừa. Đợi đến khi cháo sôi thì hạ lửa nhỏ, đun cho đến khi cháo chín nhừ thì cho cá chép vào nấu cùng. Nêm nếm gia vị vừa ăn rồi đun thêm khoảng 10 phút thì tắt bếp.

Múc cháo ra tô, cho thêm tiêu, rau mùi, hành lá thái nhỏ vào để món cháo thêm phần hấp dẫn, dùng khi ấm sẽ giúp bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, phòng chống các bệnh thường gặp mùa lạnh.

Cùng cả nhà thưởng thức món cháo cá chép nóng hổi, thơm ngon ngay thôi nào! - Ảnh: Internet

Nếu bạn thích ăn đậu xanh thì có thể thêm vào nấu cùng cháo, đây cũng là một trong những bí quyết giúp cháo cá chép không bị tanh và thơm ngon đúng điệu.

Chúc bạn thành công với cách nấu cháo cá chép nguyên con thơm ngon và đơn giản này nhé!