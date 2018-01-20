Cách nấu cháo lòng đỏ trứng gà cho bé còi xương giúp con mau ăn chóng lớn

Đối với trẻ còi xương, mẹ cần bổ sung lượng canxi và vitamin D cho trẻ thông qua nhiều cách khác nhau, quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng phù hợp. Ở độ tuổi các bé, trứng gà là món yêu thích và dễ ăn. Lòng đỏ trứng gà chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Mẹ có thể cho bé ăn trứng luộc, trứng chiên, đặc biệt là món cháo lòng đỏ trứng gà để chữa chứng còi xương.

- Bột gia vị: vừa đủ

Cách nấu:

- Trứng gà luộc chín, bóc vỏ, bỏ lòng trắng, lấy lòng đỏ đem sấy khô rồi tán bột.

- Gạo rang vàng tán bột.

- Trộn đều hỗn hợp bột lòng đỏ trứng gà và gạo rang rồi cho vào nồi đổ nước vừa đủ đun sôi kỹ.

- Nêm nếm gia vị trong quá trình nấu cháo.

- Đợi cháo sôi kỹ thì tắt bếp.

Lưu ý: Mẹ dùng cháo lòng đỏ trứng gà cho trẻ ăn lúc đói 1 lần/ngày trong khoảng 20 – 30 ngày.

Trẻ ăn bao nhiêu trứng là hợp lý?

Trứng gà rất tốt đối với trẻ nhỏ nhưng mẹ cũng không nên cho bé ăn quá nhiều. Hàm lượng chất béo cao trong trứng dễ làm bé bị đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tùy theo độ tuổi mà lượng trứng gà trẻ nên ăn sẽ khác nhau. Cụ thể:

- Trẻ từ 6 – 7 tháng tuổi: Mỗi bữa chỉ nên ăn ½ lòng đỏ trứng gà; mỗi tuần ăn từ 2 – 3 lần.

- Trẻ từ 8 – 12 tháng tuổi: Mỗi bữa ăn 1 lòng đỏ trứng gà; mỗi tuần ăn từ 3 – 4 bữa.

- Trẻ từ 1 – 2 tuổi: Nên ăn từ 3 – 4 quả/tuần và ăn cả lòng trắng trứng.

- Trẻ từ 2 tuổi trở lên nếu thích ăn trứng gà, mẹ có thể cho ăn 1 quả/ngày.