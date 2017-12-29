Mách mẹ các món cháo bổ dưỡng giúp trẻ tăng cân cực nhanh

Chăm sóc con 29/12/2017 06:30

Dưới đây là hướng dẫn chế biến các món cháo cho trẻ trong thời gian ăn dặm, vừa ngon vừa bổ dưỡng. Dù trẻ có biếng ăn, còi xương đến mấy cũng ăn ngon miệng, tăng cân nhanh chóng.

Theo lời khuyên của bác sĩ, trẻ em từ 6 tháng tuổi đã bắt đầu chế độ ăn dặm với các thực phẩm dinh dưỡng. Những ngày đầu nhiều bà mẹ thường băn khoăn về chế độ ăn uống để giúp con chóng lớn, phát triển khỏe mạnh. Đừng lo lắng, hãy bỏ túi những công thức và thức đơn món cháo giúp trẻ tăng cân cực bổ dưỡng này. Đảm bảo con ăn nhanh chóng lớn như thổi.

Các món cháo giúp trẻ tăng cân nhanh, cực bổ dưỡng:

Món cháo lươn khoai môn

Mách mẹ các món cháo bổ dưỡng giúp trẻ tăng cân cực nhanh - Ảnh 1
Món cháo lươn khoai môn giúp trẻ tăng cân nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, thịt lươn có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn cả cua và tôm. Món cháo lươn khoai môn ăn rất mát, thích hợp cho những bé chậm phát triển và còi xương. Món này giúp kích thích hệ tiêu hóa, ăn ngon miệng và tăng cân nhanh. Đây là công thức chế biến món cháo lươn khoai môn:

Nguyên liệu:

- 200g thịt lươn
- 100g gạo
- 100g khoai môn thái nhỏ
- Một muỗng cà phê hành tím

Chế biến:

Đong gạo với liều lượng vừa phải rồi mang vo sạch đem nấu cháo. Sau đó, bỏ khoai môn vào nấu nhừ. Lươn rửa sạch, lóc bỏ xương. Phi thơm hành tây cho thịt lươn vào xào đến khi thịt săn lại, dậy mùi thơm. Cuối cùng, cho thịt lươn vào nồi nấu chung cháo. 

Món cháo cá lóc đậu xanh, nấm rơm

Mách mẹ các món cháo bổ dưỡng giúp trẻ tăng cân cực nhanh - Ảnh 2
Món cháo cá lóc đậu xanh, nấm rơm cực bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nấm giàu sắt và vitamin D. Vị ngọt tự nhiên của nấm làm người ăn có cảm giác ngon miệng thanh mát. Trong cá lóc có chứa  axit béo omega 3, canxi và protein giúp trẻ còi tăng cân nhanh chóng.

Nguyên liệu

- Chén cháo trắng
- 1/2 chén đậu xanh còn vỏ
- Nấm rơm
- 2 miếng cá lóc phi lê

Chế biến:

Nấm rơm ngâm nước, cắt chân. Phi thơm tỏi, cho nấm vào xào,  sau đó cho vào nấu chung với cháo. Cá lóc cắt phi lê. Bắc chảo lên phi hành tỏi cho thơm rồi cho cá vào xào chín. Múc cháo ra, đặt cá lên trên.

Món cháo tôm, rau dền

Tôm chứa hàm lượng canxi cao giúp cải thiện tình trạng còi xương, phát triển chiều cao của trẻ. Bên cạnh đó rau dền giàu vitamin, khoáng chất. Kết hợp hai nguyên liệu này sẽ giúp trẻ có bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng.

Nguyên liệu:

- Bột gạo
- 30g thịt tôm
- 10g rau dền băm nhuyễn
- 1 muỗng dầu ăn
- 200ml nước

Chế biến:

Đun nước sôi cho tôm và rau dền vào nấu chín sau đó tắt bếp. Cho bột gạo vào khuấy tan đều rồi bắc nồi lên bếp nấu với lửa nhỏ, khuấy đều tay đến khi bột chín.

Các mẹ nên bỏ túi những công thức nấu cháo cực đơn giản này để giúp trẻ ăn mau chóng lớn, tăng cân nhanh, phát triển tốt hơn.

*Lưu ý: Thức ăn dành cho trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi không sử dụng gia vị ngoài dầu thực vật. Đối với trẻ em ngoài 1 tuổi có thể thêm vài giọt nước mắm.

Cách nấu 4 món cháo cực bổ dưỡng cho bé ăn sáng ngon miệng

Cách nấu 4 món cháo cực bổ dưỡng cho bé ăn sáng ngon miệng

Để đảm bảo dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, mẹ cần đặc biệt quan tâm đến bữa sáng của con.

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