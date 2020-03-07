Ăn gì tốt cho thai nhi? Mẹ đã biết chưa?

Bất kỳ bố mẹ nào cũng mong muốn con sinh ra được khỏe mạnh, lanh lợi và thông minh. Vì thế các mẹ bầu thường quan tâm không biết nên ăn gì tốt cho thai nhi ? ăn gì thai nhi phát triển tốt?.. Hãy cùng tìm hiểu một số món ăn cũng như chế độ dinh dưỡng dưới đây để giúp thai nhi phát triển tốt hơn.

Đến tuần thứ 20, kích thước và khối lượng não của bé sẽ lớn gấp 6 lần so với ban đầu. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này 5 hệ giác quan của bé cũng dần phát triển, thai nhi sẽ bắt đầu nghe được âm thanh bên ngoài bụng và cảm nhận được ánh sáng.

Trong thời gian 10 tuần thai đầu tiên, 2 bán cầu não của thai nhi sẽ được hình thành. Sang tuần thứ 15, cơ thể của thai nhi sẽ hình thành hơn 200 nghìn tế bào thần kinh mỗi ngày, điều này giúp thai nhi bắt đầu biết phản xạ và cử động chân tay.

Quá trình phát triển của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến tuần thứ 36, não bộ của bé sẽ phát triển bằng ¼ kích thước não của người trưởng thành. Ngoài ra, não bé sẽ có đến 100 tỷ tế bào thần kinh khi mở mắt chào đời, là nền tảng phát triển đầu tiên để bé bắt đầu học hỏi thế giới bên ngoài.

Các mẹ bầu cần quan tâm đến quá trình phát triển của thai nhi để có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt lưu ý những món ăn tốt cho mẹ bầu và thai nhi.

Ăn gì tốt cho thai nhi tháng đầu?

Những mẹ bầu lần đầu mang thai sẽ có nhiều lo lắng và bỡ ngỡ không biết nên ăn gì để tốt cho thai nhi trong tháng đầu. Dưới đây là một số chất tốt cho thai nhi được các bác sĩ chuyên gia khuyên các mẹ bầu cần bổ sung trong chế độ ăn uống thai kỳ.

1. Axit folic

Axit folic (Vitamin B9) là chất không thể thiếu trong quá trình phát triển của thai nhi. Folic đóng vai trò quan trọng vào quá trình phôi thai hình thành tủy sống và những tế bào thần kinh trong tháng đầu tiên của thai kỳ.

Ngoài ra, Axit Folic còn giúp thai nhi tổng hợp AND trong 3 tháng đầu nhằm ngăn ngừa một số dị tật và khiếm khuyết ống thần kinh.

Bổ sung Axit folic cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu cho rằng, các mẹ bầu cần bổ sung khoảng 0.4mg acid folic mỗi ngày trước khi mang thai 4 tuần và 8 tuần đầu của thai kỳ sẽ giúp giảm 70% nguy cơ khuyết tật ống thần kinh và hơn 40% nguy cơ trẻ sinh ra bị tự kỷ.

Axit Folic có nhiều trong các loại rau có màu xanh như: bắp cải, súp lơ, cải xanh, măng tây, đậu Hà Lan...Ngoài ra, các loại hoa quả màu vàng, sữa tươi, ngũ cốc cũng là nguồn axit folic dồi dào mà các mẹ bầu cần lưu ý để bổ sung.

2. Sắt

Sắt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hình thành các sắc tố của hồng cầu, điều này giúp tăng quá trình trao đổi oxy và cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi. Khi các mẹ bầu bị thiếu sắt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ, chỉ số IQ thấp.

Các chuyên gia khuyên rằng các mẹ bầu cần bổ sung tối đa 30mg sắt/ ngày. Đặc biệt từ tháng thứ 4 trở đi của thai kỳ, các mẹ cần có chế độ ăn uống bổ sung nhiều sắt sẽ giúp sản sinh thêm nhiều và máu và tích lũy sữa cho bé sau khi chào đời.

Bổ sung chất sắt cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

3. Axit béo omega 3

Omega 3 là một trong những chất đóng góp vào quá trình hình và phát triển não bộ của thai nhi. Bên cạnh đó, việc bổ sung nhiều Axit béo sẽ giúp thần kinh thị giác và hệ thần kinh trung ương của thai nhi được phát triển hoàn thiện hơn.

Ngoài ra, trong quá trình thai kỳ nếu chế độ ăn uống của mẹ bầu thiếu đi Omega 3 sẽ khiến cho trẻ sau khi sinh sẽ dễ gặp phải dị tật não bộ và thần kinh.

Bổ sung Axit béo Omega 3 cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi các mẹ bầu nuôi con bằng sữa mẹ và bổ sung đầy đủ Omega 3 sẽ giúp cho trẻ phát triển não bộ tốt hơn so với trẻ sơ sinh thông thường khác.

4. Protein

Đây là một trong những chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và gia tăng số lượng tế bào thần kinh cho thai nhi trong khoảng thời gian tuần thứ 20 của thai kỳ trở đi. Vì vậy, các mẹ bầu cần chú ý bổ sung đầy đủ protein vào chế độ dinh dưỡng trong suốt thời gian thai kỳ.

Các nhóm thực phẩm cung cấp lượng protein dồi dào mà các mẹ bầu cần lưu ý để bổ sung như: thịt, sữa, cá, tôm, trứng, đậu đỏ, đậu trắng,...

Bổ sung Protein cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, những món ăn tốt cho thai nhi là gì? cần ăn gì tốt cho thai nhi? là những điều vô cùng quan trọng mà các mẹ bầu cần quan tâm đến. Việc bổ sung đầy đủ các nhóm chất cần thiết vào chế độ dinh dưỡng của thai kỳ là cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Đây là nền tảng tốt để bé chào đời khỏe mạnh và thông minh. Chúc các mẹ có 1 thai kỳ khỏe mạnh.