Bà bầu nên nghe nhạc gì để tốt cho thai nhi?

Bên cạnh đó, không chỉ tốt cho thai nhi, âm nhạc cũng mang lại những tác động tích cực đến tinh thần cho mẹ bầu , từ đó cải thiện sức khỏe rất nhiều. Âm nhạc du dương, dịu dàng giúp giảm stress, dễ ngủ và ngủ giấc sâu hơn.

Để tìm hiểu về ảnh hưởng của âm nhạc đối với sự phát triển của thai nhi, đã có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành. Phần lớn kết quả đều cho thấy, nếu mẹ cho em bé tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn trong bụng thì sự phát triển về trí não, nhận thức, hành vi, tâm lý và tình cảm của bé tốt hơn nhiều so với việc không nghe bất cứ loại nhạc nào.

Tuy nhiên, trong số các loại nhạc, bà bầu nên nghe nhạc gì mới tốt? Tiêu chí chọn nhạc cho bà bầu ra sao? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho mẹ.

Khi bà bầu nghe nhạc , em bé trong bụng mẹ có thể nghe được âm thanh và chuyển động theo, điều này giúp tăng cường sự tập trung và phản xạ của thính giác rất tốt khi chào đời. Không những vậy, em bé có khả năng ghi nhớ tốt những giai điệu quen thuộc ngay khi trong bụng mẹ, nên khi chào đời, chỉ cần được nghe lại những giai điệu đó, bé sẽ thấy quen thuộc, giúp bé thư giãn và xoa dịu mọi nỗi sợ.

1. Nên cho thai nhi nghe nhạc vào lúc nào?

Khi được 16 tuần tuổi, thai nhi bắt đầu có phản ứng với âm thanh xung quanh. Vì vậy, từ 16 đến 20 tuần tuổi là giai đoạn thích hợp để cho bé nghe nhạc.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo thai phụ nên nghe nhạc vào những lúc bé thức, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. Mẹ có thể cho thai nhi nghe nhạc từ 2-3 lần/ngày, vào những lúc bạn cảm thấy thư giãn. Mỗi lần nghe nhạc chỉ tối đa 20 phút.

Nghe nhạc từ khi còn trong bụng mẹ rất tốt cho sự phát triển của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể nghe nhạc thư giãn trước khi đi ngủ. Tuy nhiên không nên nghe nhạc với âm lượng quá lớn, nhịp điệu quá dồn dập. Và nhất là mẹ cũng phải thư giãn thì mới thực sự tốt cho bé.

*Lợi ích kỳ diệu của nhạc cho thai nhi

Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích của việc mẹ nghe nhạc trong thời gian mang thai. Đặc biệt phải kể đến những lợi ích như:

Giúp thai nhi khỏe mạnh hơn

Bé lớn lên có kỹ năng ngôn ngữ tốt

Cải thiện mô hình giấc ngủ của trẻ ngay cả sau sinh

Gắn kết tình cảm giữa mẹ và bé

Giảm căng thẳng cho mẹ bầu trong thai kỳ…

Nếu bạn chưa có thói quen nghe nhạc cùng bé thì hãy bắt đầu thói quen ấy ngay từ bây giờ nhé. Việc mẹ bầu nghe nhạc trong quá trình mang thai vừa giúp thai nhi phát triển tốt, khỏe mạnh và thông minh lại vừa giúp bạn thoải mái, nhẹ nhàng, tránh các áp lực tâm lý trong thai kỳ.

2. Bà bầu nên nghe nhạc gì?

So với những âm thanh sôi động của những bản EDM, rock, những bài nhạc nhẹ với âm điệu du dương sẽ tốt hơn cho thai nhi. Nhiều nghiên cứu cho thấy tác dụng tích cực của nhạc thính phòng (các bản nhạc sonata, các bản nhạc conceston của Beethoven, Mozart, thể loại Baroque của Vivaldi…) đối với sự phát triển trí não của thai nhi và kể cả khi sau sinh. Tuy nhiên, không phải bà bầu nào cũng thích loại nhạc này.

Nên chọn những loại nhạc có tiết tấu nhẹ nhàng, giúp mẹ thư giãn và thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù những bản nhạc thính phòng tốt cho sự phát triển trí não của trẻ nhưng cũng không vì thế mà mẹ ép mình phải nghe loại nhạc này nếu không thoải mái. Theo các chuyên gia, thay vì cố ép mình nghe một loại nhạc nào đó, mẹ bầu nên ưu tiên những bản nhạc yêu thích với giai điệu nhẹ nhàng. Thực tế, tâm trạng mẹ có thoải mái, vui vẻ, bé cưng trong bụng mới phát triển tốt được.

Những bản nhạc trữ tình ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, những bài hát ru ngọt ngào cũng là những lựa chọn không tồi… Ngoài ra, mẹ cũng nên tránh những bản nhạc rap, nhạc dance với âm lượng lớn, nhịp điệu quá nhanh và mạnh. Loại nhạc này có thể làm em bé khó chịu. Hoặc những bản nhạc đượm buồn, ủy mị không tốt cho tinh thần của cả mẹ và bé.

*Nhạc cổ điển giúp bé thông minh?

Nhạc cổ điển có giúp bé thông minh như nhiều người vẫn nghĩ? - Ảnh minh họa: Internet

Ý kiến này vẫn còn nhiều tranh cãi giữa các nhà khoa học. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng tần số của nhạc cổ điển (hoặc nhạc thính phòng) có thể kích thích não bộ, giúp phát triển về mặt tình cảm và giáo dục.

Một học thuyết khác được biết đến nhiều hơn là “Mozart Effect” (hay còn gọi là “Hiệu ứng Mozart”). Theo đó, nghe nhạc cổ điển nghe giúp thai nhi tăng chỉ số IQ, cải thiện sức khỏe, tăng cường gắn kết mối quan hệ với các thành viên trong gia đình, và thậm chí, còn có thể tạo ra nhiều thần đồng.

Dù chưa có một bằng chứng xác thực nào về vấn đề trên, nhiều bậc phụ huynh vẫn cho rằng, cho thai nhi nghe nhạc càng sớm càng tốt, đặc biệt là nhạc cổ điển.

3. Mẹ bầu nên nghe nhạc gì và như thế nào?

Thai nhi 16 tuần cho đến 20 tuần tuổi đã có thể cảm nhận được âm thanh của thế giới bên ngoài. Vì vậy mẹ có thể bắt đầu cho bé nghe nhạc từ giai đoạn này. Tuy nhiên, mẹ nên lưu ý: Khi nghe nhạc bằng máy, tốt nhất không nên để tần suất âm thanh vượt hơn 65 decibel. Nếu nghe nhạc trong thời gian dài tần suất tốt nhất bằng hoặc dưới 50 decibel.

Nghe nhạc cùng bé tăng sự gắn kết giữa mẹ và con - Ảnh minh họa: Internet

Để bạn dễ ước lượng được dB, dưới đây là một số thông số âm lượng của những âm thanh trong gia đình thường gặp:

50 – 75 dB: máy giặt

55 – 70 dB: máy rửa chén

60 – 85 dB: máy hút bụi

60 – 95 dB: máy sấy tóc

65 – 80 dB: đồng hồ báo thức

75 – 85 dB: tiếng gạt nước bồn cầu

80 dB: tiếng reo điện thoại.

Nên chọn những loại tai nghe chuyên dụng dành cho bà bầu, được thiết kế phù hợp và an toàn cho thính giác của thai nhi. Mẹ có thể cho bé nghe nhạc tự nhiên bằng cách bật loa to để nghe cùng mình khi đang thư giãn (âm thanh cũng kh,ông nên vượt quá giới hạn cho phép). Hoặc có thể áp headphone vào bụng mình cho bé nghe. Tránh những lúc bé đang ngủ sẽ làm phiền giấc ngủ của bé. Khi nghe nhạc, tâm lý của người mẹ cũng nên vui vẻ, tránh nghe nhạc khi đang có tâm trạng bất ổn.

*Nên cho em bé trong bụng nghe nhạc gì?

– Phép màu nhiệm cho con - Miracle: Album là lời yêu thương gửi đến bé yêu của bạn với những tình yêu chân thành, tha thiết. Con sẽ cảm nhận được tình yêu thương bao la của mẹ.

Nên cho em bé trong bụng nghe nhạc gì? - Ảnh minh họa: Internet

– Những bản nhạc bất hủ của Beethoven – vol 1: Âm điệu tình cảm, sâu lắng với tiết tấu lặp đi lặp lại khiến bé yêu có cảm giác thân quen, gần gũi, kích thích sự trí nhớ.

– Baby Mozart: Tràn ngập âm thanh và sắc màu, album là lời chào mừng bé cưng đến với thế giới tươi đẹp.

– Baby Chopin: Với tiết tấu vui tươi, bay bổng, album giúp kích thích các giác quan của bé phát triển toàn diện.

Vậy thì bà bầu nên nghe nhạc gì và như thế nào? Thực tế chưa có bất kỳ một công thức hay một nghiên cứu nào chỉ ra chính xác loại nhạc mà bà bầu cần nghe. Điều cần ưu tiên nhất đó là nghe loại nhạc khiến tinh thần của mẹ thoải mái, từ đó em bé trong bụng cũng sẽ nhận được những tích cực từ người mẹ.