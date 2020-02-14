Tổng hợp những loại trái cây tốt cho thai nhi trong suốt thai kỳ

Nuôi dạy con 14/02/2020 17:18

Trong suốt thời gian mang thai, mẹ nên ăn những loại trái cây tốt cho thai nhi để duy trì sức khỏe của mẹ và sự phát triển của bé. Vậy đó là những loại trái cây nào? Bài viết này sẽ giúp các mẹ tìm ra những loại trái cây tốt nhất cho thai kỳ.

Trong trái cây chứa một hàm lượng các loại vitamin cực kỳ dồi dào. Chính vì thế, khi mang thai mẹ nên ăn thật nhiều trái cây để bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cũng như vitamin cho cơ thể của mình và sự phát triển của con. Từng giai đoạn sẽ có những loại trái cây tốt cho thai nhi và phù hợp với tốc độ phát triển cũng như cơ địa của mẹ tại thời điểm đó. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho mẹ một số thông tin về những loại trái cây nên ăn trong suốt khoảng thời gian thai kỳ. 

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Tổng hợp những loại trái cây tốt cho thai nhi trong suốt thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Những trái cây tốt cho bà bầu 3 tháng đầu

3 tháng đầu là thời điểm mẹ bắt đầu ốm nghén, chán ăn, buồn nôn và mệt mỏi, đây là những biểu hiện thường trực trong cơ thể mẹ. Tuy nhiên đây là thời kỳ đặt nền móng cho sức khỏe của em bé, chính vì thế dù muốn ăn hay không thì mẹ cũng nên đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng cho sự phát triển của thai nhi. Nếu lượng cơm cháo thức ăn mẹ chỉ ăn được một ít thì đừng quên bổ sung những thứ hoa quả dưới đây.

Dâu tây

Vì thời điểm này mẹ liên tục ốm nghén nên bổ sung những loại quả có vị chua thanh và ngọt là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Dâu tây là một gương mặt điển hình mà mẹ không thể bỏ qua. Với vị mát, hương thơm dễ chịu, chua thanh sẽ giúp mẹ kiểm soát được những cơn buồn nôn và kích thích ăn uống. 

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Dâu tây thơm mát giảm cảm giác nghén ngẩm - Ảnh minh họa: Internet

Quả chuối

Từ trước đến nay, chuối được biết đến là một trong những loại trái cây tốt nhất cho mẹ bầu. Trong chuối có chứa hàm lượng vitamin B1, B6, C, magie, folate cực kỳ tốt cho sức đề kháng của mẹ, đồng thời cải thiện hệ miễn dịch của cả mẹ và bé. Chưa hết, việc ăn chuối thường xuyên còn giúp kiểm soát những cơn buồn nôn và điều chỉnh hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.Ngoài ra chuối còn có tác dụng ngăn chặn nguy cơ dị tật của thai nhi.

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Chuối kiểm soát những cơn buồn nôn và tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Những trái cây tốt cho bà bầu 3 tháng giữa

Quả lựu

3 tháng giữa, những cơn buồn nôn nghén ngẩm đã không còn khiến mẹ mệt mỏi. Chính vì thế mẹ cần phải bổ sung lượng dinh dưỡng thiếu hụt trong 3 tháng đầu. Lựu là một loại trái cây chứa hàm lượng oxy hóa cao giúp duy trì làn mịn màng hồng hào, đồng thời tránh nguy cơ rạn da cho mẹ bầu. Đặc biệt trong quả lựu có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng rất tốt cho sự phát triển và hoàn thiện hệ xương của em bé. 

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Lựu tốt cho sự phát triển hệ xương khớp của em bé - Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, trong quả bưởi chứa rất nhiều vitamin C, B, canxi, protein và sắt. Chính vì thế mẹ nên ăn nhiều bưởi và các trái cây họ cam bưởi để tăng cường sức đề kháng, ngoài ra còn duy trì cho mẹ 1 làn da hồng hào và giúp giảm tình trạng rụng tóc. 

Quả bơ

Bơ là một trong những loại trái cây tốt cho thai nhi trong thời gian 3 tháng đầu. Trong bơ có hàm lượng chất béo, chất xơ, các loại vitamin A, B1, B2, kali,... Loại quả này vừa kích thích cho sự phát triển của da và não bộ, đặc biệt là sự hoàn thiện của toàn bộ tế bào trong cơ thể bé. 

Chưa hết, việc mẹ bầu duy trì ăn bơ thường xuyên, sẽ làm giảm đi các triệu chứng mệt mỏi, giúp da dẻ luôn trắng sáng và mịn màng. Không chỉ bổ sung bơ trong 3 tháng đầu mà mẹ có thể bổ sung bơ trong suốt quá trình mang thai để cung cấp các dưỡng chất tốt nhất cho cả mẹ và bé. 

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Bơ hỗ trợ hoàn thiện các tế bào trong cơ thể bé - Ảnh minh họa: Internet

Những loại trái cây tốt cho bà bầu 3 tháng giữa

Quả dừa

3 tháng cuối thai kỳ, có rất nhiều mẹ mắc phải hiện tượng cạn ối. Chính vì thế mẹ nên uống nước dừa thường xuyên, đều đặn để cải thiện tình trạng này. Nước dừa là một thức uống giải khát vô hại, chưa kể để việc uống nước dừa nhiều, em bé sinh ra cũng sạch sẽ hơn, không có đóng vảy nhiều ở phần đầu. 

Quả óc chó

Óc chó là một loại quả đại bổ với hàm lượng các chất dinh dưỡng vô cùng giàu có. Nếu mẹ có điều kiện, cộng thêm việc không bị ngán thì nên ăn quả óc chó thường xuyên trong suốt thai kỳ. Nếu duy trì được thói quen mỗi ngày bổ sung từ 8 đến 10 quả óc chó thì con sinh ra sẽ vô cùng thông minh, hoạt bát và nhanh nhẹn. 

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Óc chó giúp cho việc hoàn thiện trí não của con yêu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số những loại trái cây tốt cho thai nhi mà mẹ nên ghi nhớ để bổ sung trong suốt quá trình mang thai. Lưu ý,mẹ nhớ đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ của những loại trái cây trên  nhé. 

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