9 điều không mong đợi mà tất cả các bậc cha mẹ bảo bọc con quá mức đều đang làm

1. "Nếu con tôi bị bẩn trước khi khách đến, tôi sẽ thay quần áo cho chúng."

Một số dấu hiệu lo lắng tahis quá của các bà mẹ sẽ thật sự không ổn. Bài viết này sẽ giúp bạn có những hành động phù hợp kịp thời và giúp quá trình nuôi dạy con cái trở nên dễ dàng hơn.

Đặc điểm này không phải là về sự gọn gàng, mà là về ý định trở thành một người mẹ hoàn hảo của bạn. Hành động và suy nghĩ của bạn chỉ tập trung vào thái độ của mọi người, bạn muốn họ thấy rằng bạn cống hiến hết mình cho thiên chức làm mẹ. Mọi người bày tỏ sự phấn khích và bạn rất vui, nhưng nếu không, bạn sẽ cảm thấy không được vui lắm.

2. "Nếu con tôi không thể tự mình làm bất cứ điều gì, tôi sẽ luôn giúp đỡ."

Bạn nghĩ rằng nếu những đứa trẻ khác có thể làm điều này hoặc điều kia, thì con bạn cũng có thể làm được. Nhưng bạn không cân nhắc rằng con bạn là một cá thể có khả năng và mong muốn riêng của chúng. Nếu con bạn không làm được điều gì đó, bạn bắt đầu trách móc chúng hoặc chính bạn.

Hành vi này có thể khiến kết quả học tập của các em bị giảm sút. Nếu bạn nhận ra rằng tất cả mọi người đều khác nhau và việc giỏi nhất trong một thứ gì đó là điều không phải ai cũng làm được, cuộc sống của con bạn và của chính bạn sẽ dễ dàng hơn.

3. “Nếu con tôi đi đâu đó với bạn bè, tôi lập kế hoạch cho các hoạt động của chúng”.

Khi con đi dạo hoặc đến trung tâm mua sắm, bạn lên kế hoạch về những việc cần làm và đi đâu. Bạn nhận được tất cả số điện thoại và địa chỉ của bạn bè và người thân của con bạn.

Hành vi này có thể dẫn đến bắt nạt ở trường và làm mất đi tính độc lập của trẻ vì chúng luôn nghe lời mẹ và không thể tự mình đưa ra quyết định.

4. "Khi con tôi cảm thấy buồn, tôi nghĩ rằng đó là lỗi của tôi."

Bạn hoàn toàn quên đi cuộc sống của chính mình. Bạn thường xuyên căng thẳng và khó chịu. Nếu bạn mua một cái gì đó cho mình, bạn cảm thấy có lỗi.

Khi con bạn lớn hơn, bạn cố gắng bảo vệ chúng khỏi những suy nghĩ buồn bã và thông cảm cho chúng quá nhiều nếu có gì đó không ổn. Để trở thành một người khỏe mạnh, một cá nhân phải trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc và biết cách đối phó với những điều tiêu cực.

5. "Nếu con tôi muốn tham gia các khóa học nhảy dây với lớp của chúng, tôi sẽ cấm điều đó."

Chắc hẳn bạn đã từng cấm con mình đu trên xích đu vì nó quá nguy hiểm. Đúng?

Bạn cố gắng làm cho cuộc sống của con có thể đoán trước được nhưng bạn không thể đoán trước được mọi thứ. Thế giới này không khủng khiếp như vậy đâu các mẹ ạ. Vậy có cần phải lo lắng nhiều như vậy không?

6. "Nếu con tôi muốn kiếm tiền trong kỳ nghỉ, tôi sẽ tìm cho chúng một công việc."

Để bảo vệ con bạn khỏi những người sử dụng lao động không công bằng, bạn quyết định tìm một công việc an toàn cho chúng. Bạn không cân nhắc đến mong muốn của con, vì vậy khả năng đưa ra quyết định, lựa chọn giữa các phương án khác nhau, đánh giá rủi ro và các kỹ năng hữu ích khác không phát triển. Thật sự rất khó để trở thành một người trưởng thành nếu không có những phẩm chất này.

7. "Cha mẹ nên bảo vệ con cái của họ khỏi bất kỳ rủi ro nào."

Thời gian biểu của con bạn luôn nghiêm ngặt và nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn sẽ gặp căng thẳng. Con bạn khá cô lập với các bạn cùng lớp và những người khác. Hành vi này của cha mẹ có thể gây ra sự cuồng loạn nghiêm trọng .

8. "Tôi kiểm tra mọi thứ mà bạn bè của con tôi giới thiệu để chúng đọc, xem và nghe."

Bạn là gián điệp nếu đnag có những hành động như vậy và điều đó không hề tốt. Bạn và con bạn chỉ có thể hạnh phúc nếu bạn tin tưởng lẫn nhau. Điều quan trọng hơn là dạy con bạn cách cư xử trên mạng xã hội hơn là kiểm soát tài khoản internet của chúng.

9. "Khi con tôi đi học về, tôi thở phào nhẹ nhõm."

Bạn mỉm cười và trông hạnh phúc khi con bạn về nhà, nhưng thực chất, bạn che giấu sự lo lắng của mình. Bạn bắt đầu giúp đỡ con mình và làm những việc đơn giản cho chúng: bạn giặt quần áo cho chúng, dọn dẹp phòng của chúng, chọn ngày cho cuộc phỏng vấn xin việc của chúng, v.v. Kết quả là, khi con bạn lớn lên sẽ có 2 tình huống: Chúng không thể tự mình đưa ra quyết định hoặc chúng tranh cãi với bạn khi chúng cố gắng độc lập.

Nếu bạn chỉ "ghi" được 1 hoặc 2 điểm, bạn vẫn ổn. Nếu bạn “ghi bàn” nhiều hơn, đã đến lúc suy nghĩ về thái độ của bạn đối với con cái vì sự lo lắng của cha mẹ góp phần làm cho con cái họ dễ bị tổn thương. Có nguy cơ con bạn luôn sợ hãi về tương lai và các vấn đề tâm lý khác không cho phép một người phát triển.

Đừng bảo bọc con quá mức, tốt hơn hết hãy hỗ trợ chúng và để chúng tự đưa ra quyết định để chúng hiểu rằng thế giới này thật thú vị và là một nơi tuyệt vời để khám phá nhé.

Theo Brightside