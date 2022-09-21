5 lời khuyên dành cho những ông bố mới để tăng sự gắn bó với con thơ

Nuôi dạy con 21/09/2022 08:01

Thật tự nhiên khi nói các ông bố không trải qua cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với đứa con mới chào đời của mình như cách các bà mẹ vẫn làm.

5 lời khuyên dành cho những ông bố mới để tăng sự gắn bó với con thơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều đó không sao cả vì các ông bố không chia sẻ kinh nghiệm mang thai như các bà mẹ! Vì vậy, nếu bạn là một người cha mới đang cảm thấy choáng ngợp trước sự xuất hiện của con mình, hoặc một người mẹ mới không chắc chắn về việc đối tác của bạn có cảm xúc như thê snafo với con, chỉ cần thư giãn. Các mẹo ở đây sẽ giúp những ông bố mới gắn bó với niềm vui nho nhỏ hơn.

Tiếp xúc da với da

5 lời khuyên dành cho những ông bố mới để tăng sự gắn bó với con thơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng mối liên kết ngay từ đầu bằng một mối liên hệ mật thiết. Ngồi xuống ghế một cách thoải mái, cởi bỏ áo sơ mi và bế em bé với quần áo gần ngực của bạn. Quấn bé bằng một tấm chăn ấm áp nếu cần. Tiếp xúc da với da cho phép điều chỉnh nhiệt độ, giảm căng thẳng, giải phóng oxytocin (hormone tình yêu), mang lại cảm giác thoải mái và an toàn. Hơn nữa, nó cũng giúp ổn định lượng đường trong máu!

Bạn cũng có thể ôm con vào lòng trong thời gian tắm. Hoặc, nếu bạn có bồn tắm, hãy ngâm mình vào nước ở nhiệt độ phòng và ôm em bé trên ngực để thư giãn và gắn kết với con. Em bé của bạn chắc chắn sẽ cảm thấy an toàn và được an ủi theo cách này. Nhưng hãy chú ý đến sự an toàn, không được ra vào bồn khi ôm em bé, hãy nhờ người khác giúp đỡ.

Hát cho em bé nghe

Bạn có thể bắt đầu gắn kết với con mình khi nó vẫn còn trong tử cung. Khi em bé được sinh ra, hát những bài hát giống nhau có thể giúp xoa dịu em bé. Nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh có thể nhận ra giọng nói của bố từ tuần thứ 32 của thai kỳ, và cả ngay sau khi chào đời. Còn việc nhận dạng khuôn mặt mất nhiều thời gian hơn một chút.

5 lời khuyên dành cho những ông bố mới để tăng sự gắn bó với con thơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không phải là người hát hay, không vấn đề gì. Hãy đọc cho bé nghe! Chắc chắn, trẻ sơ sinh không hiểu các từ, nhưng chúng bị thu hút bởi giọng nói của người khác. Bạn có thể yên tâm rằng ôm con và đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của con hoặc chỉ đọc báo to cho con nghe sẽ tạo cảm giác an toàn cho em bé. Khi bé lớn hơn, hãy chuyển sang sách tranh và các sách khác phù hợp với lứa tuổi.

Vừa trông trẻ vừa làm việc nhà

5 lời khuyên dành cho những ông bố mới để tăng sự gắn bó với con thơ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngồi vào bàn văn phòng tại nhà hoặc đang hút bụi cũng có thể là những cơ hội tốt để gắn kết với con bạn! Có một số loại giá đỡ có sẵn mà bạn có thể sử dụng để bế em bé của mình một cách an toàn khi bạn đang làm việc lặt vặt.

Hãy tận dụng tối đa thời gian bạn có để gắn kết với con mình. Luôn đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các dungjc ụ hỗ trợ bế em bé đúng cách, an toàn và có trách nhiệm. Vật mang cũng phải vừa vặn thoải mái cho bạn và em bé của bạn.

Đi dạo xung quanh

Khi con bạn đã đủ lớn để được đưa ra ngoài, hãy hoán đổi thời gian tập thể dục để đi dạo trong khu phố với con bạn trong xe đẩy. Khi con bạn lớn hơn, hãy nghĩ đến việc đặt một chiếc ghế trẻ em trên xe đạp của bạn hoặc thêm một chiếc xe kéo, hoặc sử dụng xe đẩy chạy bộ. Luôn lưu ý đến hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn về độ tuổi / cân nặng để ngăn ngừa thương tích cho con bạn. Hỏi chuyên gia nếu bạn không chắc chắn phải sử dụng xe đẩy như thế nào.

Thiết lập các "truyền thống" gia đình

5 lời khuyên dành cho những ông bố mới để tăng sự gắn bó với con thơ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Giả sử bạn đi làm về, hãy để lại những suy nghĩ về công việc văn phòng ngay trước cửa nhà, giải tỏa tâm trí và sẵn sàng dành thời gian cho con. Thực hiện nghi thức chào đón em bé của bạn, ôm con vào lòng và kết nối tình thương. Bạn cũng có thể bắt đầu một "truyền thống" cho những ngày cuối tuần như đi mua hàng tạp hóa hoặc tiếp tục một hoạt động cũ mà bạn và bố bạn đã từng làm.

Ngoài điều này, hãy kiểm tra xem nơi làm việc của bạn có cung cấp chế độ nghỉ thai sản chăm vợ hay không. Nếu có, hãy sử dụng nó để giúp bạn đời của bạn vượt qua những ngày đầu và cũng để gắn kết với thiên thần nhỏ của bạn. Hãy nhớ kiên nhẫn trong suốt quá trình này!

Theo Femina

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