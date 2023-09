5 lời khuyên dành cho những ông bố mới để tăng sự gắn bó với con thơ

Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng mối liên kết ngay từ đầu bằng một mối liên hệ mật thiết. Ngồi xuống ghế một cách thoải mái, cởi bỏ áo sơ mi và bế em bé với quần áo gần ngực của bạn. Quấn bé bằng một tấm chăn ấm áp nếu cần. Tiếp xúc da với da cho phép điều chỉnh nhiệt độ, giảm căng thẳng, giải phóng oxytocin (hormone tình yêu), mang lại cảm giác thoải mái và an toàn. Hơn nữa, nó cũng giúp ổn định lượng đường trong máu!

Bạn cũng có thể ôm con vào lòng trong thời gian tắm. Hoặc, nếu bạn có bồn tắm, hãy ngâm mình vào nước ở nhiệt độ phòng và ôm em bé trên ngực để thư giãn và gắn kết với con. Em bé của bạn chắc chắn sẽ cảm thấy an toàn và được an ủi theo cách này. Nhưng hãy chú ý đến sự an toàn, không được ra vào bồn khi ôm em bé, hãy nhờ người khác giúp đỡ.