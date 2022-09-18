Nhiều cha mẹ cho rằng việc đánh đòn ngay lập tức ngăn chặn hành vi xấu của trẻ, đó là biện pháp tốt nhất để kỷ luật trẻ. Nhưng những gì ba mẹ không cố gắng hiểu là nó có khả năng ảnh hưởng như thế nào đến tâm trí và sức khỏe tâm thần của đứa trẻ. Trước khi chúng ta nghiên cứu sâu hơn về tác động mà đánh đòn có thể gây ra đối với trẻ em, trước tiên chúng ta hãy hiểu sự khác biệt lớn giữa trừng phạt và kỷ luật.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, hình phạt không chính xác dạy trẻ cách cư xử, mà nó bao gồm một loạt các hành động la mắng, đánh đòn, đánh đập trẻ, điều này chỉ thể hiện sự thất vọng và thiếu kiên nhẫn của chính cha mẹ.

Khi điều chỉnh hành vi của con bạn, có một sự khác biệt rất lớn giữa trừng phạt và kỷ luật. Trong khi hình phạt chủ yếu là khiến trẻ "đau khổ" vì hành động của mình, kỷ luật nhằm mục đích dạy trẻ đưa ra lựa chọn tốt hơn.

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Hơn nữa, trừng phạt một đứa trẻ sẽ không bao giờ dạy chúng cách giải quyết xung đột, thay vì đưa ra ánh sáng cho một hành vi có vấn đề hơn bao gồm cả hành vi gây hấn mà con cần thay đổi.

Mặt khác, kỷ luật dạy trẻ những gì chúng có thể làm thay thế, cách giải quyết vấn đề, cách kiểm soát hành vi và cảm xúc của mình, v.v. Nó cũng khuyến khích trẻ học hỏi từ những sai lầm của mình và trở nên tốt hơn. Đây cũng được gọi là sự củng cố tích cực, giúp thúc đẩy hành vi tốt.

Tại sao đánh đòn không giúp kỷ luật trẻ em

Vì bây giờ đã rõ tại sao trừng phạt là một điều rất khác với kỷ luật, nên việc sử dụng đánh đòn như một phương tiện để điều chỉnh hành vi của con bạn không phải là câu trả lời.

Đánh đòn con của bạn sẽ chỉ cho chúng biết rằng chúng xấu, nhưng sẽ không giải thích được tại sao chúng xấu. Thay vào đó, nó không dạy trẻ em nên làm gì, làm thế nào để chúng có thể cải thiện bản thân, nó chỉ tập trung vào những tiêu cực, khiến thế giới tồn tại trở nên đáng sợ và không an toàn hơn với con.

Đánh đòn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của con bạn

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Vào năm 2018, Học viện nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã đưa ra một tuyên bố cảnh báo các bậc cha mẹ không nên sử dụng đòn roi để kỷ luật trẻ em. Trên cơ sở một số nghiên cứu, cơ quan y tế nói về sự nguy hiểm của việc đánh đòn trẻ em.

Đối với tuyên bố này, bác sĩ nhi khoa Karen Estrella, cho biết: "Tuyên bố AAP mới bao gồm dữ liệu cho thấy rằng những đứa trẻ bị đánh đòn trong những năm đầu của chúng có nhiều khả năng thách thức hơn, thể hiện hành vi hung hăng hơn sau này ở trường mầm non và trường học và làm tăng nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần và hạ thấp lòng tự trọng", tuyên bố cũng được đăng tải trên tờ Cleveland Clinic.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng những đứa trẻ bị đánh đòn có nhiều khả năng tiếp tục truyền thống bạo lực này khi trưởng thành, sử dụng kỹ thuật tương tự để kỷ luật con mình.

Không có thay đổi lâu dài trong hành vi

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Đánh đòn có thể giúp ngăn chặn trường hợp xấu ngay lập tức, nhưng nó có hứa hẹn bất kỳ sự thay đổi hành vi lâu dài nào không? Không hẳn vậy. Điều này là do đánh đòn không giải quyết được vấn đề cơ bản hoặc nguyên nhân của hành vi xấu.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ (APA), trừng phạt thân thể như đánh đòn hoặc tát nhéo kém hiệu quả hơn các kỹ thuật củng cố tích cực, khi muốn thay đổi hành vi của trẻ. Con có thể trở nên ít phản ứng hơn với bất kỳ hình thức chiến lược kỷ luật nào về lâu dài.

Nó ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ cha mẹ - con cái

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Mối quan hệ cha mẹ - con cái được cho là thiêng liêng nhất. Đánh đòn sẽ phá hủy điều đó. Một đứa trẻ thường tìm kiếm tình yêu, sự chăm sóc, sự tin tưởng và an toàn từ cha mẹ của mình. Nếu con phải chịu những hình phạt khắc nghiệt, con có thể sẽ không tin tưởng và tôn trọng cha mẹ như vậy.

Điều này một lần nữa rất có thể sẽ làm căng thẳng các mối quan hệ trong tương lai của trẻ em, dẫn đến một vòng bạo lực.

Hãy tập trung cho con biết con phải làm gì

Thay vì đánh đòn con bạn một cách vô mục đích, hãy ngồi xuống và nói cho chúng biết phải làm gì.

Thiết lập một mối quan hệ lành mạnh và tích cực giữa cha mẹ và con cái, đứa trẻ sẽ không sợ phải nói với bạn bất cứ điều gì, ngay cả những sai lầm của chúng.

Sử dụng biện pháp củng cố tích cực để kỷ luật con bạn, bạn đặt ra các quy tắc rõ ràng, ranh giới lành mạnh và cũng tuân theo những hậu quả. Các phương pháp kỷ luật như hết giờ hoặc tước bỏ một số đặc quyền của con cũng có thể giúp con nhận ra lỗi của mình.

Đồng thời, không quên khen ngợi và thưởng cho hành vi tốt của con. Bằng cách này, con sẽ học được sự khác biệt giữa tốt và xấu.

Theo Times of India