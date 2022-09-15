Mẹ bầu cần cẩn trọng khi dùng đồ uống này vì chúng có khả năng khiến thai nhi nhỏ hơn bình thường

Nuôi dạy con 15/09/2022 07:34

Theo một nghiên cứu mới, những phụ nữ mang thai tiêu thụ nửa cốc caffein mỗi ngày sẽ sinh con nhỏ hơn những phụ nữ mang thai không tiêu thụ đồ uống có chứa caffein.

Mẹ bầu cần cẩn trọng khi dùng đồ uống này vì chúng có khả năng khiến thai nhi nhỏ hơn bình thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy sự giảm tương ứng về kích thước và khối lượng cơ thể của trẻ sơ sinh có mẹ tiêu thụ 200 miligam caffein mỗi ngày, tương đương với khoảng hai tách cà phê, điều này cũng làm tăng nguy cơ đối với thai nhi. 

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng kích thước sinh nhỏ hơn có thể khiến trẻ sơ sinh có nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim cao hơn sau này. Vì vậy, tốt nhất là các bà mẹ nên giảm lượng đồ uống có chứa caffeine.

Nghiên cứu

Nghiên cứu được công bố trên tiwf JAMA Network Open, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 2.000 phụ nữ đa dạng về chủng tộc và sắc tộc từ 12 phòng khám đã đăng ký khám từ 8 đến 13 tuần của thai kỳ.

Từ tuần thứ 10 đến tuần thứ 13 của thai kỳ, những người phụ nữ được cung cấp một mẫu máu sau đó được phân tích để tìm caffeine và paraxanthine, một hợp chất được tạo ra khi caffeine bị cơ thể phân hủy.

Kết quả

Mẹ bầu cần cẩn trọng khi dùng đồ uống này vì chúng có khả năng khiến thai nhi nhỏ hơn bình thường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ sinh ra từ những phụ nữ không có hoặc tối thiểu lượng caffeine trong máu khi sinh ra sẽ nặng hơn 84 gram và dài hơn 0,44 cm. Chu vi đầu của chúng cũng lớn hơn 0,28 cm.

Những phụ nữ tiêu thụ 50 miligam caffein mỗi ngày có trẻ sơ sinh nhẹ hơn 66 gam so với trẻ sinh ra từ những bà mẹ không sử dụng caffein. Ngoài ra, trẻ sơ sinh được sinh ra từ những người tiêu thụ caffeine có chu vi đùi thấp hơn 0,32 cm.

Lý do tại sao điều này xảy ra?

Người ta đã phát hiện ra rằng caffeine làm co các mạch máu trong tử cung và nhau thai, có thể làm giảm lượng máu cung cấp cho thai nhi và ức chế sự phát triển của em bé. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng caffein có khả năng phá vỡ hormone căng thẳng của thai nhi, khiến trẻ có nguy cơ tăng cân nhanh sau khi sinh và mắc bệnh tim, tiểu đường và béo phì sau này.

Theo Times of India

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Chế độ ăn uống sau khi sinh đóng vai trò quan trọng tương tự như chế độ ăn uống trước khi sinh. Một chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều calo cũng có thể giúp giảm cân và cung cấp chất dinh dưỡng mà cơ thể phụ nữ cần sau khi sinh. 

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