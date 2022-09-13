Dưới đây là một số bước đơn giản mà bạn có thể thực hiện:

Bệnh tiểu đường không chỉ phổ biến ở người lớn mà trẻ em cũng vậy. Đối với trẻ em, cha mẹ có thể làm nhiều cách để ngăn ngừa tình trạng này. Bạn có thể biến nó thành chuyện gia đình bằng cách tạo dựng những thói quen lành mạnh. Điều này là do trẻ học nhanh từ những gì chúng thấy bạn làm.

Ngày nay, trẻ em dán mắt vào màn hình hầu hết thời gian. Hơn nữa, đại dịch đã làm giảm hoạt động thể chất của con nhiều hơn.

Đi dạo, chơi bóng với con, chơi các trò chơi thể chất mà chúng thích sẽ rất lý tưởng. Trẻ em cần ít nhất 60 phút hoạt động thể chất mỗi ngày.

Quản lý cân nặng

Nếu con bạn bị thừa cân, giảm cân có thể giúp trẻ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nói chuyện với con và làm cho con hiểu tại sao giảm cân là quan trọng để duy trì sức khỏe của bé.

Cắt giảm lượng đường

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em thích thức ăn có đường. Nhưng bạn phải để ý và hạn chế cho chúng ăn nhiều đường. Không nên cho chúng ăn bánh kẹo, nước trái cây và các loại thực phẩm chế biến sẵn khác như đồ ăn vặt.

Cho con ăn vặt lành mạnh

Tập trung cho chúng ăn trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hoa quả ngay từ khi còn nhỏ. Đảm bảo thêm từng loại thức ăn một để trẻ có thể yêu thích món ăn đó.

Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sử dụng màn hình quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề về mắt, các vấn đề về giấc ngủ và hoạt động thể chất ít hơn.

Ăn tối đúng giờ

Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, ăn tối tất cả các bữa ăn vào đúng thời điểm là một cách tuyệt vời để kiểm soát lượng đường trong máu. Bạn nên tắt ti vi và tránh bất kỳ loại phân tâm nào khác trong khi ăn.

Theo Times of India