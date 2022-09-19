Đừng lo lắng nếu bạn sinh con sau độ tuổi 30 vì đây là những lợi ích mà các nghiên cứu chỉ ra cho bạn

Một trong những lợi ích lớn nhất khi sinh con ở độ tuổi 30 có thể là giai đoạn cuối thai kỳ ảnh hưởng tích cực đến sức mạnh não bộ của người mẹ.

2. Điều đó tốt hơn cho sự an toàn về thể chất và tinh thần của một đứa trẻ

Các nghiên cứu được thực hiện trên 830 người tham gia nhằm tìm ra mối liên hệ giữa việc sinh con ở độ tuổi muộn hơn và các chức năng nhận thức của phụ nữ ở tuổi trung niên trở về sau. Đáng ngạc nhiên, kết quả cho thấy những phụ nữ mang thai lần cuối ở tuổi 35 hoặc muộn hơn có trí nhớ bằng lời nói sắc nét hơn và phản ứng nhận thức nói chung tốt hơn. Do đó, cuối thai kỳ có thể thúc đẩy hoạt động của não phụ nữ sau này trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Brightside

Cho dù đó là mức độ trách nhiệm cao hơn đi kèm với tuổi tác hay điều gì khác, các nghiên cứu cho thấy rằng các bà mẹ lớn tuổi có khả năng bảo vệ trẻ khỏi những tổn thương và hỗ trợ sức khỏe tinh thần của trẻ tốt hơn.

Nghiên cứu đã điều tra hơn 78.000 trẻ em từ 9 tháng đến 5 tuổi để quan sát sức khỏe và sự phát triển của những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ lớn tuổi. Kết quả cho thấy rằng người mẹ càng lớn tuổi, thì đứa trẻ càng ít có khả năng bị nhập viện và bị thương tích không chủ ý. Con của những bà mẹ lớn tuổi có sự phát triển ngôn ngữ tốt hơn và ít gặp phải những khó khăn về mặt xã hội và tình cảm".

3. Bạn có thể chuẩn bị nhiều hơn để có con

Tất cả chúng ta đều lớn lên và trưởng thành hơn khi chúng ta có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi nói đến việc nuôi dạy con cái, sự trưởng thành có thể trở thành một yếu tố quan trọng đối với tình trạng tinh thần của con bạn.

Ảnh minh họa: Brightside

Một nghiên cứu trên thanh thiếu niên được sinh ra bởi các bà mẹ lớn tuổi đã theo dõi mối liên hệ giữa việc làm mẹ muộn và việc sử dụng các biện pháp trừng phạt bằng lời nói và thể chất đối với trẻ em. Kết quả cho thấy các bà mẹ lớn tuổi thường ít kỷ luật về thể chất và trừng phạt bằng lời nói đối với con cái của họ hiệu quả hơn. Môi trường nói chung hòa bình hơn dẫn đến ít khó khăn hơn về tình cảm và xã hội cho thanh thiếu niên.

4. Bạn có thể ổn định hơn về tài chính

Ảnh minh họa: Brightside

Có một đứa con quả thật là một điều hạnh phúc, nhưng các chi phí phát sinh thì có lẽ rất nhiều. Phụ nữ đạt thu nhập cao nhất là 35-44 tuổi. Do đó, khi sinh con sau này, người mẹ có thể cung cấp mọi thứ mà đứa trẻ cần mà không gặp thêm căng thẳng và khó khăn về tài chính.

5. Bạn có thể sống lâu hơn

Ảnh minh họa: Brightside

Sinh con muộn hơn, các bà mẹ thường lo lắng rằng họ có thể không ở bên cạnh con mình lâu và sẽ bỏ lỡ những sự kiện lớn trong cuộc đời của con họ, chẳng hạn như hôn nhân. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy phụ nữ sinh con muộn hơn thường sống lâu hơn.

Nghiên cứu được thực hiện trên 20.000 phụ nữ. 54% sống đến 90 tuổi và cơ hội sống lâu hơn ở những phụ nữ sinh con muộn hơn đáng kể.

Theo Brightside