Chăm sóc con yêu từ làn da đến sức khỏe với những loại dầu xoa bóp tuyệt vời nhất này

Nuôi dạy con 18/09/2022 14:17

Massage có lợi cho sức khỏe của con bạn và có thể giúp thư giãn cho cả bạn và bé. Massage thường xuyên cũng có thể giúp bạn gắn kết với con mình. Nhiều nghiên cứu y tế cho thấy rằng sự tiếp xúc và gắn bó thường xuyên với cha mẹ hoặc người chăm sóc là cần thiết cho sự phát triển trí não và cảm xúc khỏe mạnh của trẻ. Massage cho trẻ thường xuyên sẽ kích thích tuần hoàn máu của trẻ và có thể giúp phát triển trí não và hệ thần kinh của trẻ.

Chăm sóc con yêu từ làn da đến sức khỏe với những loại dầu xoa bóp tuyệt vời nhất này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đúng loại dầu để massage cho trẻ là điều quan trọng để bảo vệ làn da mỏng manh của trẻ. Mặc dù bạn có thể chọn từ nhiều loại dầu nhưng không phải loại nào cũng tốt cho làn da nhạy cảm của trẻ. Dưới đây là một loạt các loại dầu tốt nhất để sử dụng cho việc xoa bóp da trẻ em.

Dầu ô liu

Chăm sóc con yêu từ làn da đến sức khỏe với những loại dầu xoa bóp tuyệt vời nhất này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu được coi là một trong những loại dầu an toàn nhất và phù hợp với mọi loại da. Bạn có thể sử dụng một lượng lớn trong những tháng mùa đông khô và chuyển sang một lượng nhỏ hơn vào mùa hè. Dầu ô liu chứa squalene là một chất dưỡng ẩm giúp làn da của con bạn siêu mềm mại và ngậm nước. Xoa lòng bàn chân của trẻ với một vài giọt dầu ô liu trước khi đi ngủ giúp trẻ thư giãn để có một giấc ngủ yên bình.

Dầu dừa

Chăm sóc con yêu từ làn da đến sức khỏe với những loại dầu xoa bóp tuyệt vời nhất này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa nguyên chất giúp củng cố và cải thiện làn da của con bạn. Một nghiên cứu y tế năm 2020 cũng cho thấy dầu dừa nguyên chất có lợi cho làn da của trẻ sinh non. Dầu dừa tự nhiên chống vi khuẩn và chống nấm. Đây là một lựa chọn an toàn, hiệu quả và giá cả phải chăng để xoa bóp và dưỡng ẩm thường xuyên. 

Dầu hạnh nhân

Chăm sóc con yêu từ làn da đến sức khỏe với những loại dầu xoa bóp tuyệt vời nhất này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dầu hạnh nhân có thể được sử dụng vào bất kỳ mùa nào và làm cho làn da của con bạn mềm mại hơn. Nó rất giàu vitamin E và cũng có mùi thơm. Bạn chỉ nên sử dụng dầu hạnh nhân nguyên chất để massage. Một nghiên cứu lâm sàng năm 2020 đã phát hiện ra rằng việc sử dụng dầu hạnh nhân cho trẻ sinh non đã cải thiện độ dày và sức mạnh của da bé.

Dầu trẻ em

Chăm sóc con yêu từ làn da đến sức khỏe với những loại dầu xoa bóp tuyệt vời nhất này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dầu em bé thực chất là một loại dầu khoáng. Sử dụng dầu khoáng trẻ em không mùi (không chứa nước hoa) là một lựa chọn tốt khác để giúp phục hồi da khô, da bị tổn thương hoặc nhạy cảm. Tốt nhất bạn nên tránh dùng các loại dầu có mùi thơm nếu con bạn có làn da bị tổn thương hoặc khô.

Theo Times of India

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