8 lời khuyên về việc nuôi dạy con cái giúp con bạn trưởng thành về lâu dài

Bright Side chúng tôi đưa ra danh sách các mẹo lấy từ trang Instagram của Tiến sĩ Kennedy có thể hữu ích cho các bậc cha mẹ trong việc xây dựng lòng tự tin và giá trị của con họ khi chúng trưởng thành.

Một chuyên gia nuôi dạy con cái và là bà mẹ của 3 đứa con nhỏ tin rằng bên trong con cái và cha mẹ chúng đều rất tốt. Tuy nhiên, cô ấy thường nhận thấy khoảng cách giữa sự tốt đẹp và sự bất ổn trong các gia đình, đó là lý do tại sao cô ấy rất tâm huyết với việc nuôi dạy con cái. Hành vi của trẻ em và cha mẹ đôi khi không tuyệt vời như nhau, và đó là lý do tại sao cô ấy đang sử dụng nhiều năm đào tạo của mình để tìm ra các chiến lược hành động mà các gia đình có thể sử dụng.

Nếu bạn nói với con rằng con nên nín khóc , thì con sẽ càng khóc nhiều hơn và nghĩ rằng con phải ổn bằng cách ép buộc, điều này sẽ khiến chúng hình thành sự thiếu tự tin và lo lắng về lâu dài.

Khi con bạn khóc, điều quan trọng là phải cho chúng biết rằng nỗi đau mà chúng đang trải qua đã được chấp nhận. Khóc là một biểu hiện của cảm xúc, và nếu cha mẹ bỏ mặc cảm xúc của con mình, điều này có thể hủy hoại sự tự tin của trẻ. Chảy nước mắt không phải là điều xấu hay điều gì đáng xấu hổ, mà là một sự việc đáng được trân trọng và tôn vinh.

2. Cho con bạn thấy sự đồng cảm khiến chúng đồng cảm

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Con bạn sẽ không trở thành người xấu nếu chúng không cảm thấy đồng cảm với người khác. Chúng cảm nhận theo cách bạn nhìn thấy chúng và sẽ xử theo cách bạn cư xử với chúng.

Trẻ em không thể tự mình đưa ra các quyết định thông minh, và đó là lý do tại sao cha mẹ vào cuộc để hướng dẫn chúng. Bạn có thể cho trẻ thấy sự đồng cảm nghĩa là gì khi bạn đồng cảm với chúng trong những tình huống khó khăn này. Điều quan trọng là phải nhất quán với điều này để con bạn hiểu, vì điều đó không thể xảy ra trong một sớm một chiều.

3. Thay đổi phản ứng của bạn có thể giúp con bạn trở nên tự tin

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Cách tốt nhất để dạy con bạn trở nên tự tin là cho chúng thấy tầm quan trọng của cảm giác của điều gì đó đối với chúng, hơn là những gì người khác có thể nghĩ về nó. Hình ảnh cơ thể tích cực đến từ bên trong, không phải "bên ngoài".

Không phải là một điều xấu khi nói "Con trông thật tuyệt" để đáp lại trang phục mới của con bạn thỉnh thoảng có thể làm giảm sự lo lắng của chúng, nhưng về lâu dài , nó có thể tăng lên. Đôi khi thay đổi câu trả lời của bạn có thể khiến con bạn nghĩ, "Con cảm thấy tốt hơn trong bộ trang phục khác." Điều này khiến đứa trẻ phát triển cảm xúc của chính chúng về bản thân thay vì lắng nghe người khác.

4. Thể hiện sự quan tâm và hấu hiếu khi con bạn nói dối bạn

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Có vẻ như không tôn trọng khi con bạn nói dối bạn, nhưng điều quan trọng là bạn phải coi thường cảm xúc của chính mình và "sự phản bội" ​​trong trường hợp này và chuyển sang cảm xúc của con bạn. Trẻ em có thể nói dối bạn để chúng có thể bảo vệ mối quan hệ của chúng với bạn.

Con bạn có thể nói dối bạn vì chúng biết hậu quả của việc bị đánh giá và la hét vì điều đó. Tuy nhiên, nếu bạn hành động với sự quan tâm và thấu hiểu, thì mỗi lần như vậy họ sẽ thành thật.

5. Phản ứng theo cách tò mò khi con bạn nói điều gì đó có ý nghĩa

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Việc con bạn nói những điều ác ý về các thành viên trong gia đình hoặc thỉnh thoảng trêu đùa bạn bè là điều bình thường - và điều quan trọng là phải phản ứng lại điều này theo cách đúng đắn để con bạn có thể xây dựng quy định và cư xử tốt hơn.

"Lời nói của con chúng ta là một cửa sổ vào thế giới của con chúng ta. Đừng lấy các từ chính xác theo mệnh giá. Thay vào đó, hãy sử dụng lời nói của con bạn để hỏi câu chuyện quan trọng hơn và lớn hơn bên dưới. Điều này không củng cố hành vi xấu, điều này giúp con bạn tìm ra gốc rễ của điều khiến chúng khó chịu, điều này giúp con bạn xây dựng quy định, từ đó dẫn đến hành vi tốt hơn, " Tiến sĩ Becky Kennedy giải thích.

6. Một lời thì thầm nhỏ đôi khi có thế tốt hơn một lời nói to

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Có mặt và kết nối với con bạn là điều cần thiết đối với sức khỏe của chúng. Điều này không có nghĩa là bạn phải cố gắng làm hài lòng họ, chẳng hạn như đi bộ đến công viên trong thời tiết lạnh giá hoặc giải câu đố yêu thích của họ cả ngày. Một lời thì thầm ngọt ngào và đơn giản có thể cho họ thấy họ là người đặc biệt đối với bạn.

Sự kết nối với con bạn có thể dẫn đến hành vi và sự thống nhất tốt hơn trong thời điểm này, đồng thời cải thiện khả năng điều tiết và sự tự tin cho tương lai.

7. Trẻ cần ba mẹ hiểu mọi thứ chứ không phải làm cho chúng cảm thấy tốt hơn

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Khi con bạn cảm thấy cô đơn và bối rối về những gì đang xảy ra trong môi trường xung quanh chúng, điều đó có thể gây ra tổn thương về hành vi và rối loạn điều chỉnh. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải cho con bạn biết khi nào mọi thứ xung quanh chúng đang thay đổi.

Bạn không cần phải nói cụ thể với con mình mọi thứ mà chỉ cần nói ra để " xác thực nhận thức của chúng và sau đó chia sẻ thông tin chi tiết dựa trên độ tuổi của chúng". Điều này có thể làm cho họ cảm thấy an toàn về mặt tình cảm trong hoàn cảnh khó chịu của họ.

8. Sử dụng các từ ngữ khác nhau để chúc mừng con bạn có thể xây dựng lòng tự tin của chúng

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Trong một số trường hợp, "cách" con bạn đã hoàn thành điều gì đó quan trọng hơn "những gì" mà chúng đã hoàn thành. Khi bạn bày tỏ sự quan tâm đến quá trình tinh thần của trẻ, chúng sẽ trở thành chủ đề chính của cuộc trò chuyện. Điều này có thể làm cho họ cảm thấy xứng đáng bên trong và nó làm tăng sự tự tin cho con bạn.

Câu nói "Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời" có thể khiến con bạn cảm thấy rằng trọng tâm chính của bạn là công việc của chúng chứ không phải chúng. Điều này có thể làm mất lòng tin của họ và gây ra bất an trong nội bộ.

Bạn đã từng áp dụng bất kỳ mẹo nào trong số này với con của mình trước đây chưa? Bạn sẽ thay đổi chiến lược nuôi dạy con cái của mình như thế nào sau khi đọc danh sách này?

Theo Bright Side.