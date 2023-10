Một đứa trẻ nhẹ cân nếu trọng lượng không cân xứng với cân nặng so với chiều cao của chúng theo khuyến nghị. Trẻ nhẹ cân không chỉ được phân loại so với các trẻ khác cùng tuổi mà còn theo chiều cao của trẻ khi chúng ta tìm kiếm một đứa trẻ tương xứng trên diện lâm sàng.

Sau 2 tuổi, bác sĩ sử dụng biểu đồ tăng trưởng của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh để xem xét cân nặng, chiều cao và BMI ( chỉ số khối cơ thể ) theo tuổi. BMI cho độ tuổi này so sánh cân nặng của một đứa trẻ với chiều cao của chúng.

Làm cách nào để biết con tôi có bị nhẹ cân hay không?

Có một số dấu hiệu mà cha mẹ nên để ý:

Mỗi đứa trẻ đều có cân nặng tối ưu của riêng mình. Nhưng nếu tỷ lệ phần trăm cân nặng của con bạn giảm trên biểu đồ tăng trưởng tại các buổi khám bác sĩ nhi khoa hàng năm, đó là nguyên nhân đáng lo ngại.

Ở nhà, hãy để ý xem quần áo vừa vặn với con bạn như thế nào. Nếu đứa trẻ nhỏ hơn không bắt đầu mặc được quần áo mới của mình mỗi mùa, bạn nên gặp bác sĩ nhi khoa.

Vào lúc tắm hoặc ở hồ bơi hoặc bãi biển trong những tháng ấm áp, hãy quan sát xem bạn có thể nhìn thấy xương sườn của con mình hay không. Xương sườn nhô ra ngoài hoặc nổi rõ là dấu hiệu cho thấy con bạn có thể bị nhẹ cân.

Có vấn đề về bệnh tật nào gây ra vấn đề nhẹ cân của trẻ không?

Trẻ sinh non thường nhẹ cân vì tốc độ tăng trưởng của trẻ cần bắt kịp các bạn cùng lứa tuổi. Nhưng một lý do phổ biến khiến trẻ lớn bị nhẹ cân là do ăn uống không đủ chất.

Đây có thể là kết quả của việc kén ăn. Ngoài ra còn có một số vấn đề y tế có thể ngăn chặn sự thèm ăn hoặc ngăn chặn sự hấp thụ chất dinh dưỡng. Bao gồm:

Thuốc: Những loại thuốc được sử dụng trong chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), có thể ngăn chặn sự thèm ăn.

Dị ứng thực phẩm : Những thứ này có thể khiến việc nạp đủ calo trở thành một thách thức. Càng nhiều dị ứng thực phẩm, thách thức càng lớn.

Các vấn đề về nội tiết hoặc tiêu hóa: Những vấn đề này hoặc các vấn đề khác về việc hấp thụ không đủ chất dinh dưỡng đôi khi có thể khiến trẻ không tăng cân khi lớn lên.

Có những tình huống hàng ngày nào có thể khiến con tôi không thể duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh không?

Khi bác sĩ nhi khoa nhận thấy con bạn nhẹ cân, họ có thể lên lịch tư vấn một ngày với chuyên gia dinh dưỡng. Mục đích là để loại trừ vấn đề ăn uống kém và nếu vậy, chuyên gia dinh dưỡng có thể đưa ra các khuyến nghị.

Thông thường, bạn sẽ được yêu cầu giữ một hồ sơ thực phẩm để kiểm tra thói quen ăn uống của con bạn. Chuyên gia dinh dưỡng cũng sẽ xem xét các khả năng khác:

Đối với trẻ em trông trẻ: Một số trung tâm tốt hơn những trung tâm khác trong việc ghi lại rằng con

Trẻ em nên tránh những thói quen ăn uống nào?

Có một số xu hướng phổ biến mà nhiều bậc cha mẹ nên tập trung vào việc ngăn ngừa hoặc tránh để giúp con tăng cân đúng cách.

Ăn vặt quá mức: Đây là một trong những cạm bẫy phổ biến nhất. Gia đình nên đặt giờ ăn và bữa phụ để trẻ có thời gian đói trước khi ngồi vào bữa tối cân bằng dinh dưỡng. Việc ăn vặt sẽ khiến đứa trẻ no với thức ăn có mật độ năng lượng thấp. Con bạn sẽ thực sự nhận được nhiều calo hơn nếu con chờ đợi bữa ăn chính.

Sử dụng đồ điện tử: Ăn ở đâu cũng quan trọng như ăn gì. Đồ ăn nhẹ lành mạnh được khuyến khích nhưng trẻ nên ăn tại bàn, không nên ngồi trước màn hình tivi, điện thoại hoặc máy tính một cách chú tâm hơn bữa ăn.

Tránh nước hoa quả: Đặc biệt là những loại có thêm đường. Nước trái cây và đồ uống có đường khác sẽ khiến trẻ no mà không cung cấp cho chúng bất kỳ năng lượng, chất béo hoặc chất đạm nào.

Bột protein: Loại bột này không được khuyến khích vì ngay cả những đứa trẻ nhẹ cân dường như vẫn nhận đủ protein trong chế độ ăn uống của chúng (và những loại bột này không cung cấp sự cân bằng các chất dinh dưỡng cần thiết để tăng cân).

Làm thế nào để gia đình có thể giúp trẻ tăng cân một cách lành mạnh?

Mục đích nên là đưa nhiều chất béo hơn vào chế độ ăn của trẻ, không chỉ phải là chất béo bão hòa từ thực phẩm chiên, mà là chất béo lành mạnh như từ dầu và bơ hạt. Đây là một vài gợi ý:

Thêm bơ hạt. Ví dụ, khuyến khích những đứa trẻ thích ăn trái cây và rau sống ăn cần tây hoặc lát táo với bơ đậu phộng.

Thêm các loại dầu tốt cho sức khỏe. Cũng có lợi khi bổ sung một ít dầu ô liu hoặc các loại dầu tốt cho tim khác bằng cách thêm nó vào thực phẩm, điều này có thể giúp ích ngay cả những người kén ăn nhất.

Hãy thử bổ sung bằng đường uống. Hãy nói chuyện với một chuyên gia dinh dưỡng về việc liệu chất bổ sung đường uống có phù hợp với con bạn hay không.

Mục tiêu chung là tạo thói quen ăn uống lành mạnh và bền vững. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải gặp chuyên gia dinh dưỡng, người cũng sẽ giúp theo dõi sự tiến bộ của con bạn và đưa ra các mẹo và công thức nấu ăn.

