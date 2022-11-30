5 loại thực phẩm không hề có lợi cho xương khớp, "hút cạn" canxi trong cơ thể nên hạn chế ăn càng tốt đặc biệt là trẻ nhỏ

Những người yêu thích đồ ngọt không chỉ phải đối mặt với việc tăng cân mất kiểm soát, bèo phì mà còn gặp nhiều vấn đề về xương khớp.

Uống nhiều hơn 7 cốc nước ngọt có gas/tuần, mật độ xương sẽ giảm và làm tăng nguy cơ gãy xương. Trong nước ngọt có chứa nhiều axit phosphoric. Đây là một chất phụ gia thực phẩm có khả năng làm yếu đường ruột, giảm hấp thụ canxi tại ruột.

Đường sẽ làm cản trở quá trình hấp thu canxi và cạn kiệt phốt pho trong cơ thể. Phốt pho là chất quan trọng thúc đẩy sự hấp thụ canxi.

Bạn nên hạn chế sử dụng đồ ngọt. Thay vào đó hãy tiêu thụ các thực phẩm lành mạnh như trái cây tươi, rau xanh.

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Nước hầm xương

Nhiều người cho rằng nước hầm xương chứa nhiều canxi nhưng thực tế lượng canxi từ xương hòa tan vào trong nước không nhiều. Thành phần chủ yếu trong nước hầm xương là chất béo. Hấp thụ nhiều chất béo sẽ kìm hãm sự chuyển hóa và hấp thu canxi. Ngoài ra, canxi trong nước hầm xương là canxi vô cơ, khó hấp thụ.

Vì vậy, tốt nhất mẹ không nên lạm dụng nước hầm xương. Trẻ sử dụng nước hầm xương có thể tăng cân nhưng lại thiếu canxi dẫn tới còi xương, chậm lớn, suy dinh dưỡng.

Đồ ăn nhanh

Đồ ăn nhanh luôn đem lại cho chúng ta sự nhanh gọn và tiện lợi, tuy nhiên trong đồ ăn nhanh có chứa nhiều chất làm cản trở đến quá trình đồng hóa canxi và khiến chúng khó có thể hấp thụ vào máu. Vì vậy, cả mẹ và bé đều nên tránh đồ ăn nhanh nếu không muốn bị thiếu hụt canxi. Để con có một chiều cao lý tưởng nhất thì cha mẹ nên hạn chế để con bổ sung nhóm thực phẩm này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Trà sữa

Trà sữa là loại đồ uống được nhiều người yêu thích tuy nhiên nó không tốt cho sức khỏe như bạn ý. Trà sữa đa phần được làm từ bột trà và kem béo cùng với rất nhiều đường.

Sữa trong trà sữa thường có hàm lượng protein thấp, thiếu hụt canxi và các loại vitamin A, B, D. Hàm lượng đường lớn cùng các chất phụ gia cũng làm ảnh hưởng đến sự phát triển xương khớp của trẻ.

Đồ ăn mặn

Theo nhiều khuyến cáo, bà bầu không nên ăn quá nhiều đồ ăn mặn như thực phẩm chứa nhiều muối hay cá khô vì chúng sẽ làm tăng thải canxi qua đường nước tiểu của trẻ. Phụ nữ khi mang thai ăn đồ quá mặn sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc một số căn bệnh nguy hiểm như bệnh thận, bệnh tim, tiền sản giật, tăng huyết áp… Vì vậy để bảo vệ mình và thai nhi mẹ nên hạn chế ăn đồ mặn nhé.