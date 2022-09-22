4 kỹ năng giúp bé rèn luyện khả năng tự lập và tự định hướng tương lai từ bé

ào buổi sáng đầu tiên khi con tự ra khỏi giường, tự chuẩn bị quần áo và sách vở đến trường, bố mẹ hãy thẳng thắn công nhận, khen ngợi để con cảm thấy vui vẻ, tiếp tục duy trì điều này lâu dài.

Ngoài ra, bạn có thể tặng con một chiếc đồng hồ báo thức hoặc nhẹ nhàng trao đổi phương pháp, giúp con tự thức dậy không có ai hỗ trợ. Vào buổi sáng đầu tiên khi con tự ra khỏi giường, tự chuẩn bị quần áo và sách vở đến trường, bố mẹ hãy thẳng thắn công nhận, khen ngợi để con cảm thấy vui vẻ, tiếp tục duy trì điều này lâu dài.

Hãy tưởng tượng, nếu bố mẹ đột nhiên không đánh thức vào buổi sáng và sau đó, con bị trễ học thì như thế nào. Chắc chắn khi về nhà, trẻ có thể hậm hực và đổ lỗi cho bạn, mặc dù đây là trách nhiệm của con. Một cuộc đời tự lập bắt đầu từ thói quen đơn giản là tự bước ra khỏi giường vào mỗi sáng. Hãy giải thích để con hiểu rằng, đây là kỹ năng sống cần thiết, giúp rèn luyện tinh thần trách nhiệm và hạn chế phụ thuộc vào bố mẹ.

2. Học nấu những món ăn cơ bản

Nấu ăn là một trong những kỹ năng cần thiết đối với trẻ em. Ngoài hình thành lối sống tự lập, nấu ăn giúp trẻ cân bằng dinh dưỡng, ăn uống khoa học và từ đó tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ thừa cân - béo phì. Ở giai đoạn đầu, bố mẹ nên dạy con cách đi chợ, đọc nhãn thực phẩm và bảo quản thức ăn. Sau đó, có thể hướng dẫn cho bé cách sử dụng nồi cơm điện, lò vi sóng hoặc bếp điện; cách chế biến, thái, gọt, làm sạch nguyên liệu hoặc cách nhận biết màu sắc, hình dạng và kích cỡ của thực phẩm.

Khi con đã quen thuộc với công việc cơ bản, hãy cho con tự do trong bếp, tự chuẩn bị bữa sáng cho gia đình như chiên trứng, kết hợp ngũ cốc với sữa, làm bánh mì kẹp hoặc salad rau củ. Mặc dù cách thực hiện vô cùng đơn giản, song điều này giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và đôi khi, bố mẹ có thể phát hiện tiềm năng “siêu đầu bếp” của con đấy!

3. Biết kiểm soát bản thân

Trước mỗi chuyện trẻ không vừa ý, trẻ tức giận cha mẹ nên hướng cho trẻ bình tĩnh, có thể im lặng để khi hết nóng giận sẽ bày tỏ quan điểm của mình. Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình trưởng thành không thể không tránh được những khi trẻ nóng giận. Khi nóng giận nhiều người mất kiểm soát và thường có những hành động không đúng mực. Điều này sẽ gây nhiều bất lợi cho trẻ. Chính vì vậy cha mẹ nên dạy trẻ biết kiểm soát bản thân. Trẻ 5 tuổi đã có được những nhận thức cơ bản và có thể hiểu, tiếp thu những lời người lớn nói. Vì vậy trước mỗi chuyện trẻ không vừa ý, trẻ tức giận cha mẹ nên hướng cho trẻ bình tĩnh, có thể im lặng để khi hết nóng giận sẽ bày tỏ quan điểm của mình.

4. Dạy con biết cách chọn lựa khôn ngoan

Sống tự lập, không dựa dẫm là kỹ năng quan trọng nhất để trẻ có thể tự chăm sóc được bản thân. Bố mẹ không nên làm thay mà chỉ nên hướng dẫn, hỗ trợ trẻ trong quá trình đưa ra những quyết định trong khuôn khổ cho phép, không gây nguy hiểm cho trẻ và những người khác. Ngoài ra, gợi ý cho trẻ một số hoạt động bổ ích, một vài bộ phim hay có ý nghĩa cũng là cách giúp trẻ rèn luyện tư duy, trí tuệ để có thể tự đưa ra những lựa chọn trong cuộc sống.

Đặc biệt, bố mẹ không nên lo lắng bé sẽ không biết làm, làm không đúng hay mất nhiều thời gian mà làm thay bé những công việc này. Khi trẻ được thực hành rèn luyện nhiều, bé sẽ thành thạo hơn và hình thành thói quen tự chăm sóc bản thân, từ đó bố mẹ cũng sẽ bớt “mệt mỏi” hơn.