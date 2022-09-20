Trở thành người bạn đồng hành cùng con chỉ với 3 câu hỏi trước khi ngủ

Giáo dục gia đình không ngừng phát triển và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hãy tưởng tượng rằng nếu một đứa trẻ sống trong một gia đình mà cha mẹ cãi nhau cả ngày, đứa trẻ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Sau này, khi trẻ lớn lên, cả về tình yêu, tình cảm của trẻ cũng sẽ chịu tác động không tích cực và nó còn tiếp tục ảnh hưởng tới thế hệ tiếp theo.

Sự trưởng thành của một đứa trẻ không thể tách rời với sự hướng dẫn và giáo dục của cha mẹ, và thành công của đứa trẻ cũng liên quan chặt chẽ đến giáo dục gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Sự trưởng thành của một đứa trẻ không thể tách rời với sự hướng dẫn và giáo dục của cha mẹ, và thành công của đứa trẻ cũng liên quan chặt chẽ đến giáo dục gia đình.

1. Con đã học được gì ở trường ngày hôm nay?

Đặt câu hỏi này là cho phép trẻ củng cố và xem xét kiến ​​thức đã học ở trường ngày hôm nay, và để trẻ nói ra những kiến ​​thức mới bằng lời nói của mình, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của trẻ.

Không chỉ vậy, cha mẹ cũng có thể nhân cơ hội này để trao đổi ý tưởng học tập với con cái, điều này cũng rất hữu ích để tăng cường mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

2. Điều tồi tệ nhất trong ngày hôm nay của con là gì?

Cùng con xác định chính xác những khoảnh khắc khiến con cảm thấy tồi tệ trong ngày là điều mọi cha mẹ cần làm. Nó sẽ tạo ra một mối quan hệ tin cậy hơn giữa bạn và con, cho phép chúng bày tỏ cảm xúc của mình, ngay cả đối với những điều chúng không muốn nói.

Không sao khi nói về những điều tiêu cực, chẳng hạn như lựa chọn tồi, thiếu trách nhiệm hoặc thiếu tôn trọng, vì chúng đều là những điều có thật trong cuộc sống chắc chắn sẽ xảy ra với con. Hướng dẫn con vượt qua những khoảnh khắc tồi tệ đó sẽ giúp cha mẹ dạy con cách tốt hơn để xử lý các tình huống tương tự trong tương lai. Ngoài ra, yêu cầu con thẳng thắn nói về những điều khiến trẻ tức giận sẽ giúp con học cách thể hiện cảm xúc ngay từ nhỏ.

3. Hôm nay có chuyện gì xảy ra với con không?

Để kịp thời phát hiện được tình hình của con cái như thế nào và hướng dẫn trẻ cách giải quyết vấn đề, thì sự hỏi thăm của cha mẹ là điều vô cùng cần thiết. Điều này có thể giải tỏa tâm trạng tiêu cực của trẻ, mang lại giấc ngủ ngon và gắn kết thêm mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Đặc biệt đối với trẻ đang còn trong độ tuổi đi học, cha mẹ chú ý nắm bắt tình hình việc trẻ ở trường, kịp thời phát hiện điều bất thường và có cách giải quyết hợp lý. Đến khi đó, cha mẹ sẽ có thể giống như những người bạn thân thiết nhất với trẻ, khiến trẻ có thể dễ dàng chia sẻ một số chuyện riêng và tiết lộ những bí nho nhỏ của mình.