3 điều rút ra từ mối quan hệ cha mẹ - con cái của tỉ phú Bill Gates tạo nền tảng cho một gia đình hạnh phúc

Trong nhiều cuộc phỏng vấn và cả trên blog của mình - Gates Notes, ông đã chia sẻ rất vui vẻ về mối quan hệ gắn bó mà ông có với cha mẹ mình đã duy trì trong suốt cuộc đời.

Bill Gates là con của ông William H. Gates Sr. và bà Mary Maxwell Gates, sinh tại Seattle, Washington vào ngày 28 tháng 10 năm 1955.

Bài học từ mối quan hệ của Gates với cha mẹ luôn tạo động lực và là niềm cảm hứng vô tận cho mọi bậc cha mẹ nên tham khảo những điều cần thiết để nuôi dạy một đứa trẻ và cách tỷ phú đã được áp dụng trong cuộc sống như thế nào.

Gates mất mẹ vào năm 1994 vì bệnh ung thư vú. Cha của ông, William H. Gates Sr. qua đời vì bệnh Alzheimer vào ngày 14 tháng 9 năm 2020.

Ba mẹ đã cho ông ấy tự do làm bất cứ điều gì ông ấy thích làm

"Điều bạn làm trong độ tuổi từ 13 đến 18 bạn sẽ rất khắc sâu và đó là điều mà bạn giúp có cơ hội trở thành đẳng cấp thế giới sau này", ông ấy chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016. Tuổi mới lớn sẽ đốt cháy một niềm đam mê khó có thể dập tắt.

Ông ấy là người có thái độ khá quậy phá khi còn nhỏ, Bill Gates đã được bố mẹ đưa đến gặp bác sĩ tâm lý. "Anh ấy có những ý tưởng rất cố định về một số thứ. Động lực của gia đình là bạn không nên bỏ qua anh ấy vì những điều như vậy, đó là sự lãng phí thời gian", cha anh ấy viết trong cuốn sách "Thể hiện cho cuộc sống". Năm 2009, trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, ông ấy từng nói rằng ở tuổi 13, ông ấy dành phần lớn thời gian xa nhà, nghỉ đêm để tận hưởng việc sử dụng công nghệ tại Đại học Washington.



Bill Gates cho biết kết quả của buổi trị liệu sau đó rất dễ chịu trong một cuộc phỏng vấn và nói thêm rằng ông ấy đã vượt qua điều đó vào năm 14 tuổi, điều này thật tốt vì khi đó bố mẹ ông ấy rất ủng hộ những gì ông muốn làm.

Theo Britannica, "Gates đã viết chương trình phần mềm đầu tiên của mình ở tuổi 13. Ở trường trung học, ông đã giúp thành lập một nhóm lập trình viên vi tính hóa hệ thống tính lương của trường họ và thành lập Traf-O-Data, một công ty bán các hệ thống đếm lưu lượng truy cập cho chính quyền địa phương."

Một chút tự do đã cho anh thấy anh thực sự muốn làm gì đó trong đời. Chăm con cái là trách nhiệm của bạn nhưng tương lai của chúng thì khôn,; tham vọng của chúng cũng không phải nhiệm vụ của cha mẹ. Hãy cho con không gian để nuôi dưỡng đam mê, khát khao và tài năng.

Khuyến khích ông ấy theo đuổi những thứ ông ấy không giỏi

Mặc dù Bill Gates là một người đa kỹ năng, nhưng có một số hoạt động mà ông đặc biệt không quan tâm khi còn nhỏ. "Gates giỏi nhiều thứ, nhưng cha mẹ ông ấy cũng thúc đẩy ông ấy làm những thứ anh ấy không giỏi như bơi lội, đá bóng và bóng đá. Họ cũng khuyến khích ông ấy đi học nhạc (Theo lời ông Gates, ông đã thử chơi trombone, nhưng rất ít thành công)", một báo cáo của CNBC cho biết.

Cha mẹ thường từ bỏ và theo cách gián tiếp khuyến khích đứa trẻ từ bỏ nếu một số việc dẫn đến thất bại. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ, những nỗ lực lặp đi lặp lại một điều gì đó sẽ không bao giờ vô ích.

Không có gì là do thượng đế ban tặng hay thần thánh ban tặng ngya từ đầu. Làm việc chăm chỉ và lao động sẽ giúp bạn đạt được điều không thể đạt được.

Ba mẹ đã giúp ông ấy trong việc thiết lập kỳ vọng và mục tiêu của mình

Họ không bao giờ mong đợi ông ta là một tỷ phú. Họ chỉ muốn ông trở thành một người tốt và có học thức. "Kỳ vọng của bà nhà và của tôi là kỳ vọng rất bình thường của những người có con học đại học rằng chúng sẽ có được bằng cấp", cha ông nói với một tạp chí.

Khi Bill Gates quyết định bỏ học Harvard, cha mẹ ông đã ủng hộ ông mặc dù đó là một quyết định khó khăn.

Nhiều bậc cha mẹ đẩy ước mơ và hoài bão của họ lên con mình. Mặc dù cha mẹ khao khát con cái của họ thành đạt ở lĩnh vực họ muốn là điều tự nhiên, nhưng việc thúc đẩy chúng vượt qua cuộc hành trình mà không có sự chuẩn bị trước và không nhận thức được chẳng khác gì một sự nguỵ biện. Gánh nặng quá mức đối với trẻ em sẽ không chỉ cản trở sự phát triển của chúng mà còn hạn chế phạm vi học hỏi của chúng về những điều mới. Bất cứ điều gì bạn học được với tư cách là cha mẹ, có thể trở nên thừa sau những năm nhất định. Đó là điều rất cần thiết để dạy cho đứa trẻ về thời đại hiện nay.

Theo Times of India