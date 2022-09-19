3 cách giao tiếp với trẻ cực kỳ hiệu quả không cần lớn tiếng bé vẫn nghe lời

Việc chúng ta càng lớn tiếng la mắng chỉ khiến trẻ càng kháng cự. Hãy học ngay 3 cách giao tiếp giúp trẻ ngoan ngoãn vâng lời hơn nhé

Nói chuyện tích cực

Cách nói chuyện nhẹ nhàng với giọng điệu tươi vui sẽ kích thích trẻ chú ý và nghe lời hơn. Ảnh minh họa: Internet

Đừng cấm cản hoặc lúc nào cũng nói “không” với con. Làm như vậy chỉ khiến bé cảm thấy ám ảnh hoặc lo sợ quá mức khi nghe theo mệnh lệnh của bố mẹ. Thay vì nói những gì con không được làm, hãy nói những gì bạn muốn con làm. Bố mẹ cũng không nên sử dụng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích con. Trẻ có xu hướng ít nói chuyện với những ai giao tiếp với bé như vậy. Cách nói chuyện nhẹ nhàng với giọng điệu tươi vui sẽ kích thích trẻ chú ý và nghe lời hơn.

Đừng hỏi khó

Khi con làm sai một cái gì đó, nhiều bà mẹ quen miệng luôn hỏi: "Sao con lại làm thể?". Tuy chỉ là một câu hỏi bạn nghĩ rằng đơn giản nhưng thực ra câu hỏi này của mẹ là đang làm khó con. Đôi khi chính người lớn có những lúc còn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy mà. Mẹ nên xem xét mức độ hiểu biết của trẻ dựa trên độ tuổi của con. Bé càng ít tuổi thì yêu cầu của mẹ phải càng ngắn và đơn giản. Mẹ nên bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản như: "Con có thể kể lại cho mẹ chuyện gì xảy ra?", "Con đã thấy gì?", "Con định làm gì?"...

Để bé nhắc lại yêu cầu của mẹ

Nhiều mẹ không biết con đã hiểu lời của mình chưa và hỏi lại “Con có hiểu không?”. Nhưng điều này đôi khi làm bé lo lắng mà nói là “hiểu” dù bé chưa hiểu rõ. Mẹ nên nhẹ nhàng đề nghị con nhắc lại một yêu cầu của mình. Nếu bé không nhắc được tức là yêu cầu của mẹ quá dài và quá phức tạp. Lúc đó, mẹ nên nhắc lại cho con bằng một yêu cầu ngắn gọn và đơn giản, dễ nhớ hơn.

Đây là cách mà phụ huynh hay làm để kiểm tra độ nhớ của con. Thay vì yêu cầu con làm ngay việc mà mình đã nói thì bạn hãy hỏi lại:" Mẹ nhắc con làm gì nhỉ?" Bé sẽ trả lời tăm tắp các câu hỏi của bạn và thực hiện những yêu cầu mà bạn đã đặt ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-cach-giao-tiep-voi-tre-cuc-ky-hieu-qua-khong-can-lon-tieng-be-van-nghe-loi-499751.html