12 loại thực phẩm giàu canxi cho bé, mẹ nhất định phải biết

Sữa và các chế phẩm từ sữa như: sữa chua, váng sữa, phô mai,... là nguồn cung cấp canxi dồi dào cho bé. Thông thường, một ly sữa khoảng 200ml có thể chứa tới 300mg canxi. Vì vậy nếu muốn bé hấp thụ đủ canxi, mẹ nên lưu ý thực đơn của bé không thể thiếu sữa.

Nguồn canxi từ thực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của bé, đặc biệt là đối với hệ xương, cơ, răng. Để bé có thể phát triển khỏe mạnh, cao lớn, thông minh, tránh tình trạng bé bị còi xương, suy dinh dưỡng hoặc thấp bé, mẹ nhất định phải biết 12 loại thực phẩm giàu canxi cho bé dưới đây.

Đậu nành chứa nguồn canxi phong phú và lành mạnh cần thiết cho bé. Mẹ có thể bổ sung bằng sữa đậu nành nguyên chất hoặc sữa chua đậu nành. Ngoài ra, các sản phẩm làm từ đậu nành như đậu phụ cũng là một gợi ý cho mẹ lựa chọn.

Ngoài ra, sữa còn cung cấp lượng dưỡng chất cần thiết cho bé, giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt hơn, ổn định hơn và rất có lợi cho sự phát triển trí não. Đặc biệt, sữa là thực phẩm giàu canxi cho trẻ sơ sinh rất tốt vì giai đoạn đầu, bé chưa thể bổ sung qua thức ăn.

Đậu nành chứa canxi và nhiều dưỡng chất tốt cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Súp lơ xanh

Trong các loại rau thì súp lơ xanh luôn ở trong danh sách thực phẩm giàu canxi nhất. Nếu bé ăn 100g súp lơ xanh sẽ bổ sung được 57mg canxi. Loại rau này là thực phẩm giàu canxi cho bé ăn dặm rất phù hợp. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý xay nhuyễn khi nấu bột để các bé có thể hấp thụ lượng canxi tối đa.

Đậu cove

Đậu cove là loại đậu chứa rất nhiều canxi giúp cải thiện và hỗ trợ nâng cao sự khỏe mạnh, dẻo dai của xương khớp. Ngoài ra, đậu cove còn cung cấp một lượng đáng kể vitamin K, C, A và protein rất tốt cho sự phát triển và tăng sức đề kháng cho trẻ.

Các loại hạt

Một số loại hạt như: mè, vừng, hạnh nhân, óc chó,... đều là những thực phẩm giàu canxi cho bé. Ngoài ra, các loại hạt còn chứa lượng chất béo không bão hòa rất lành mạnh và an toàn cho bé. Vì vậy, bổ sung hạt sẽ giúp bé bổ sung lượng canxi dồi dào và nhiều dưỡng chất cần thiết khác.

Các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân bổ sung canxi và chất béo không bão hòa - Ảnh minh họa: Internet.

Cá biển

Một số loại cá biển như: cá mòi có hàm lượng canxi lên tới 57% sẽ là nguồn dồi dào giúp mẹ bổ sung canxi cho bé. Bên cạnh cá mòi, mẹ cũng có thể chọn một số thực phẩm giàu canxi cho trẻ như tôm, cua để đa dạng món ăn cho con.

Cá mòi chứa hàm lượng canxi rất cao - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, các loại cá biển còn chứa rất nhiều Omega-3, iot, magie hỗ trợ phát triển trí não toàn diện nhất. Vì vậy, nếu mẹ muốn bé cao lớn, thông minh thì nhất thiết hãy cho bé ăn dặm bằng các loại cá biển.

Một số loại trái cây

Ngoài những thực đơn món chính, mẹ cũng nên bổ sung thực phẩm giàu canxi cho bé bằng hoa quả để đa dạng món ăn cho bé. Một số loại quả như: đu đủ, cam, bưởi không những giàu canxi mà còn cung cấp rất nhiều vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, chất xơ giúp bé tiêu hóa tốt, nhuận tràng.

Khoai lang

Theo các số liệu nghiên cứu, trong 150g khoai lang có chứa 55mg canxi. Mẹ có thể bổ sung canxi qua khoai lang trong bữa chính hoặc cho bé ăn thêm bữa phụ. Khoai lang còn giúp bé tránh được các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu hay táo bón.

Trứng gà

Trứng gà là một trong những thực phẩm nhiều canxi cho bé khá phổ biến. Trứng gà dễ kiếm và chế biến đơn giản nên mẹ có thể dễ dàng đưa vào thực đơn. Hơn nữa, các bé khi mới ăn dặm đều rất thích ăn trứng vì dễ ăn, ngon miệng. Mẹ có thể quấy trực tiếp vào cháo hoặc bột ăn dặm cho bé.

Cháo trứng gà ăn dặm bổ sung canxi dồi dào cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, trứng gà còn chứa hàm lượng protein tốt, lượng vitamin đa dạng, phong phú rất bổ dưỡng cho trẻ. Tuy nhiên, nếu cho bé ăn lần đầu, mẹ cần xem xét bé có bị dị ứng hay không rồi mới cho bé ăn.

Rau dền và cải xoăn

Không chỉ là loại rau chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe, rau dền và cải xoăn còn cung cấp lượng canxi lý tưởng cho sự phát triển chiều cao của bé. Ngoài ra, rau dền còn rất bổ máu cho bé.

Cải xoăn cung cấp canxi và nhiều vitamin cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Tảo biển đỏ

Danh sách các thực phẩm giàu canxi cho bé chắc chắn không thể thiếu tảo biển đỏ. Đây là thực phẩm quý cung cấp đến 30% canxi cho bé. Ngoài ra, tảo biển đỏ còn chứa hàm lượng Magie và rất nhiều khoáng chất khác cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển của bé.

>>> Xem thêm:

- Thực phẩm giàu canxi cho bà bầu theo từng giai đoạn từ khi mang thai đến sau sinh

- Những thực phẩm giàu canxi tốt cho sức khỏe của bạn

Bí đỏ

Các mẹ đã từng cho bé ăn dặm chắc chắn không còn xa lạ với bí đỏ. Bí đỏ không chỉ cung cấp lượng vitamin A tốt cho mắt mà còn chứa rất nhiều canxi hỗ trợ phát triển xương khớp tốt. Mẹ có thể cho bé ăn dặm bằng cháo hoặc bột bí đỏ.

Trên đây là 12 loại thực phẩm giàu canxi cho bé mẹ nhất định phải biết. Mẹ nên bổ sung canxi cho bé qua các nguồn thực phẩm đa dạng khác nhau, từ cá, thịt, hạt, rau xanh, sữa,... để bé có thể hấp thụ canxi tối đa nhất.