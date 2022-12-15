Bất ngờ với những công hiệu của nước ép cần tây

Vậy tại sao nước ép cần tây lại được nhiều ngôi sao ưa chuộng đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cần tây được biết đến là loại rau quen thuộc trong thực đơn bữa ăn hàng ngày. Không chỉ được chọn dùng làm nguyên liệu cho nhiều món ăn ngon, tăng thêm hương vị món ăn, cần tây còn được dùng làm nước ép và gây sốt trên mạng xã hội. Nước ép cần tây được nhiều ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Lam Trường, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, MC Diệp Chi, Kylie Jenner kiên trì sử dụng.

Bên cạnh đó, trong cần tây có chứa hàm lượng chất xơ cao giúp hỗ trợ tối đa khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng. Nhờ hiệu quả giảm tác hại của các chất độc và giúp no lâu, giảm sự thèm ăn nên giúp quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, trong cần tây có chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Cụ thể, trong 100g cần tây chứa gần 95% nước cùng nhiều vitamin, protein và chất khoáng. Đặc biệt, cần tây có chứa hàm lượng vitamin K rất cao, trung bình trong khoảng 250g cần tây chứa đến 30% lượng vitamin K mà cơ thể cần mỗi ngày.

10 tác dụng của nước ép cần tây

+ Giảm viêm

Nước ép cần tây chứa chất polyacetylen và luteolin, giúp ức chế enzym gây ra phản ứng viêm trong cơ thể và mang đến hiệu quả giảm đau cho người bị viêm khớp.

Chính vì vậy, nếu thêm nước ép cần tây vào chế độ ăn uống mỗi ngày thì bạn sẽ thấy các triệu chứng viêm nhiễm sau một hoặc hai tuần được giảm đáng kể đấy nhé!

Nước ép cần tây có công dụng giảm triệu chứng viêm nhiềm hiệu quả!

+ Giảm huyết áp

Bệnh huyết áp cao là nỗi lo khiến nhiều người không khỏi lo lắng, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Tuy nhiên, với thói quen uống nước ép rau cần tây bạn sẽ không cần phải quá lo lắng nữa nhé! Đây là cách bình ổn huyết áp được nhiều bác sĩ khuyến cáo, bởi trong loại rau này có chứa chất Phthalide giúp giảm mức độ kích thích và căng thẳng trong mạch máu, mở rộng mạch để máu lưu thông. Từ đó giúp huyết áp duy trì ở mức bình ổn, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch hay đau tim, đột quỵ.

+ Giảm cân

Đây được xem là "công thần" trong chế độ giảm cân an toàn của nhiều chị em. Nhờ vào thành phần chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, cùng 95% là nước và các khoáng chất hữu ích cho cơ thể, nước ép cần tây giúp mang đến cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vô cùng hiệu quả.

Dùng nước ép cần tây sẽ giúp sở hữu vóc dáng thon gọn hiệu quả, an toàn

+ Trẻ hoá cơ thể

Với hàm lượng kali cao, dùng nước ép cần tây giúp làn da săn chắc, khỏe mạnh. Đồng thời, cung cấp các chất chống oxy hóa, mang đến làn da trẻ trung, tươi tắn hơn cho người sử dụng.

+ Tăng cường sức khỏe tim mạch

Trong cần tây có chứa chất phthalide sẽ giúp cơ bắp cũng như các mao mạch được thư giãn, từ đó, duy trì huyết áp ở mức ổn định. Đồng thời, chất coumarins trong nước ép rau cần tây sẽ điều hòa lượng cortisol trong cơ thể và giảm huyết khối, giúp hệ tim mạch của bạn được khỏe mạnh hơn!

Dùng cần tây giúp duy trì huyết áp ở mức ổn định

+ Giúp ngủ ngon và sâu giấc

Thiếu hụt magie là nguyên nhân dẫn đến chứng khó ngủ, mệt mỏi. Trong khi đó, kết quả nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, uống nước ép cần tây sẽ bổ sung lượng magie giúp các tế bào và mô cơ dịu đi, từ đó thư giãn tâm trí và chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Do đó, đừng quên uống nước ép cần tây để ngủ dễ dàng và thức dậy sảng khoái hơn nhé!

+ Nhuận tràng

Trong nước ép cần tây chứa các enzyme tăng cường axit clohydric trong dạ dày, giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng. Không chỉ vậy, cần tây còn có chứa nhiều dưỡng chất kích thích hệ tiêu hóa giúp nhuận tràng tự nhiên hơn nữa đấy.

Nước ép cần tây giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng

+ Cải thiện thị lực

Cần tây cung cấp hàm lượng cao vitamin, trong đó có vitamin A mang đến đôi mắt sáng khỏe. Chính vì vậy, việc thường xuyên uống nước ép rau cần tây sẽ giúp tránh bệnh đục thủy tinh thể và bảo vệ mắt, chống lại chứng thoái hóa điểm vàng.

Dùng nước ép rau cần tây là lựa chọn rất tốt cho trẻ nhỏ và người già đang mắc các triệu chứng suy giảm thị lực.

+ Phòng ngừa ung thư

Thật bất ngờ phải không nào?! Trong nước ép cần tây có chứa các hợp chất chống ung thư như furanocoumarins, flavonoids, axit phenolic...giúp ngăn sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư hiệu quả.

Nước ép cần tây chứa các hợp chất giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả!

Đồng thời, nước ép cần tây còn cung cấp các chất như phthalides, flavonoid, polyacetylenes và coumarin,... giúp tăng cường sự hoạt động cho các tế bào bạch cầu, ngăn ngừa ung thư.

+ Tăng độ khỏe mạnh của xương

Đối với những người bị viêm khớp, nước ép cần tây thực sự là thức uống rất tốt bới chứa nhiều canxi và silic - đây là những chất giúp tăng cường độ chắc khỏe của xương khớp.

Nước ép cần tây rất hữu ích cho những người bị vấn để về khớp!

Những công thức nước ép rau cần tây ngon và bổ dưỡng

Bởi cần tây có mùi khá nồng nên không phải ai cũng có thể uống được nước ép rau cần tây. Tuy nhiên, bạn chỉ cần khéo léo kết hợp với một số loại rau củ khác là thức uống này sẽ dễ uống hơn và còn càng thêm hữu ích cho sức khỏe nữa đấy!

+ Nước ép cần tây, táo, mật ong

Táo và mật ong có vị ngọt và thơm dịu nhẹ sẽ át đi mùi nồng của cần tây. Đồng thời, cần tây và táo có chứa nhiều chất xơ và dưỡng chất mang đến cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và đào thải chất độc, thanh lọc cơ thể, bình ổn huyết áp và cholesterol.

+ Nước ép cần tây và cà chua

Đây là công thức nước ép mang đến hiệu quả cho mắt và da. Trong cần tây và cải chua đều có chứa lượng vitamin A dồi dào giúp cải thiện, tăng cường thị giác hiệu quả. Trong khi đó, cà chua có chứa chất dinh dưỡng sẽ mang đến làn da khỏe đẹp và tươi sáng cho bạn!

+ Nước ép cần tây và dưa leo

Đây là công thức nước ép thanh mát đặc biệt phù hợp trong những ngày hè oi bức. Cần tây mang đến nhiều tác dụng đối với sức khỏe là điều không thể bàn cãi, bên cạnh đó, dưa leo cũng rất bổ dưỡng và chứa lượng khoáng chất dồi dào cùng nhiều vitamin bổ dưỡng. Quả là một sự kết hợp đơn giản mà tuyệt vời phải không nào?!

Nước ép cần tây và dưa leo giàu vitamin và khoáng chất bổ dưỡng!

Một số lưu ý cần nắm khi làm nước ép cần tây

- Cần kiểm tra thật kỹ khi chọn mua cần tây. Đây là loại rau nổi tiếng có nhiều thuốc trừ sâu nên tốt nhất là bạn hãy chọn mua ở siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm uy tín.

- Mỗi ngày chỉ nên dùng lượng nước ép cần tây lý tưởng là 500ml. Đối với những người bị bệnh mãn tính, thì nên uống 1 lít nước ép mỗi ngày.

- Nên dùng nước ép cần tây ngay sau khi pha để giữ trọn vẹn chất dinh dưỡng nhất. Đồng thời nên bảo quản nước ép lạnh trong chai thủy tinh và sử dụng hết trong vòng 24 giờ.

Buổi sáng là thời điểm thích hợp nhất để thưởng thức một ly nước ép cần tây!

- Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để uống nức ép cần tây và hấp thụ hiệu quả những dưỡng chất. Bởi vào thời điểm này, nước ép cần tây sẽ hỗ trợ đẩy mạnh quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề như táo bón, đầy hơi, trào ngược dạ dày, nổi mụn trứng cá,...

Các cách chế biến nước ép cần tây

1. Cách làm nước ép cần tây trong máy ép trái cây

Dùng 1 bó cần tây hữu cơ, cắt bỏ phần gốc để tách phần cuống.

Rửa chúng bằng nước sạch để loại bỏ các mảnh vụn.

Cho cần tây qua máy ép trái cây là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

2. Cách làm nước ép cần tây trong máy xay sinh tố.

- Dùng 1 bó cần tây hữu cơ và cắt bỏ phần gốc để tách phần cuống.

- Rửa chúng bằng nước sạch để loại bỏ các mảnh vụn.

- Cắt cuống cần tây thành từng đoạn và cho vào máy xay.

- Tiến hành thêm 1/4 cốc nước tinh khiết và tiến hành xay cho đến khi thu được hỗn hợp mịn.

- Đến đây thì bạn chỉ cần lọc qua màn lọc lấy nước hoặc có thể uống cả nếu thích nhé.

Mẹo chọn mua cần tây tươi ngon

Cần tây to sẽ giúp nước ép có vị thanh và dễ uống hơn!

- Bạn nên chọn những cây cần tây có lá to đều, màu xanh sáng, có cọng rau non trắng và tròn đều nhau.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những bó cần tây to vì nó sẽ giúp cho thức uống có vị thanh, mùi đỡ nồng hơn so với những bó cần tây nhỏ.

- Tránh chọn những cây cần tây có lá bị héo úa hay dập úng.

Tóm lại, rau cần tây nói chung và nước ép cần tây có chứa rất nhiều các dưỡng chất quý và mang lại cho sức khỏe nhiều tác dụng tuyệt vời, đã vậy còn có cách chế biến siêu đơn giản và tiết kiệm nữa. Với món thức uống tuyệt vời như này, các chị em hãy bổ sung ngay nước ép cần tây vào thực đơn của mình để nhanh chóng sở hữu vóc dáng chuẩn, làn da đẹp như ngôi sao nhé!