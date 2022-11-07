Xôn xao hình ảnh về cặp chị em sinh đôi người Việt nhưng da trắng, tóc vàng, mắt xanh tự nhiên y như búp bê sống

Nhịp sống trẻ 07/11/2022 19:39

Mặc dù có ngoại hình khác biệt so với số đông nhưng hai bé gái trông vẫn vô cùng xinh xắn, hoạt bát, đáng yêu như thiên thần khiến nhiều người xuýt xoa.

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh cặp chị em song sinh có ngoại hình vô cùng xinh xắn như búp bê tại Việt Nam. Theo đó, câu chuyện thu hút sự quan tâm của nhiều người được đăng tải trên trang facebook “Độc lạ Bình Dương”, cụ thể hình ảnh đăng tải nói về hai bé gái sở hữu nước da trắng, mái tóc vàng, mắt xanh tự nhiên mặc dù là người Việt 100%. Do ngoại hình khác biệt này khiến hai bé gái từ nhỏ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.

Xôn xao hình ảnh về cặp chị em sinh đôi người Việt nhưng da trắng, tóc vàng, mắt xanh tự nhiên y như búp bê sống - Ảnh 1

Xôn xao hình ảnh về cặp chị em sinh đôi người Việt nhưng da trắng, tóc vàng, mắt xanh tự nhiên y như búp bê sống. (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)

Theo như chia sẻ của chủ kênh, hai bé gái là con của một gia đình công nhân quê ở Sóc Trăng, hiện đang thuê trọ và sinh sống tại Bình Dương. Nếu chỉ nhìn hình ảnh hai đứa trẻ mà không biết bố mẹ là ai, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ hai cô bé là người nước ngoài. Tuy nhiên, sở dĩ hai bé có ngoại hình như vậy là do mắc căn bệnh bạch tạng

Xôn xao hình ảnh về cặp chị em sinh đôi người Việt nhưng da trắng, tóc vàng, mắt xanh tự nhiên y như búp bê sống - Ảnh 2

Xôn xao hình ảnh về cặp chị em sinh đôi người Việt nhưng da trắng, tóc vàng, mắt xanh tự nhiên y như búp bê sống - Ảnh 3
Hai bé gái sinh đôi nhìn rất bụ bẫm, đáng yêu với khuôn mặt tròn trịa, lúc nào cũng chạy nhảy lon ton trước ngõ. (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)

Nói về bệnh bạch tạng, đây là một loại bệnh được xác định là một dạng rối loạn di truyền đặc trưng bởi tình trạng thiếu hụt melanin, sắc tố quyết định màu sắc của da, tóc và mắt, xảy ra khi bố hoặc mẹ xuất hiện gen lặn đồng hợp tử kết hợp với nhau sẽ sinh con ra bị bạch tạng. Theo đó, người mắc căn bệnh này cơ thể sẽ bị khiếm khuyết men tyrosinase (giúp tham gia vào việc sản xuất melanin) từ đó khiến cho da, tóc, lông của họ mất sắc tố. Những người mắc bệnh bạch tạng dễ bị ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời hơn những người bình thường. Do đó, họ được khuyến cáo tránh ánh nắng trực tiếp để không làm tổn thương da và mắt.

Xôn xao hình ảnh về cặp chị em sinh đôi người Việt nhưng da trắng, tóc vàng, mắt xanh tự nhiên y như búp bê sống - Ảnh 4Xôn xao hình ảnh về cặp chị em sinh đôi người Việt nhưng da trắng, tóc vàng, mắt xanh tự nhiên y như búp bê sống - Ảnh 5

Xôn xao hình ảnh về cặp chị em sinh đôi người Việt nhưng da trắng, tóc vàng, mắt xanh tự nhiên y như búp bê sống - Ảnh 6
Cặp chị em sinh đôi gây bão mạng vì vẻ đẹp khác lạ của mình. (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Xôn xao hình ảnh về cặp chị em sinh đôi người Việt nhưng da trắng, tóc vàng, mắt xanh tự nhiên y như búp bê sống - Ảnh 7
Người mẹ rất lo lắng cho tương lai sau này của các con. (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)

Trước diện mạo khác biệt của hai cô con gái, mẹ của cặp sinh đôi cảm thấy lo lắng không biết tương lai của các con lớn lên sẽ ra sao, tâm sự với chủ kênh "Độc lạ Bình Dương" mẹ hai cháu cho biết:

“Lúc nó mới lọt lòng ra ai cũng bất ngờ, cả bác sĩ trong bệnh viện cũng bất ngờ nữa. Sau tìm hiểu thì mới biết đó là chứng bệnh bạch tạng. Hai đứa sau này lo nhiều, vừa sinh nó ra thấy vậy tuyệt vọng lắm. Mình thì không sao nhưng mà nó bị vậy tội nghiệp nó, ảnh hưởng tới tương lai của nó. Nhiều người dòm ngó, nhìn tới nhìn lui không biết sao nó lại như vậy.”

Xôn xao hình ảnh về cặp chị em sinh đôi người Việt nhưng da trắng, tóc vàng, mắt xanh tự nhiên y như búp bê sống - Ảnh 8
Mặc dù có ngoại hình khác biệt so với số đông nhưng hai bé gái trông vẫn vô cùng xinh xắn, hoạt bát, đáng yêu. (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)

Sau khi hình ảnh về hai bé gái sinh đôi xinh như búp bê được chia sẻ rầm rộ, cặp chị em nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen. Nhiều người để lại bình luận khen hai bé gái dễ thương đồng thời chúc cả hai sẽ lớn lên thật khỏe mạnh. 

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