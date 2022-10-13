Không muốn bị so sánh về nhan sắc, cặp chị em sinh đôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để giống y hệt nhau

Tự ti vì bị “soi mói” nhan sắc xem ai xinh hơn, ai thông minh hơn... cặp chị em sinh đôi quyết đi “trùng tu” dung mạo để được y hệt nhau như 2 giọt nước.

Nhiều người luôn cho rằng những cặp đôi song sinh thì luôn có vẻ ngoài giống nhau như "đúc" khiến mọi người khó nhận ra. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn có nhiều cặp song sinh có gương mặt không quá giống nhau, do sinh khác trứng, điều này khiến người ngoài khi nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra đâu là chị, đâu là em. Vì lẽ đó, mà một số người thường hay đem các cặp chị em sinh đôi ra để so sánh xem ai đẹp hơn, giống hoặc khác nhau ở điểm nào. Khi bị đem ra bàn tán, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu. Cặp chị em song sinh đã quyết định đi thẩm mỹ để giống hệt nhau vì vị so sánh nhan sắc. (Ảnh: Dailymail) Mới đây, câu chuyện về một cặp chị em song sinh khá nổi tiếng tại Nhật quyết đi "chỉnh sửa" nhan sắc để giống y hệt nhau gây chú ý khi được đăng tải trên tờ Dailymail. Theo đó, cặp chị em sinh đôi là Chie - Chika Yoshikawa (34 tuổi) có nhiều sự khác biệt, không hoàn toàn giống nhau, nên thường bị đem ra so sánh trong quá khứ. Chính vì vậy, họ đã phẫu thuật thẫm mỹ để có vẻ ngoài trong giống nhau.

Cặp chị em đã sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn để làm sao cho giống hệt nhau.(Ảnh: Dailymail) Theo như chia sẻ, từ khi còn nhỏ cho tới lúc lớn lên, Chie và Chika luôn bị mang ra "cân đo" xem ai xinh hơn, ai thông minh hơn, ai mạnh mẽ hơn...Tự ti vì bị “soi mói” nhan sắc, cả hai quyết định đi “trùng tu” dung mạo để được y hệt nhau như 2 giọt nước. Hiện tại, cả 2 được đánh giá là giống nhau, đến cả những người thân của họ cũng khó mà đoán được đâu là chị, đâu là em. Chie và Chika thừa nhận họ rất dễ rơi vào tình trạng lạm dụng thẩm mỹ. (Ảnh: Dailymail) Cặp chị em sinh đôi có vẻ ngoài hệt búp bê sau khi can thiệp chỉnh sửa nhan sắc. (Ảnh: Dailymail) Nhan sắc hậu phẩu thuật của Chie và Chika nhận được nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: Dailymail) Được biệt, Chie và Chika đã phải bỏ ra hơn 40 triệu yên tiền Nhật (tương đương hơn 6 tỷ VND) để trải qua các ca phẩu thuật thay đổi gương mặt như làm đầy mặt, cắt mí, nâng mũi, gọt hàm.... Dù trải qua nhiều cuộc "dao kéo", mất thời gian khá dài để hồi phục nhưng cặp chị em song sinh vẫn chưa bao giờ hối hận với việc mình đã làm.

Chie và Chika thừa nhận họ rất dễ rơi vào tình trạng lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, dù đã "chỉnh sửa" để tự tin hơn, nhưng Chie từng chia sẻ, trong một lần cô chụp ảnh đăng lên mạng, cô đã bị mọi người ùa vào chê bai về chiếc mũi. Điều này khiến cô cảm thấy buồn bã và đi sửa lại tới 5 lần. Tuy nhiên, cuối cùng cô phải dừng lại vì nhận ra bản thân mình không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Giờ đây, khi đã trải qua nhiều cuộc chỉnh sửa nhan sắc, hai chị em sinh đôi Chie và Chika đã cảm thấy không cần phải chạy theo các xu hướng làm đẹp, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được.

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