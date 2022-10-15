Bé gái Việt 5 tuổi nổi khắp Hàn Quốc, giờ 14 tuổi ra dáng thiếu nữ, xinh đẹp rạng ngời

Bé gái Việt 5 tuổi nổi khắp Hàn Quốc, giờ 14 tuổi ra dáng thiếu nữ, đẹp trong trẻo như ngọc Từ khi bước vào độ tuổi dậy thì, Da Young ngày càng xinh đẹp. Những đường nét thanh thoát trên gương mặt ngày càng lộ rõ. Nhiều người mạnh dạn dự đoán cô nhóc chắc chắn sẽ sớm trở thành một mỹ nhân.

Cách đây 9 năm, các idol Kpop rộ lên chương trình Hello Baby – trong đó các idol sẽ đảm nhận chăm sóc một em bé bất kỳ. Trong số những em bé vô cùng đáng yêu đó, có một bé gái nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cô nhóc có đôi mắt to tròn, làn da trắng như búp bê vô cùng đáng yêu. Nhiều fan hâm mộ Việt Nam còn phát hiện bé gái này là con lai mang 2 dòng máu Việt - Hàn.

Mới đây, Da Young vừa cập nhật hình ảnh mới nhất của mình. Cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao. Hiện tại, Da Young đã bước sang tuổi 14. Cô nàng đang học trung học. Có thể thấy cô nhóc ngày nào nay đã trổ mã.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Da Young rất hiếm khi cập nhật hình ảnh của mình trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò về nhan sắc của cô bé. Bố mẹ Da Young cho biết họ muốn cô bé tập trung vào việc học hơn.

Mới 14 tuổi nhưng Da Young sở hữu vóc dáng khá ấn tượng, đôi chân thon, dài miên man. Đây là điều không ít chị em ao ước có được. Cô bé vẫn sở hữu nét đẹp trong trẻo như hôm nào. Đôi mắt to tròn vẫn thế, gương mặt tròn đáng yêu năm xưa giờ đã thanh thoát hơn.

Có thể thấy, Da Young đến trường rất giản dị. Gương mặt hoàn toàn tự nhiên, chẳng cần son phấn, em vẫn toả sáng với gương mặt mộc của mình.

Dù diện mạo của bố mẹ Da Young chưa bao giờ được công khai, nhưng dựa vào nhan sắc cực phẩm này thì có thể đoán được bố mẹ của Da Young cũng “không phải dạng vừa”.

Da Young sở hữu làn da trắng hồng, không tì vết, dù đang ở độ tuổi dậy thì. Đôi mắt to tròn cùng đôi môi căng mọng cũng là điểm đắt giá trên gương mặt của cô bé. Cũng có thể, vừa mang 1 nửa gene Hàn lại sinh sống tại Hàn nên Da Young thừa hưởng nhiều điều kiện để có làn da đẹp không tì vết như thế.

Tại sao da người Hàn thường rất đẹp?

1. Gen bẩm sinh

Về địa lý, Hàn Quốc gần với Trung Quốc và Nhật Bản nhưng các bộ gen có điểm khác biệt rõ ràng. Phần lớn tổ tiên người Hàn Quốc đến từ Siberia, vùng đất được biết đến với thời tiết khá khắc nghiệt và lạnh giá. Vì vậy, mức độ sắc tố da trung bình của người Hàn Quốc thấp hơn về mặt di truyền so với những người Châu Á khác!

2. Làm sạch da một cách tỉ mỉ

Ở Hàn Quốc, nhiều năm trở lại đây, khi người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc rửa mặt, ngày càng nhiều người đã chú trọng vào nó, nhất là khi họ đã trang điểm.

Thực tế thì cặn trang điểm như phấn nền và các yếu tố bên ngoài như bụi mịn cũng gây ra nhiều tác động xấu đến sức khoẻ làn da, vì vậy, tầm quan trọng của việc rửa mặt được tăng lên rất nhiều.

Đó là lý do rất nhiều các chị em phụ nữ có "n bước tẩy trang" theo giai đoạn và trên thị trường cũng có rất nhiều mẫu mã của sản phẩm tẩy trang như, ví dụ như: giấy tẩy trang, dầu tẩy trang, nước tẩy trang nước, bọt tẩy trang...

3. Uống nước được lọc từ loại máy tốt nhất

Hầu như mọi gia đình ở Hàn Quốc đều có trong nhà những chiếc máy lọc nước chuyên nghiệp, loại thường thấy ở các cơ sở y tế lớn. Tủ lạnh của người Hàn cũng không bao giờ thiếu những chai nước lọc, loại hảo hạng nhất. Họ uống rất nhiều nước, nhưng là loại nước được lọc kỹ càng, sạch tuyệt đối và chỉ giữ lại những khoáng chất tốt nhất cho cơ thể. Đó là cách người Hàn nói chung và phụ nữ Hàn nói riêng giữ cho làn da mình luôn được dưỡng ẩm từ sâu bên trong.

4. Ăn uống đa dạng, ăn nhiều kim chi

Người Hàn thường không kén chọn khi nói về ăn uống. Ngược lại, họ cố ăn các bữa ăn thật đa dạng với nhiều thực phẩm. Đặc biệt, kim chi là món ăn không bao giờ thiếu. Món ăn được làm từ rau củ lên men ấy không chỉ đơn giản là món ăn truyền thống, mà còn chứa nhiều loại men vi sinh có lợi cho đường ruột và làn da. Ăn nhiều kim chi chính là cách để phụ nữ Hàn trông luôn tươi tắn, đồng thời ít bị béo phì. Các em bé Hàn Quốc khi còn rất nhỏ đã được mẹ chăm sóc làn da.

5. Thói quen xoa kem chống nắng

Nếu theo dõi nhiều các beauty blogger hoặc những người nổi tiếng, các bạn có thể thấy họ thoa kem chống nắng mỗi ngày trước khi trang điểm. Nhiều người Hàn Quốc đã dành rất nhiều thời gian để thoa kem chống nắng để tránh các tác nhân gây hại của tia UV.

Mà thực chất không chỉ phụ nữ mới quan tâm đến việc làm đẹp da mà cả nam giới cũng vậy! Có vẻ như thói quen thoa kem chống nắng không phải phát huy tác dụng trong mùa hè chói chang mà cả những thời điểm khác trong năm nữa đó các bạn!

5. Làm sạch một cách tỉ mỉ Các bà mẹ Hàn Quốc xưa kia có thể không tuân thủ quy tắc dưỡng da lên tới cả chục bước rắc rối như thế hệ trẻ ngày nay, song có một điều họ không bao giờ vi phạm, đó là để mặt bẩn đi ngủ. Với họ, bụi bẩn, cặn bã, mỹ phẩm bám trên da sau một ngày dài nếu không được loại rửa sạch sẽ sẽ bám vào chăn gối và tiếp tục quay trở lại hành hạ làn da của bạn. Vì vậy, rửa mặt thật sạch trước khi đi ngủ chính là nguyên tắc hàng đầu mà phụ nữ Hàn luôn áp dụng khi nói về chuyện dưỡng da.