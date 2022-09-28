Cô con gái đầu 22 tuổi ít biết của "thợ hát" Duy Mạnh: Cá tính, giỏi giang

Mới đây, Nguyễn Thu Cầm - con gái ca sĩ Duy Mạnh đã chính thức ra mắt showbiz Việt với vai trò ca sĩ.

Nữ ca sĩ Cầm - con gái Duy Mạnh không theo đuổi style ngọt ngào mà vô cùng cá tính với mái tóc sáng màu, phong cách thời trang phá cách.

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho con gái khi bày tỏ: "Bố muốn mày làm giáo viên dạy đàn. Nhưng mày lại muốn bay nhảy và thăng hoa! Thế thì thôi… bố cũng chịu con rồi con ạ! Dù sao bố cũng chúc con thành công với con đường mình lựa chọn!

Con gái Duy Mạnh lấy nghệ danh là Cầm, gây ấn tượng với mái tóc hồng rực cá tính cùng gu thời trang trẻ trung, năng động.

Cô ca sĩ đầy năng lượng

Cho bố gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến các bạn nghệ sĩ trẻ đầy tài năng bạn của con và cả ekip đã làm việc cùng con." Nam ca sĩ nói thêm.

Thu Cầm sinh năm 2000

Được biết, Thu Cầm sinh năm 2000, là con gái đầu lòng của Duy Mạnh và người vợ xinh đẹp.

Cô có năng khiếu ca hát từ khi còn nhỏ

Ngay từ khi còn nhỏ, Thu Cầm đã bộc lộ khả năng ca hát và chơi đàn piano.

Vì vậy, sau khi theo học hệ trung cấp, khoa piano tại Nhạc viện TP. HCM, Duy Mạnh đã cho con gái sang Italia để tiếp tục học nhạc tại trường Cao đẳng Âm nhạc Saint Louis.

Cô ca sĩ tài năng theo nghiệp bố

Nam ca sĩ mong con gái trở thành một giáo viên piano chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi đi du học về, Thu Cầm quyết định trở thành ca sĩ giống bố.

Thu Cầm toát lên vẻ cá tính, nổi loạn

Thu Cầm ngày càng có sự lột xác về ngoại hình. Không giống với những nàng tiểu thư ngọt ngào, điệu đà, Thu Cầm toát lên vẻ cá tính, nổi loạn.

Thu Cầm giỏi nấu ăn

Dù vậy, Duy Mạnh từng tiết lộ con gái ở ngoài rất ngoan ngoãn, biết quan tâm đến người thân.Thu Cầm giỏi nấu ăn và chăm sóc em cho bố mẹ từ nhỏ.

Thu Cầm là niềm tự hào của cả gia đình

Vì vậy, nam ca sĩ rất tự hào về con gái và để cô được tự do làm những điều mình thích.