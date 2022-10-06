Chân dung gái xinh nổi tiếng góp mặt trong đội hình bê tráp khủng cho con trai bầu Hiển

Mới đây một gái xinh nổi tiếng đã lên tiếng xác nhận bê tráp cho con trai bầu Hiển trong đám cưới ngày 23/10 sắp tới.

Mới đây thông tin con trai bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang chuẩn bị tổ chức lễ cưới vào ngày 23/10 với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Tuy nhiên đến hiện tại cặp đôi vẫn chưa phản hồi về sự việc. Ngoài thông tin trên, netizen còn quan tâm đến danh tính gái xinh lên tiếng xác nhận bê tráp cho Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển sắp tới. Hồi tháng 7/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã nhận lời cầu hôn của Đỗ Vinh Quang - con trai út bầu Hiển. Hoa hậu Việt Nam 2016 được Đỗ Vinh Quang cầu hôn trong không gian riêng tư, sang trọng ở một khu resort nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Trong buổi trò chuyện cùng người hâm mộ qua livestream, Lương Thùy Linh tiết lộ mình là thành viên của đội hình bê tráp trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và nhị thiếu gia bầu Hiển. Lương Thùy Linh cho biết: "Chị là một trong những người bê tráp của chị Nga và chị Đỗ Mỹ Linh luôn". Qua đây, có thể thấy rằng mọi tin đồn vừa qua không chỉ là tin đồn mà đã thành sự thật. Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 với sự đồng thuận của hầu hết người hâm mộ.

Cô thuộc nhóm thí sinh 10X, đến từ Cao Bằng và được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, nhất là góc nghiêng. Bên cạnh vai trò hoa hậu, mỹ nhân sinh năm 2000 còn thử sức làm MC truyền hình. Ảnh từ nguồn Zing.vn Ngoài ra người đẹp còn đảm nhận chức vụ giám đốc phát triển dự án của một tập đoàn bất động sản.Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình đẹp, Lương Thùy Linh còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Một trong số thành tích học tập phải kể đến như học sinh giỏi suốt 12 năm ngồi ghế nhà trường, thành viên của đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh và đạt IELTS 7.5. Trong những hình ảnh đời thường, người đẹp Cao Bằng thể hiện phong cách giản dị. Dù gương mặt không được trang điểm kỹ càng ở một số khoảnh khắc đời thường, Lương Thùy Linh vẫn toát lên nét xinh đẹp nổi bật. Ảnh: Tổng hợp

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