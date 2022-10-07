Cú quật ngã đầy điêu luyện của đằng gái khi đằng trai "dám cãi lời"

Sự việc xảy ra với sự chứng kiến của nhiều người. Tất cả đều thấy rất bất ngờ trước màn đánh đánh nhau đầy kịch tính. Cặp đôi khiến nhiều người cảm tưởng như đang xem một trận đấu võ chuyên nghiệp.

Chuyện cãi vã, vùng vằng, thậm chí là đánh nhau của các cặp đôi trên đường phố đông người không phải là hiếm. Nhưng đánh nhau đến mức khiến mọi người xung quanh phải kinh ngạc theo phong cách võ thuật đỉnh cao thì không phải nhiều.

Ngay sau sự việc diễn ra, một vị khách đang đứng ở con phố ở Tai Po, Hongkong để chờ mua hàng đã lập tức ghi lại. Lúc này, cặp đôi bắt đầu cãi vã, to tiếng giữa đường, sự việc càng ngày càng gay cấn khiến mọi người ai đi qua cũng phải đưa mắt nhìn, thậm chí là tò mò vây quanh đứng theo dõi sự việc.

Ảnh cắt từ clip

Sau một hồi to tiếng, phía đằng trai bế cô gái lên nhưng cô không chịu, vùng vằng để thoát khỏi. Ngay sau đó, cô gái đã bất ngờ tạo cú xoay người trên không vô cùng chuyên nghiệp để hạ knockout chàng ta bằng một pha kẹp cổ. Sau cú ra tay dứt khoát, đằng trai bị ngã văng xuống đất. Mọi người kinh ngạc trước "tài năng võ thuật" của đằng gái. Ai cũng tỏ ra kinh ngạc với hành động này của cô gái.

Sau khi bị hạ knockout, chàng trai bật dậy có vẻ muốn xông đến để dạy cho bạn gái một bài học nhưng ngay sau đó, một nữ nhân viên mặc áo đỏ ở cửa hàng bên cạnh đã xông vào can ngăn. Có người ngăn cản, hai bên mới chịu dừng lại hành động của mình rồi đường ai nấy đi.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Dù chẳng biết ai đúng ai sai trong câu chuyện, nhưng phần lớn mọi người đều phải kinh ngạc trước cú quật ngã đầy điêu luyện của đằng gái. Thậm chí, cú xoay trên không khiến khán giả cảm tưởng như đang xem một trận đấu võ thuật đầy gay cấn.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cảnh tượng trên chỉ là một tình huống dàn dựng để thu hút sự chú ý của người đi dạo trên phố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-quat-nga-day-dieu-luyen-cua-dang-gai-khi-dang-trai-dam-cai-loi-510207.html