Tìm hiểu đặc điểm và công năng cửa gió khuếch tán

Cửa gió khuếch tán là sản phẩm được dùng để làm cửa gió cấp và cửa gió hồi. Trong các sản phẩm ống gió hiện nay thì loại cửa khuếch tán gió được thiết kế với kiểu dáng và mẫu mã độc đáo và sáng tạo. Không chỉ thế sản phẩm này còn tăng tính thẩm mỹ và là phụ kiện để làm đẹp không gian sống. Nội dung bài viết sau đây siscom.vn sẽ thông tin tới bạn đọc những điều cần biết về sản phẩm này.

Nhờ vào cấu tạo các nan xếp chéo mà các luồng khí thổi ra sẽ chia đều khắp các hướng trong không gian thay vì thổi trực tiếp xuống ngay bên dưới cửa gió.

Cửa gió khuếch tán là một loại sản phẩm dùng trong các không gian nhà ở, chung cư quán cafe, nhà hàng hay công xưởng…. Sản phẩm dùng để cấp gió lạnh trong hệ thống điều hòa không khí âm trần nối ống gió.

Loại cửa này mang lại tính thẩm mỹ cao và thích hợp dùng với nhiều loại trần khác nhau. Mẫu mã của cửa gió rất đa dạng và nhiều chủng loại. Mỗi một kiểu cửa gió sẽ có những đặc điểm riêng, phụ thuộc vào không gian sử dụng mà cửa gió sẽ có chức năng riêng vừa đảm bảo thanh lọc vừa hấp thu luồng gió tốt nhất.

Đặc điểm chung khi sử dụng của cửa gió

Sản phẩm này được ứng dụng vào làm cửa gió cấp, cửa gió hồi, lắp cùng với đường cấp gió lạnh, gió tự nhiên hay thông gió điều hòa. Cụ thể như sau:

Sản phẩm thích hợp với tất cả các loại trần giả như trần thạch cao bởi yêu cầu về tính thẩm mỹ của loại quạt này khá cao

Bộ phận khung vào lõi hoàn toàn tách biệt, rất dễ dàng tháo lắp bảo trì. Không chỉ có thế cửa lắp kèm hộp gió và van người dùng có thể tùy chỉnh lưu lượng và hướng gió thổi.

Tùy vào vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng mà người sử dụng có thể chọn các loại thổi 1, 2, 3 hoặc 4 hướng.

Thiết kế của cửa gió có hàng hình vuông hay hình tròn.

Sản phẩm này được ứng dụng vào làm cửa gió cấp, cửa gió hồi

Vật liệu được sử dụng trong cửa gió khuếch tán

Khung và cánh cửa gió được làm từ nhôm định hình bên trên có gân tăng cứng và ke góc để tạo góc cho toàn bộ cửa.

Cửa gió được sơn bằng sơn tĩnh điện theo công nghệ của Nhật. Đa phần các sản phẩm này có màu trắng tuy nhiên cũng sẽ có những màu khác nếu khách hàng yêu cầu

Công năng sử dụng của cửa gió

Cửa gió còn nổi bật ở công năng sử dụng khi được thiết kế nhỏ gọn có kiểu dáng độc đáo sử dụng làm cửa gió cấp cấp, cửa gió hồi khí…… Với sự đa dạng về kiểu dáng, công năng của cửa gió cũng đa dạng đáp ứng với mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Công năng của cửa gió đáp ứng với mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng

Ứng dụng phổ biến của cửa khuếch tán gió hiện nay

Sản phẩm có những ưu điểm nổi bật nên chúng hiện đang được dùng phổ biến trong nhiều không gian sống. Mỗi một không gian và công trình sẽ thực hiện một chức năng riêng. Cụ thể như sau:

Cửa gió khuếch tán được sử dụng trong hệ thống thông gió làm mát.

được sử dụng trong hệ thống thông gió làm mát. Cửa gió gắn trực tiếp trên trần nhà thạch cao hay ở tại các đường dẫn ống gió

Cửa khuếch tán gió cũng có thể gắn với van điều chỉnh lưu lượng gió

Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại hay ở các xí nghiệp.

2 loại cửa gió khuếch tán được dùng phổ biến trên thị trường

Cửa gió khuếch tán đang được đa dạng hơn về mẫu mã kiểu dáng và phong cách khác nhau. Điều này mang đến nhiều sự lựa chọn khác nhau cho khách hàng. Nổi bật là 2 mẫu sản phẩm sau:

Cửa khuếch tán gió hình vuông

Đây là loại cửa được dùng phổ biến và ưa chuộng nhất hiện nay bởi sự đơn giản trong thiết kế có thể dùng ở trong mọi không gian. Cửa khuếch tán gió hình vuông còn nổi bật bởi các đặc điểm sau:

Thiết kế lõi bằng nhôm định hình với độ dày 0,8 – 1mm nên rất nhẹ khi gắn trần.

Khung miệng gió cũng được làm từ chất liệu nhôm định hình có độ dày 1 mm

Khung và lõi thiết kế riêng biệt nên dễ dàng tháo lắp và bảo trì sản phẩm.

Thiết kế cửa lắp kèm hộp gió, van tùy chỉnh hướng và lưu lượng gió

Toàn bộ cửa gió được sơn tĩnh điện theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản.

Cửa khuếch tán gió hình vuông

Cửa khuếch tán gió hình tròn

Cửa khuếch tán gió hình tròn cũng là mẫu thiết kế được dùng khá phổ biến và tính năng như của gió hình vuông. Cửa khuếch tán gió hình tròn còn nổi bật bởi các đặc điểm sau:

Cửa có thể gắn cùng với van VCD trực tiếp trên trần đảm bảo tính mỹ thuật

Được thiết kế với kích thước tấm trần 600x600mm hoặc tùy chỉnh theo ý thích

Thiết kế định hình nan nhôm theo khuếch tán gió 4 hướng, đảm bảo độ thoát gió.

Tách biệt lỗi và vành cửa nên có thể dễ dàng tháo rời vệ sinh và kết nối lại đơn giản

Sản phẩm được sơn tĩnh điện màu trắng và làm từ vật liệu nhôm định hình

Cửa khuếch tán gió hình tròn

Lời kết

Hệ thống cửa gió khuếch tán có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cấp gió và loại bỏ khí thải. Điều này mang đến sự thanh lọc không khí hiệu quả trả lại bầu không khí trong lành trong các không gian sử dụng. Để biết thêm các thông tin chi tiết về sản phẩm này hãy liên hệ với https://siscom.vn/ để được tư vấn và báo giá.