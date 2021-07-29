Tarzan nhí sau 12 năm khiến dân tình 'đổ đứ đừ' với màn dậy thì 'cưng nhất quả đất'

Bất ngờ với vẻ ngoài hiện tại của Tarzan nhí từng chiếm sóng "hớp hồn" khán giả xem truyền hình ngày ấy. Cậu bé bây giờ đã ra dáng thiếu niên, có gu thời trang vô cùng sành điệu và nổi bật.
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Với những ai là khán giả xem truyền hình lâu năm, có lẽ trong kí ức luôn có hình ảnh "cậu bé rừng xanh" Tarzan nhí, từng đồng hành cùng chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú của cậu qua từng tập phim, thậm chí có khi bỏ cả cơm vì người hùng siêu đáng yêu này.
Diễn viên thủ vai Tarzan nhí trong bộ phim cùng tên là Ibrahim Khalil Alkatiri sinh năm 2005, sống tại Indonesia. Để có được vai diễn này, Ibrahim phải trải qua quá trình tuyển chọn và sàng lọc gắt gao, vượt qua những gương mặt tài năng khác. Nhờ có Ibrahim mà bộ phim trở thành tuổi thơ của nhiều người bên cạnh những cái tên như Kính Vạn Hoa, Harry Potter hay Gia Đình Là Số Một.
Vào năm 2019 (tròn 10 năm Tarzan Nhí lên sóng), bố của Ibrahim đã đăng tải lên mạng xã hội thông báo việc cậu đang theo học tại một trường nội trú, Ibrahim không còn theo nghiệp diễn dù tên tuổi trở nên nổi tiếng sau thành công vang dội của bộ phim. Thời điểm này cậu bé trông rất mũm mĩm và đáng yêu, vui vẻ xuất hiện trước ống kính.
Hiện tại Ibrahim đã hoàn thành chương trình học và quay về thành phố Malang, tỉnh Đông Java sống cùng bố mẹ và anh trai. Cậu bé bây giờ đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi, sở hữu nét đẹp nam tính và có phần chững chạc. Ibrahim có gu thời trang sành điệu, nổi bật, đặc biệt cậu bé rất thích giày thể thao. Nhờ ngoại hình bảnh bao hút mắt người nhìn của mình, Ibrahim nhận được không ít lời mời quảng cáo từ các nhãn hàng thời trang nổi tiếng, khiến mọi người phải luôn quan tâm theo dõi.