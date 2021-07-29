Tarzan nhí sau 12 năm khiến dân tình 'đổ đứ đừ' với màn dậy thì 'cưng nhất quả đất'

Với những ai là khán giả xem truyền hình lâu năm, có lẽ trong kí ức luôn có hình ảnh "cậu bé rừng xanh" Tarzan nhí, từng đồng hành cùng chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú của cậu qua từng tập phim, thậm chí có khi bỏ cả cơm vì người hùng siêu đáng yêu này.

Cậu bé Tarzan nhí chiếm sóng truyền hình ngày ấy - Ảnh: Internet

Diễn viên thủ vai Tarzan nhí trong bộ phim cùng tên là Ibrahim Khalil Alkatiri sinh năm 2005, sống tại Indonesia. Để có được vai diễn này, Ibrahim phải trải qua quá trình tuyển chọn và sàng lọc gắt gao, vượt qua những gương mặt tài năng khác. Nhờ có Ibrahim mà bộ phim trở thành tuổi thơ của nhiều người bên cạnh những cái tên như Kính Vạn Hoa, Harry Potter hay Gia Đình Là Số Một.